Спросите про Чайковского: Шуфутинский предложил сменить тему после одного вопроса журналиста

Певец Михаил Шуфутинский вышел из себя из-за любопытства журналистов к его личной жизни. На концерте "Ээхх, Разгуляй!" артист вышел в свет вместе со своей супругой Светланой, которая младше его на 29 лет. Несмотря на то что пара вместе уже много лет, музыкант предпочитает не говорить о семье и резко реагирует на подобные вопросы.

Михаил Шуфутинский
Фото: commons.wikimedia.org by Оператор канала Дениса Клявера, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Михаил Шуфутинский

"Это вас вообще не касается!"

Во время общения с прессой Михаил Захарович ожидал, что разговор пойдёт о музыке, вдохновении и творческих планах. Однако журналисты решили уточнить детали его брака, на что артист ответил предельно жёстко.

"Это вас вообще не касается! Никакие вопросы регистрации, отношений. Вам зачем это?! Это личное моё, это моя жизнь, она вас не касается! Зачем нам об этом — зарегистрировали, сделали анализы, колоноскопию или что-нибудь ещё? Спросите меня про Чайковского, о Рахманинове, о Бруно Марсе!" — заявил певец Михаил Шуфутинский.

Его реакция стала самой обсуждаемой частью вечера. Артист дал понять, что не намерен терпеть вмешательство в частную жизнь и хочет, чтобы его воспринимали прежде всего как музыканта, а не как героя таблоидов.

История любви, проверенная временем

О том, что Шуфутинский женат на своей танцовщице, стало известно относительно недавно. Хотя их союз существует уже около тридцати лет, пара долго избегала публичности. Светлана не просто супруга певца — она его главный помощник и вдохновитель.

"Жена моя является сегодня главным помощником в моей жизни", — подчеркнул артист.

Вокруг их отношений не раз ходили слухи — кто-то удивлялся разнице в возрасте, кто-то называл Светлану "музой" Михаила Захаровича. Но сам артист уверен: годы не имеют значения, если есть взаимопонимание и поддержка.

Артист, который не нуждается в скандалах

В отличие от многих звёзд, строящих популярность на шумихе, Шуфутинский предпочитает работу вместо громких заявлений. За его плечами десятки альбомов, тысячи концертов и миллионы поклонников, которые ценят его не за сенсации, а за музыку.

Артист признаётся, что всё, что происходит за пределами сцены, — это его личное пространство, в которое он никого не впускает. И, похоже, именно это помогает ему сохранять внутреннее равновесие и вдохновение уже не одно десятилетие.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
