Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советы по выбору спортивной одежды для разных типов тренировок
Полукруг руками лежа укрепляет спину и улучшает осанку, объясняют тренеры
Проволочник размножается активнее на заросших участках
Стоимость КАСКО при автокредите часто завышают
Зафиксировано формирование эмоциональных связей людей с ИИ — ученые
Готовим творожный чизкейк с грушей: 3 ошибки, которые испортят ваш десерт
Мыло и уксус эффективными против запотевания зеркал
Паслён стал причиной отравления у ребёнка — врачи скорой помощи
Спатифиллум зимой: лучшие компоненты почвы для цветения

Алсу раскрыла, как встретит Новый год: на это решится далеко не каждая знаменитость

Алсу собирается провести Новый год со своими детьми
Шоу-бизнес

Певица Алсу сделала важное решение для себя и своей семьи: в 2026 году она откажется от участия в новогодних корпоративных выступлениях и будет встречать праздник в кругу родных и близких. Это решение стало результатом желания больше времени проводить с детьми, а не на работе, как это обычно бывает на таких мероприятиях. Как сообщает "КП", Алсу открыто поделилась своими планами на Новый год и рассказала, что для неё важнее всего забота о семье в праздничный период.

Алсу
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алсу

Семья превыше всего

Не так давно певица посетила премию OK! Awards, где, среди прочего, рассказала о своём решении не принимать участия в новогодних корпоративах. Хотя участие в таких мероприятиях — это, безусловно, прибыльное и выгодное занятие для артистов, Алсу сделала выбор в пользу более важных ценностей. Для неё этот Новый год должен стать временем, проведённым в семье, с детьми.

"Не на работе. Не знаю, буду ли я дома или в ресторане, но это будет обязательно со своими родными и близкими. Не на работе. Я понимаю, что корпоративы — это прибыльно, но я в этом году хочу побыть со своими детками", — призналась певица в разговоре с журналистами.

Алсу готова жертвовать финансовыми возможностями ради того, чтобы быть рядом с теми, кто ей дорог. Для певицы это решение не является неожиданным, ведь она часто делает выбор в пользу своей семьи, а не работы.

Важность времени с детьми

Алсу не скрывает, что дети — это самое ценное, что у неё есть. В новогодний период, когда многие артисты гонятся за дополнительными выступлениями и доходами, певица намерена сделать паузу и посвятить этот важный праздник своей семье.

Алсу важно чувствовать гармонию и покой в такой праздничный момент, не тратя его на рабочие обязательства и выступления. Она признаётся, что подобное внимание к семье помогает ей чувствовать себя счастливой и наполненной, что, в свою очередь, способствует и её творческому развитию.

Алсу о звёздах музыкальной сцены

В ходе общения с журналистами Алсу поделилась множеством тёплых слов о своих коллегах по шоу-бизнесу, в частности, о певице Zivert и исполнителе Ване Дмитриенко.

"Ой, мне очень нравится эта песня Зиверт. "Банк". Классная, вообще офигенная", — рассказала она.

Кроме того, Алсу поделилась своими впечатлениями о Ване Дмитриенко, которого она назвала солнышком. По её словам, Ваня — это часть отечественного шоу-бизнеса, ведь он вырос на глазах у зрителей, и она очень гордится тем, как он развивается в своей карьере.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Красота и стиль
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Карстовые образования на Марсе хранят следы древней воды
Наука и техника
Карстовые образования на Марсе хранят следы древней воды
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Популярное
Холодильник создаст гармонию холода и свежести: микроклимат поддержит один крошечный предмет

Маленький секрет поможет вашему холодильнику работать эффективнее и экономить электроэнергию.

Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Океан заговорил голосом разума: учёные раскрыли язык существ, чья речь пугающе похожа на нашу
Тёплая гавань для четвероногого друга: как утеплить будку, чтобы пёс легко пережил зиму
Камень из космоса меняет траекторию как сумасшедший: 2024 YR4 играет с Землёй в опасный чёрный ящик
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Владельцы умиляются, а кошка страдает: главная ошибка в холодный сезон
Свободная полоса за забором может стать вашей: вот как законно добавить участок к своим владениям
Под пеплом древних бурь: на Марсе найдены пещеры, которые могут стать домом для людей и жизни
Под пеплом древних бурь: на Марсе найдены пещеры, которые могут стать домом для людей и жизни
Последние материалы
Оранжевый цвет выглядит тёмным на глубине — наблюдения биологов
COVID-19 вызывает воспаление лёгких и риск фиброза — врач
Натуральные средства для восстановления цвета волос: сода и розмарин
Сильвестр Сталлоне чуть не погиб на съёмках "Разрушителя"
На Мальдивах растёт спрос на семейные резорты сообщили туроператоры
Острые блюда поддерживают пищеварение, улучшают настроение — диетолог Гончарова
Медленный темп похудения снизил нагрузку на организм — диетологи
США требуют выхода РФ из капитала NIS — министр горного дела и энергетики Сербии
Мухи усилили опыление в холодных регионах — энтомолог
Слойки с паштетом готовятся за 40 минут, рассказывает повар
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.