Киркоров признался, кому обязан возвращением после запретов: имя этой женщины стало сюрпризом

Филипп Киркоров рассказал о человеке, который в самый трудный момент помог ему не потерять веру в себя и сохранить карьеру. В эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ певец с теплом и болью вспомнил Людмилу Гурченко, назвав её своей путеводной звездой. Именно она, по словам артиста, не дала ему опустить руки, когда в 2010 году его "везде запретили".
12 ноября Людмиле Гурченко исполнилось бы 90 лет. В этот день на Новодевичье кладбище пришли поклонники великой актрисы и Филипп Киркоров, который на протяжении многих лет поддерживал с ней тёплые дружеские отношения. Для певца это была не просто дань памяти, а личный жест благодарности.
"Я всегда прихожу сюда, потому что такого друга, как она, у меня не было никогда", — признался Филипп Киркоров.
Исполнитель рассказал, что Людмила Марковна для него была настоящим примером стойкости, мудрости и внутреннего достоинства. Она помогала не словами, а делом — своим отношением, советами, личным примером.
В 2010 году Киркоров переживал один из самых тяжёлых периодов своей жизни. Из-за громких скандалов и конфликтов его перестали приглашать на телевидение, отменяли выступления и съёмки. Именно тогда рядом оказалась Гурченко — человек, прошедший через похожие испытания.
"Людмила Марковна прошла и через травлю, и через запреты, и через чёрные списки… И она на своём примере не дала мне опустить руки тогда, когда они могли опуститься уже несколько раз", — отметил певец.
Киркоров признался, что тогда чувствовал себя полностью изолированным. Всё, что он делал, казалось бессмысленным. Но Гурченко настояла, чтобы он не сдавался и продолжал работать.
Артист вспоминает, как именно Гурченко заставила продюсеров изменить решение. Когда певца исключили из съёмочного дня, Людмила Марковна встала на его защиту.
"Меня везде запретили. И она сказала: "Я не приду на съёмку, если не будет Киркорова". Съёмка задерживалась. Я к ней подходил. Она: "Спокойно, всё нормально. Ты должен вернуться. И вернуться ты должен по-королевски. Выстоим, потерпим". И четыре часа ждала в полном костюме, не в халатике. Я это никогда не забуду", — рассказал артист.
Этот поступок, по словам певца, стал для него знаком настоящей преданности и дружбы. Именно после той истории он понял, что обязан не только вернуться, но и доказать, что способен работать, несмотря ни на что.
Даже после смерти Гурченко Киркоров продолжает считать её своим духовным наставником. Он регулярно приходит к её могиле, приносит цветы и благодарит за всё, что она сделала.
"Она меня многому научила. Сейчас её нет, а всё, что она мне тогда внедрила в мою голову, я свято храню", — сказал певец.
Для него это не просто память о коллеге — это часть его жизненной философии. В каждой трудной ситуации Киркоров мысленно обращается к словам Людмилы Марковны, которые помогали ему тогда и помогают сейчас.
Людмила Гурченко ушла из жизни 30 марта 2011 года, но её творчество и влияние на артистов продолжают жить. Она стала примером для нескольких поколений исполнителей, показав, как можно оставаться собой, не теряя достоинства даже в минуты тяжёлых испытаний.
Киркоров уверен, что таких людей в его жизни больше не будет. И теперь, когда он стоит на сцене, где-то глубоко внутри звучит её голос — как напоминание, что за любым успехом стоит не только талант, но и сила духа.
