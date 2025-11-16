Шаман прокомментировал роман Лепса и Авроры — и тут же стало ясно, что происходит на самом деле

Шаман пожелал счастья Григорию Лепсу и Авроре Кибе

Певец Ярослав Дронов, более известный под сценическим именем Шаман, впервые прокомментировал роман Григория Лепса с юной возлюбленной Авророй Кибой. Артист отметил, что рад за друга, и пожелал паре крепких отношений и настоящего счастья.

Шаман

"Только можно пожелать им счастья"

В эфире программы "Судьба человека" Шаман рассказал, что давно дружит с народным артистом и с уважением относится к его личной жизни. По словам Дронова, Лепс выглядит счастливым рядом с Авророй, и это главное.

"Мы с Григорием общаемся, я это вижу. Только можно пожелать им счастья, крепкого союза", — сказал Шаман.

Исполнитель хита "Я русский" подчеркнул, что полностью поддерживает выбор старшего коллеги. По его наблюдениям, Лепс и Киба действительно проводят много времени вместе, часто появляются на светских мероприятиях и постоянно созваниваются.

Любовь вопреки стереотипам

Отношения Григория Лепса и Авроры Кибы с самого начала вызывали интерес у публики — и не только из-за статуса артиста. Девушка младше певца на 44 года, и в Сети долго не верили, что этот союз может быть серьёзным.

Однако за полтора года отношений пара доказала, что их связывает не мимолётное увлечение. Григорий познакомился с Авророй вскоре после развода с бывшей супругой, и постепенно отношения переросли в нечто большее.

По словам близких к семье источников, Аврора оказалась для певца "глотком свежего воздуха" — она молода, энергична, искренне восхищается его творчеством и не боится возраста или статуса возлюбленного.

"Ещё не накопил на праздник"

Лепс не скрывает, что серьёзно относится к Авроре. Он уже сделал ей предложение, хотя официального подтверждения даты свадьбы пока нет.

Певец не раз шутил в интервью, что торжество обязательно состоится — но когда он накопит на праздник, который хочет Киба. Знакомые пары рассказывают, что Аврора мечтает о красивой и роскошной свадьбе, а Григорий не против исполнить её желание.

Поддержка от Шамана

Заявление Шамана о паре стало, пожалуй, самым тёплым комментарием от звёздного окружения Лепса. Несмотря на волну скепсиса со стороны публики, среди коллег Григорий пользуется большим уважением, а его личное счастье воспринимают как заслуженное.

Дронов отметил, что любовь не поддаётся возрастным рамкам — и если люди нашли друг друга, это всегда повод радоваться, а не осуждать.