Шаман впервые раскрыл, что происходит после свадьбы с Мизулиной: боль, о которой он долго молчал

Певец Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов) впервые откровенно высказался о своей свадьбе с главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной Мизулиной. Исполнитель хита "Я русский" признался, что внимание публики к их отношениям стало для него серьёзным испытанием и что он устал от постоянного наблюдения и слухов.

"Они снимают нас исподтишка"

После бракосочетания, состоявшегося в Донецке в начале ноября, вокруг пары не утихают разговоры. В Сети активно обсуждают как саму церемонию, так и редкие совместные появления супругов на публике. Шаман впервые прокомментировал ситуацию в эфире передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека".

"Потом всё это они выкладывают самостоятельно в Сеть и пишут всякую ересь, разную чушь. Они обвиняют нас, что всё это мы якобы выкладываем", — посетовал Шаман.

По словам артиста, ему неприятно, когда их с Екатериной снимают без разрешения, а потом выдают свои домыслы за правду. Он подчеркнул, что ни он, ни его супруга не пытаются пиариться на личной жизни.

Свадьба без гламура и шума

Торжество, о котором теперь говорит вся страна, состоялось в Донецке. Пара отказалась от привычных свадебных нарядов и камерной роскоши — жених и невеста пришли в зелёных рубашках и брюках, символизирующих гармонию и единство. На церемонии присутствовали лишь близкие друзья и родные.

Такое решение удивило поклонников: Шаман, несмотря на статус одной из главных звёзд страны, предпочёл скромность показной роскоши.

Воспоминания о первой семье

В разговоре с ведущим артист также вспомнил о дочери Варваре, родившейся в первом браке. Шаман признался, что редко видится с ребёнком из-за плотного гастрольного графика и теперь особенно ценит моменты, когда они могут быть вместе.

Эта тема для него болезненна: он не скрывает, что считает себя человеком, который живёт работой, но теперь хочет научиться больше времени уделять близким.

Молитва о защите от злых языков

В завершение беседы Борис Корчевников пожелал молодожёнам душевного спокойствия и защиты от сплетен.

"Пусть Архангел Михаил защищает вас от завистливых глаз и злых ртов", — сказал журналист, обращаясь к артисту и его супруге.

Слова ведущего прозвучали особенно символично — ведь именно на фоне громких обсуждений личной жизни Шаман вновь напомнил, что для него важнее всего не слава, а внутреннее спокойствие и семья.

Скромность как новый тренд

История свадьбы Шамана и Мизулиной контрастирует с традиционными "звёздными" церемониями, где главная цель — блеск и масштаб. Их пример показывает, что всё больше публичных людей выбирают искренность вместо показного гламура.

Для Ярослава Дронова этот союз — не просто личное событие, а шаг к более зрелому и спокойному периоду жизни. Артист стремится к гармонии между творчеством и личным счастьем, не желая превращать свою любовь в предмет обсуждения.