Вика Цыганова обратила внимание на тревожный сигнал: страна теряет больше, чем можно представить

3:50
Шоу-бизнес

Известная певица Вика Цыганова высказалась о состоянии современной культуры в России. В своём Telegram-канале артистка опубликовала эмоциональное заявление, в котором выразила обеспокоенность тем, что, по её мнению, в стране исчезают истинные духовные и культурные ценности. Вместо народного искусства, считает Цыганова, общество всё чаще сталкивается с поверхностным развлечением и пропагандой "тотального невежества".

Вика Цыганова
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Вика Цыганова

"Людей лишают души"

Вика Цыганова подчеркнула, что современная массовая культура потеряла связь с корнями. По словам певицы, народные традиции и настоящие песни — патриотические и военные — больше не звучат в семьях, уступив место пустым мелодиям и скандалам из мира шоу-бизнеса.

"У людей забирают их души, подменяя вечное искусство их предков тем, что сейчас, если хотите, называется шоу-бизнесом. То, что сейчас происходит, вполне можно назвать даже расчеловечиванием нашего народа", — заявила Цыганова.

Артистка убеждена, что подобные процессы нельзя считать безобидными. По её мнению, речь идёт не просто о смене эстетических ориентиров, а о глубинных изменениях в национальном сознании.

Осуждение наград для "сомнительных лиц"

Особое внимание певица уделила тому, что сегодня, как она считает, государственные и общественные награды часто получают артисты с сомнительным творчеством и неоднозначной репутацией. Цыганова подчеркнула, что подобные решения только ускоряют процесс деградации культуры.

"Награждение сомнительных лиц за заслуги, о которых никто не знает, и за труды, которых никто не видел, — это ещё один шаг к уничтожению настоящей культуры России", — отметила певица.

По её словам, награды и признание должны получать не те, кто скандалит ради популярности, а те, кто бережно сохраняет культурное наследие страны и вдохновляет людей на созидание.

Противостояние "псевдоискусству"

Цыганова неоднократно поднимала тему упадка искусства и засилья псевдокультуры. Её позиция остаётся неизменной: современный шоу-бизнес, по её мнению, формирует ложные ориентиры, где место духовности занимают деньги и сиюминутная слава.

Артистка уверена, что проблема заключается не только в артистах, но и в зрителях, которые всё реже интересуются настоящим искусством.

Культура — это не мода

По мнению артистки, в последние годы культура всё больше превращается в инструмент для развлечения и самопиара. Цыганова считает, что искусство перестало быть "служением", каким оно должно быть по сути, и превратилось в способ заработать или вызвать резонанс.

Певица уверена, что, если русские люди будут относиться к своей культуре как к игрушке, скоро они потеряют то, что делало их народом.

Призыв к переосмыслению

Вика Цыганова призывает коллег по сцене, продюсеров и зрителей обратить внимание на состояние культуры и начать процесс её восстановления. Она убеждена, что каждый может внести свой вклад — будь то через поддержку народных коллективов, посещение театров или просто пение добрых песен дома.

Высказывание певицы вызвало живой отклик в соцсетях: многие подписчики поддержали её мнение, отметив, что действительно чувствуют "усталость от псевдоискусства". Другие, напротив, посчитали слова Цыгановой слишком категоричными. Однако одно очевидно — певица вновь подняла болезненную тему, которая заставила многих задуматься о том, что сегодня значит настоящая культура.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
