Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пантанал увеличивает количество маршрутов для наблюдения за фауной
Комбинация тунца и сыра усиливает вкус салата "Рыбка"
Половина банки раствора с янтарной кислотой восстанавливает замиокулькас
Пробка обладает антибактериальными свойствами и устойчива к грибку — эксперт
Volkswagen выпустил локализованный электрокроссовер для Китая
Способы избежать усталого вида из-за макияжа перечислили стилисты
Магнитное поле Земли ослабло на десять процентов за столетие — Петров
Спорт снизил уровень стресса у людей по данным исследователей
Американцы потратят почти $1000 на День благодарения — Talker Research

Шаман прокомментировал роман Лепса и Авроры — и тут же стало ясно, что происходит на самом деле

Шаман пожелал счастья Григорию Лепсу и Авроре Кибе
2:43
Шоу-бизнес

Певец Ярослав Дронов, более известный под сценическим именем Шаман, впервые прокомментировал роман Григория Лепса с юной возлюбленной Авророй Кибой. Артист отметил, что рад за друга, и пожелал паре крепких отношений и настоящего счастья.

Шаман
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шаман

"Только можно пожелать им счастья"

В эфире программы "Судьба человека" Шаман рассказал, что давно дружит с народным артистом и с уважением относится к его личной жизни. По словам Дронова, Лепс выглядит счастливым рядом с Авророй, и это главное.

"Мы с Григорием общаемся, я это вижу. Только можно пожелать им счастья, крепкого союза", — сказал Шаман.

Исполнитель хита "Я русский" подчеркнул, что полностью поддерживает выбор старшего коллеги. По его наблюдениям, Лепс и Киба действительно проводят много времени вместе, часто появляются на светских мероприятиях и постоянно созваниваются.

Любовь вопреки стереотипам

Отношения Григория Лепса и Авроры Кибы с самого начала вызывали интерес у публики — и не только из-за статуса артиста. Девушка младше певца на 44 года, и в Сети долго не верили, что этот союз может быть серьёзным.

Однако за полтора года отношений пара доказала, что их связывает не мимолётное увлечение. Григорий познакомился с Авророй вскоре после развода с бывшей супругой, и постепенно отношения переросли в нечто большее.

По словам близких к семье источников, Аврора оказалась для певца "глотком свежего воздуха" — она молода, энергична, искренне восхищается его творчеством и не боится возраста или статуса возлюбленного.

"Ещё не накопил на праздник"

Лепс не скрывает, что серьёзно относится к Авроре. Он уже сделал ей предложение, хотя официального подтверждения даты свадьбы пока нет.

Певец не раз шутил в интервью, что торжество обязательно состоится — но когда он накопит на праздник, который хочет Киба. Знакомые пары рассказывают, что Аврора мечтает о красивой и роскошной свадьбе, а Григорий не против исполнить её желание.

Поддержка от Шамана

Заявление Шамана о паре стало, пожалуй, самым тёплым комментарием от звёздного окружения Лепса. Несмотря на волну скепсиса со стороны публики, среди коллег Григорий пользуется большим уважением, а его личное счастье воспринимают как заслуженное.

Дронов отметил, что любовь не поддаётся возрастным рамкам — и если люди нашли друг друга, это всегда повод радоваться, а не осуждать.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Приседания с прыжком развивают выносливость — тренер Александр Карпов
Новости спорта
Приседания с прыжком развивают выносливость — тренер Александр Карпов
Натуральное масло шиповника улучшает эластичность кожи
Красота и стиль
Натуральное масло шиповника улучшает эластичность кожи
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Домашние животные
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Популярное
Написал завещание — и зря: закон всё равно отдаст часть имущества этим людям

Кому положена обязательная доля в наследстве и почему она выдаётся даже тем, кого нет в завещании? Разбираемся, как работает этот механизм и какие нюансы важно учитывать.

Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Натуральное масло шиповника улучшает эластичность кожи
Морщины тают, как снег: это природное масло осветляет кожу и возвращает ей фарфоровое сияние
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Целое состояние на помойке: все выбрасывают эту вещь, где внутри спрятано 22-каратное золото
Томаты взбунтуются: вот что происходит, если поливать их неправильно
Ледяная завеса треснула: каменная линия в Антарктиде проявляет силу, не считывающуюся разумом
Ледяная завеса треснула: каменная линия в Антарктиде проявляет силу, не считывающуюся разумом
Последние материалы
Пантанал увеличивает количество маршрутов для наблюдения за фауной
Комбинация тунца и сыра усиливает вкус салата "Рыбка"
Половина банки раствора с янтарной кислотой восстанавливает замиокулькас
Пробка обладает антибактериальными свойствами и устойчива к грибку — эксперт
Шаман пожелал счастья Григорию Лепсу и Авроре Кибе
Volkswagen выпустил локализованный электрокроссовер для Китая
Способы избежать усталого вида из-за макияжа перечислили стилисты
Магнитное поле Земли ослабло на десять процентов за столетие — Петров
Спорт снизил уровень стресса у людей по данным исследователей
Американцы потратят почти $1000 на День благодарения — Talker Research
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.