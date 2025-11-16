Розенбаум вспомнил историю с гнёздышком: из-за одной фразы он чуть не ударил журналиста

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Розенбаум хотел ударить журналиста за слово "гнёздышко"
3:42
Шоу-бизнес

Заслуженный артист России Александр Розенбаум рассказал, как с годами научился держать себя в руках и не поддаваться на провокации журналистов. Певец признался, что раньше едва сдерживал эмоции, когда слышал некорректные формулировки или двусмысленные вопросы, но теперь предпочитает решать любые конфликты без агрессии.

Александр Розенбаум
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Александр Розенбаум

"Гнёздышки — это не про меня"

Артист вспомнил случай, когда едва не потерял самообладание из-за неудачного высказывания корреспондента. Во время интервью журналист назвал его квартиру "гнёздышком" — слово, которое Розенбаум посчитал оскорбительным и несерьёзным.

"Понимаете, вот когда мне представители прессы говорят такие слова про мое гнёздышко, мне хочется развернуться с левой и чтобы попало вам в правую скулу, да? Но я этого делать не буду сейчас. Гнёздышки — это не у меня!" — цитирует Розенбаума The Voice.

Музыкант подчеркнул, что журналисты часто злоупотребляют "жёлтыми" терминами, пытаясь добавить эмоциональности, но не осознают, как это может задеть человека. По его словам, он всегда старался сохранять уважение к прессе, однако иногда слова репортёров звучат "ниже пояса".

Как с возрастом пришло спокойствие

Розенбаум признался, что, когда был моложе, ему было труднее контролировать вспышки гнева. Музыкант — человек темпераментный, прямолинейный и никогда не терпел неуважения. Но с годами, как он сам отмечает, пришло понимание: сила — не в ударе, а в умении промолчать.

Сегодня он предпочитает реагировать на провокации с иронией или просто заканчивает разговор, если чувствует, что журналист переходит границы.

Принцип честности и прямоты

Артист известен тем, что всегда говорит то, что думает. Его песни — честные и откровенные, а образ на сцене — без фальши. Именно эта прямота делает Розенбаума особенным в глазах слушателей. Но в личных разговорах, по его признанию, откровенность нередко становится источником недоразумений.

Розенбаум считает, что современная журналистика слишком часто строится на провокациях и желании получить громкий заголовок, а не на уважительном диалоге. Тем не менее он старается не обобщать, поскольку есть талантливые, умные люди, которые делают свою работу профессионально.

Сцена, музыка и характер

Для Александра Розенбаума сцена всегда была местом, где можно быть самим собой. Он не скрывает, что музыка помогает ему справляться с эмоциями, и, возможно, именно творчество стало тем самым "спасательным клапаном", который не позволяет вспыхнуть в обычной жизни.

В его репертуаре — десятки песен о судьбе, любви, войне, человеческой боли и силе духа. Каждая из них — отражение его жизненного опыта, в котором хватает и острых углов, и философских выводов.

Конфликты без кулаков

Несмотря на темперамент, Розенбаум подчёркивает: насилие не решает проблем. Артист уверен, что с любым человеком можно договориться словами, если сохранить уважение и не опускаться до оскорблений. Он не отрицает, что иногда злится, но старается переводить раздражение в энергию творчества.

Сегодня певец признаётся: спокойствие стало его главным союзником. Он не гонится за сенсациями, не реагирует на критику и предпочитает жить в своём ритме — с музыкой, сценой и чувством собственного достоинства.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
