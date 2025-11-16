Сосо Павлиашвили диктует условия: чтобы пригласить артиста, нужно выполнить один обязательный пункт

Сосо Павлиашвили выступает на корпоративах только с сыном

Певец Сосо Павлиашвили выдвинул необычное требование для организаторов, желающих пригласить его на корпоративное мероприятие. Как сообщает Life. ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, артист соглашается на частные выступления только при одном важном условии — он должен выйти на сцену вместе со своим сыном Леваном.

Фото: commons.wikimedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сосо Павлиашвили

Выступление — только дуэтом

Теперь каждое частное выступление Павлиашвили проходит исключительно в семейном формате. Его 38-летний сын Леван — не просто аккомпанирующий музыкант, а полноценный сценический партнёр. Они исполняют хиты в дуэте, а это, как считает артист, придаёт концертам особую атмосферу тепла и душевности.

Именно поэтому, по данным журналистов, без участия Левана приглашение Сосо Павлиашвили на мероприятие даже не рассматривается.

Сколько стоит "семейный концерт"

Стоимость приватного выступления звёздного дуэта впечатляет — 2,5 миллиона рублей за один вечер. В программу входит около десяти совместных песен, среди которых и знаковые хиты Павлиашвили, такие как "Помолимся за родителей" и "Ждёт тебя грузин". Иногда артист исполняет одну-две композиции сольно, но, как уточняют источники, это не обязательная часть программы и зависит от формата мероприятия.

Такой подход делает каждый концерт неповторимым: зрители получают живое семейное взаимодействие, а не просто стандартное шоу. По словам знакомых артиста, Сосо видит в совместных выступлениях с сыном не только творческий союз, но и способ передать сценический опыт и традиции.

Скромный, но точный райдер

Несмотря на внушительный гонорар, райдер певца нельзя назвать излишне роскошным. Журналисты отмечают, что в требованиях артиста нет ничего экстравагантного. Всё довольно умеренно:

Две гримерки — одна для Сосо, другая для его команды; Питание для коллектива из 15 человек; Алкоголь — по предварительному согласованию; Обязательное сопровождение охраны.

Павлиашвили предпочитает, чтобы вся организация проходила без суеты: он ценит комфорт, но не терпит показного шика. Основной акцент артист делает на качестве звука и удобстве сцены.

Корпоративная элита и личный подход

Судя по всему, именно благодаря личному формату концерты Сосо Павлиашвили остаются востребованными. Организаторы отмечают, что артист всегда приезжает вовремя, не требует редких деликатесов и спокойно взаимодействует с заказчиками.

В то же время он строго соблюдает собственные границы: никакого навязчивого общения после концерта, никаких "застолий" и импровизированных селфи. Всё — строго по договорённости.

Такой профессиональный подход только добавляет уважения — ведь в эпоху, когда шоу-бизнес всё чаще превращается в хаос, Сосо Павлиашвили остаётся человеком старой школы: пунктуальным, дисциплинированным и верным семейным принципам.