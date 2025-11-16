Скандальный ролик всё изменил: Дмитрий Дибров уехал из страны, и его местонахождение уже раскрыто

Дмитрий Дибров уехал на Бали и отметил там день рождения

После появления в Сети откровенного видео, где Дмитрий Дибров запечатлён в неловкой ситуации, он уехал из России. Свой 66-й день рождения артист встретил не в Москве, как планировал, а на Бали — вдали от скандалов, камер и публичных обсуждений.

Фото: commons.wikimedia.org by Anton Nosik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Дмитрий Дибров

День рождения в изгнании

По информации Telegram-канала Mash, празднование прошло в закрытом формате. Источник, близкий к телеведущему, подтвердил, что Дмитрий Дибров сейчас действительно находится на Бали и предпочёл провести этот день в узком кругу. В Москве же готовилась масштабная вечеринка, но её отменили буквально за несколько дней до события.

Судя по всему, Дибров решил взять паузу и переждать бурю за пределами страны. По предварительным данным, в Россию он собирается вернуться лишь к концу ноября.

Почему именно Бали

Выбор места отдыха не случаен. Бали давно славится как "остров свободы" — здесь можно раствориться среди туристов, уединиться или, наоборот, стать частью богемных вечеринок. Именно это направление часто выбирают знаменитости, желающие ненадолго исчезнуть из поля зрения.

Сам Дибров не раз говорил, что любит атмосферу свободы и непринуждённости, и, по слухам, кадры, которые разошлись по соцсетям, были сделаны именно в тот день, когда он шёл на закрытое мероприятие откровенного характера.

Скандальное видео

Поводом для бурного обсуждения стал ролик, где телеведущий выходит из машины с расстёгнутыми штанами, после чего к нему подходит женщина, и пара скрывается вдвоём. Комментаторы немедленно заподозрили, что речь идёт о вечеринке с элементами эротического перформанса.

Видео разошлось мгновенно, попав в новостные паблики и таблоиды. Для Диброва, долгие годы ассоциировавшегося с интеллигентным образом телеведущего интеллектуальных шоу, это стало ударом по репутации.

Последствия для карьеры

По словам продюсеров, ситуация может иметь продолжение — не в лучшую сторону. В условиях, когда внимание к поведению публичных людей стало особенно пристальным, любой скандал может стоить контрактов и эфиров.

Пока что официальных заявлений от телеканала, где Дибров работал, не поступало. Однако эксперты отмечают: если репутационный удар не будет смягчён, его участие в новых проектах может оказаться под вопросом.

Личная жизнь после развода

Неприятная история совпала по времени с другими переменами в жизни телеведущего. В сентябре стало известно, что Дмитрий и Полина Дибровы официально развелись после 16 лет брака.

Их союз считался одним из самых обсуждаемых: разница в возрасте, яркие совместные появления, признания в любви — всё это делало пару предметом постоянного внимания СМИ. Но за внешней гармонией, как оказалось, скрывались проблемы.

По данным близких к семье источников, поводом для развода стала измена Полины. Женщина закрутила роман с общим другом семьи — бизнесменом Романом Товстиком. После разоблачения отношения окончательно разрушились.

От интеллектуала до бунтаря

Интересно, что имидж Диброва всегда балансировал между интеллектом и эпатажем. Телезрители привыкли видеть в нём остроумного ведущего "Кто хочет стать миллионером?" и философски настроенного интеллектуала. Но те, кто знает его ближе, утверждают: за внешним спокойствием скрывается человек, который не боится экспериментов.

Что дальше

По словам окружения телеведущего, Дибров не планирует долгого пребывания за границей. Отпуск на Бали — временный. Вернувшись в Россию, он намерен заняться новыми проектами, но, вероятно, будет действовать осторожнее.

Дмитрий Дибров, как и прежде, остаётся фигурой, вызывающей интерес. Скандалы стали неотъемлемой частью жизни публичных людей. И, возможно, этот эпизод лишь добавит в его биографию новую главу — спорную, но не финальную.