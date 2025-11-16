Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Легкая активность допустима при насморке без — температуры врач Ольга Мороз
Безопасный интервал между окрашиваниями волос составляет 4–6 недель
Туристы увеличили поток в Которский залив, путеводители расширили по данным властей
На Пальмире найдено первое дикое яйцо сиеков за 37 лет — биолог Kastner
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Ингредиент, который сделает картофель-гармошку незабываемой
Революционное открытие: 1 препарат спасёт миллионы от острого повреждения почек
Минеральный состав топинамбура сравнили с картофелем нутрициологи
Российские туристы столкнулись с блокировкой СМС-кодов в Китае сообщают форуму

Скандальный ролик всё изменил: Дмитрий Дибров уехал из страны, и его местонахождение уже раскрыто

Дмитрий Дибров уехал на Бали и отметил там день рождения
4:18
Шоу-бизнес

После появления в Сети откровенного видео, где Дмитрий Дибров запечатлён в неловкой ситуации, он уехал из России. Свой 66-й день рождения артист встретил не в Москве, как планировал, а на Бали — вдали от скандалов, камер и публичных обсуждений.

Дмитрий Дибров
Фото: commons.wikimedia.org by Anton Nosik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Дмитрий Дибров

День рождения в изгнании

По информации Telegram-канала Mash, празднование прошло в закрытом формате. Источник, близкий к телеведущему, подтвердил, что Дмитрий Дибров сейчас действительно находится на Бали и предпочёл провести этот день в узком кругу. В Москве же готовилась масштабная вечеринка, но её отменили буквально за несколько дней до события.

Судя по всему, Дибров решил взять паузу и переждать бурю за пределами страны. По предварительным данным, в Россию он собирается вернуться лишь к концу ноября.

Почему именно Бали

Выбор места отдыха не случаен. Бали давно славится как "остров свободы" — здесь можно раствориться среди туристов, уединиться или, наоборот, стать частью богемных вечеринок. Именно это направление часто выбирают знаменитости, желающие ненадолго исчезнуть из поля зрения.

Сам Дибров не раз говорил, что любит атмосферу свободы и непринуждённости, и, по слухам, кадры, которые разошлись по соцсетям, были сделаны именно в тот день, когда он шёл на закрытое мероприятие откровенного характера.

Скандальное видео

Поводом для бурного обсуждения стал ролик, где телеведущий выходит из машины с расстёгнутыми штанами, после чего к нему подходит женщина, и пара скрывается вдвоём. Комментаторы немедленно заподозрили, что речь идёт о вечеринке с элементами эротического перформанса.

Видео разошлось мгновенно, попав в новостные паблики и таблоиды. Для Диброва, долгие годы ассоциировавшегося с интеллигентным образом телеведущего интеллектуальных шоу, это стало ударом по репутации.

Последствия для карьеры

По словам продюсеров, ситуация может иметь продолжение — не в лучшую сторону. В условиях, когда внимание к поведению публичных людей стало особенно пристальным, любой скандал может стоить контрактов и эфиров.

Пока что официальных заявлений от телеканала, где Дибров работал, не поступало. Однако эксперты отмечают: если репутационный удар не будет смягчён, его участие в новых проектах может оказаться под вопросом.

Личная жизнь после развода

Неприятная история совпала по времени с другими переменами в жизни телеведущего. В сентябре стало известно, что Дмитрий и Полина Дибровы официально развелись после 16 лет брака.

Их союз считался одним из самых обсуждаемых: разница в возрасте, яркие совместные появления, признания в любви — всё это делало пару предметом постоянного внимания СМИ. Но за внешней гармонией, как оказалось, скрывались проблемы.

По данным близких к семье источников, поводом для развода стала измена Полины. Женщина закрутила роман с общим другом семьи — бизнесменом Романом Товстиком. После разоблачения отношения окончательно разрушились.

От интеллектуала до бунтаря

Интересно, что имидж Диброва всегда балансировал между интеллектом и эпатажем. Телезрители привыкли видеть в нём остроумного ведущего "Кто хочет стать миллионером?" и философски настроенного интеллектуала. Но те, кто знает его ближе, утверждают: за внешним спокойствием скрывается человек, который не боится экспериментов.

Что дальше

По словам окружения телеведущего, Дибров не планирует долгого пребывания за границей. Отпуск на Бали — временный. Вернувшись в Россию, он намерен заняться новыми проектами, но, вероятно, будет действовать осторожнее.

Дмитрий Дибров, как и прежде, остаётся фигурой, вызывающей интерес. Скандалы стали неотъемлемой частью жизни публичных людей. И, возможно, этот эпизод лишь добавит в его биографию новую главу — спорную, но не финальную.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Новый метод извлечения 22-каратного золота из электронных отходов — ETH Zurich
Наука и техника
Новый метод извлечения 22-каратного золота из электронных отходов — ETH Zurich
Двигатели Kia Sportage сохраняют ресурс после пробега
Авто
Двигатели Kia Sportage сохраняют ресурс после пробега
Натуральное масло шиповника улучшает эластичность кожи
Красота и стиль
Натуральное масло шиповника улучшает эластичность кожи
Популярное
Написал завещание — и зря: закон всё равно отдаст часть имущества этим людям

Кому положена обязательная доля в наследстве и почему она выдаётся даже тем, кого нет в завещании? Разбираемся, как работает этот механизм и какие нюансы важно учитывать.

Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Натуральное масло шиповника улучшает эластичность кожи
Морщины тают, как снег: это природное масло осветляет кожу и возвращает ей фарфоровое сияние
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Целое состояние на помойке: все выбрасывают эту вещь, где внутри спрятано 22-каратное золото
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Томаты взбунтуются: вот что происходит, если поливать их неправильно
Как вырастить много зелёного лука в обычном пакете: простой метод для быстрого результата
Ледяная завеса треснула: каменная линия в Антарктиде проявляет силу, не считывающуюся разумом
Ледяная завеса треснула: каменная линия в Антарктиде проявляет силу, не считывающуюся разумом
Последние материалы
Российские туристы столкнулись с блокировкой СМС-кодов в Китае сообщают форуму
Россия сократила импорт пива из ЕС до минимума — Евростат
Восточная и западная медицина могут дополнять друг друга — врачи
Герои "Солёной тропы" теряют дом и идут к новой жизни
Мёд смягчает вкус безалкогольного глинтвейна — данные кулинаров
В Португалии обнаружили следы неандертальцев — исследователи Scientific Reports
Отличия артрита и артроза разъяснила доктор наук Клименко
Новогодняя ёлка на востоке дома укрепляет семью — консультант фэншуй Питерс
Клонированные растения обеспечивают стабильное качество
Увлажнение кожи снижает сухость и потерю эластичности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.