Киркоров признался, кому обязан возвращением после запретов: имя этой женщины стало сюрпризом

Киркоров с благодарностью вспомнил о поддержке Гурченко
4:13
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров рассказал о человеке, который в самый трудный момент помог ему не потерять веру в себя и сохранить карьеру. В эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ певец с теплом и болью вспомнил Людмилу Гурченко, назвав её своей путеводной звездой. Именно она, по словам артиста, не дала ему опустить руки, когда в 2010 году его "везде запретили".

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

"Такого друга, как она, у меня не было никогда"

12 ноября Людмиле Гурченко исполнилось бы 90 лет. В этот день на Новодевичье кладбище пришли поклонники великой актрисы и Филипп Киркоров, который на протяжении многих лет поддерживал с ней тёплые дружеские отношения. Для певца это была не просто дань памяти, а личный жест благодарности.

"Я всегда прихожу сюда, потому что такого друга, как она, у меня не было никогда", — признался Филипп Киркоров.

Исполнитель рассказал, что Людмила Марковна для него была настоящим примером стойкости, мудрости и внутреннего достоинства. Она помогала не словами, а делом — своим отношением, советами, личным примером.

Поддержка, которая спасла карьеру

В 2010 году Киркоров переживал один из самых тяжёлых периодов своей жизни. Из-за громких скандалов и конфликтов его перестали приглашать на телевидение, отменяли выступления и съёмки. Именно тогда рядом оказалась Гурченко — человек, прошедший через похожие испытания.

"Людмила Марковна прошла и через травлю, и через запреты, и через чёрные списки… И она на своём примере не дала мне опустить руки тогда, когда они могли опуститься уже несколько раз", — отметил певец.

Киркоров признался, что тогда чувствовал себя полностью изолированным. Всё, что он делал, казалось бессмысленным. Но Гурченко настояла, чтобы он не сдавался и продолжал работать.

"Я не приду на съёмку, если не будет Киркорова"

Артист вспоминает, как именно Гурченко заставила продюсеров изменить решение. Когда певца исключили из съёмочного дня, Людмила Марковна встала на его защиту.

"Меня везде запретили. И она сказала: "Я не приду на съёмку, если не будет Киркорова". Съёмка задерживалась. Я к ней подходил. Она: "Спокойно, всё нормально. Ты должен вернуться. И вернуться ты должен по-королевски. Выстоим, потерпим". И четыре часа ждала в полном костюме, не в халатике. Я это никогда не забуду", — рассказал артист.

Этот поступок, по словам певца, стал для него знаком настоящей преданности и дружбы. Именно после той истории он понял, что обязан не только вернуться, но и доказать, что способен работать, несмотря ни на что.

"Она всегда со мной"

Даже после смерти Гурченко Киркоров продолжает считать её своим духовным наставником. Он регулярно приходит к её могиле, приносит цветы и благодарит за всё, что она сделала.

"Она меня многому научила. Сейчас её нет, а всё, что она мне тогда внедрила в мою голову, я свято храню", — сказал певец.

Для него это не просто память о коллеге — это часть его жизненной философии. В каждой трудной ситуации Киркоров мысленно обращается к словам Людмилы Марковны, которые помогали ему тогда и помогают сейчас.

Гурченко — символ эпохи

Людмила Гурченко ушла из жизни 30 марта 2011 года, но её творчество и влияние на артистов продолжают жить. Она стала примером для нескольких поколений исполнителей, показав, как можно оставаться собой, не теряя достоинства даже в минуты тяжёлых испытаний.

Киркоров уверен, что таких людей в его жизни больше не будет. И теперь, когда он стоит на сцене, где-то глубоко внутри звучит её голос — как напоминание, что за любым успехом стоит не только талант, но и сила духа.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
