Анна Пересильд раскрыла личные перемены: публика видит в этом намёк на новый этап с Ваней Дмитриенко

Анну Пересильд заподозрили в переезде к Ване Дмитриенко
16-летняя актриса Анна Пересильд и 20-летний певец Ваня Дмитриенко в конце октября перестали скрывать свой роман. Теперь они регулярно появляются вместе — на премьерах, светских мероприятиях и даже съёмочных площадках. Отношения артистов вызывают немалый интерес, ведь ранее они тщательно оберегали личную жизнь от внимания публики.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
В недавнем интервью программе "Ты не поверишь!" Пересильд-младшая призналась, что с началом отношений стала более взрослой и самостоятельной.

"Я стала хозяйкой, скажем так. Я научилась готовить, научилась убираться. Умею готовить шарлотку — я много чего умею готовить теперь", — рассказала Анна.

Живут ли вместе?

После этих слов поклонники и журналисты начали гадать, не живут ли Пересильд и Дмитриенко вместе. Ни певец, ни актриса не комментируют слухи, однако поведение пары лишь подогревает интерес. На премьеру фильма "Алиса в стране чудес" Анна пришла в белом платье и с фатой, вызвав волну обсуждений в прессе. Позже она уточнила, что не пыталась создать "свадебный" образ, но публика осталась в восторге от её выбора наряда.

История знакомства

Пара познакомилась задолго до официального подтверждения отношений. Дмитриенко, по словам Анны, долго пытался привлечь внимание девушки: приглашал на фотосессии и съёмки, но получал отказы. Всё изменилось, когда он предложил Пересильд сняться в клипе на песню "Цветаева".

"Ваня написал моему директору, что хочет сделать со мной фотосессию с крутым фотографом. Потом Ваня долго-долго искал мой номер и написал уже напрямую с предложением снять смешной ролик по сериалу "Плаксы". Я тоже сказала: "Нет, я не хочу так шутить". И затем он снова пишет: "У меня есть песня "Цветаева". Я очень хочу снять клип, вижу там только тебя"", — рассказывала Анна.

"Он исполнил мою просьбу в семь утра"

При первой встрече на съёмочной площадке Дмитриенко показал, что готов на всё ради возлюбленной.

"Он спросил, что мне нужно на площадке, я попросила арбуз. Тогда было семь утра, арбуз привезли, и он оказался невкусным. Ваня сказал, что это не дело, и где-то достал тайский арбуз в такое время… Я не знаю, как он это делает. Правда, не знаю", — рассказала Пересильд.

Этот трогательный жест стал началом их сближения. С тех пор пара практически неразлучна. Дмитриенко часто делится в интервью, что считает знакомство с Анной подарком судьбы.

"От неё по-настоящему исходит большая поддержка. Я такой поддержки никогда раньше не испытывал от партнёра", — признавался певец.

Любовь, вдохновляющая на творчество

Роман с Пересильд вдохновил Дмитриенко на новые творческие свершения. Фанаты отмечают, что его последние песни стали более зрелыми и эмоциональными. Артист признаётся: рядом с Анной он чувствует себя уверенно и спокойно.

На премьере фильма "Алиса в стране чудес" пара впервые появилась вместе на красной дорожке. Несмотря на публичное внимание, молодые артисты не делают громких заявлений — лишь деликатно подтверждают, что между ними особая связь.

"Хочется большой любви, чтобы она с каждым годом только развивалась, чтобы мы каждый год узнавали что-то новое и чтобы наше творчество благодаря друг другу совершенствовалось безостановочно", — поделилась Анна.

Поклонники уверены, что у пары всё только начинается: роман молодых артистов стал одной из самых обсуждаемых историй этой осени.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
