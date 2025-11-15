Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
На сцене и не такое бывает: гитарист Шамана рассказал, зачем певец лез в его инструмент на концерте

Шаман хватался за гитару своего музыканта на концерте
2:05
Шоу-бизнес

Во время одного из концертов певца Шамана (Ярослава Дронова) произошёл забавный инцидент, который привлёк внимание зрителей. Фрагмент выступления, на котором певец дёргает гитарный переключатель, стал вирусным в соцсетях, породив массу комментариев.

Шаман
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шаман

Что произошло на сцене?

На видео видно, как в разгар соло гитариста Ярослав Дронов, не удержавшись, начал взаимодействовать с инструментом своего коллеги — дернул за переключатель, который в комментариях назвали "пимпочкой". Момент был встречен зрителями с юмором, и в соцсетях начали обсуждать реакцию музыканта, который не ожидал такого вмешательства.

Реакция гитариста

Гитарист Артём Мачитадзе, не сразу обративший внимание на интернет-реакцию, позже поделился своими мыслями по поводу инцидента. Он отметил, что не читает комментарии, однако был осведомлён о том, как обсуждали произошедшее. По его словам, на сцене музыканты часто взаимодействуют, и такие моменты — часть концертной жизни.

"Если всё это читать, с ума сойдёшь вообще", — признался Артём.

На вопрос, не мешали ли его игре забавы Шамана, он дал понять, что гитаристы — народ привычный.

"Гитаристу на сцене вообще много чего мешает, но это, так сказать, не мешает продолжать играть. Так бывает, но не критично это, это не критичная помеха. Мне нравится взаимодействие музыкантов на сцене. Ну и Ярославу, видимо, тоже нравится — подходить, как-то взаимодействовать", — добавил он.

Взаимодействие на сцене — нормальное явление

По словам Мачитадзе, для артистов нормой является взаимодействие друг с другом на сцене, и такие моменты могут быть как случайными, так и частью общей атмосферы выступления.

Шаман также, вероятно, получает удовольствие от таких "взаимодействий", ведь он часто демонстрирует свою энергичность на сцене, что делает его выступления яркими и динамичными.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
