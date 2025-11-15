Алсу раскрыла, как встретит Новый год: на это решится далеко не каждая знаменитость

Алсу собирается провести Новый год со своими детьми

Певица Алсу сделала важное решение для себя и своей семьи: в 2026 году она откажется от участия в новогодних корпоративных выступлениях и будет встречать праздник в кругу родных и близких. Это решение стало результатом желания больше времени проводить с детьми, а не на работе, как это обычно бывает на таких мероприятиях. Как сообщает "КП", Алсу открыто поделилась своими планами на Новый год и рассказала, что для неё важнее всего забота о семье в праздничный период.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алсу

Семья превыше всего

Не так давно певица посетила премию OK! Awards, где, среди прочего, рассказала о своём решении не принимать участия в новогодних корпоративах. Хотя участие в таких мероприятиях — это, безусловно, прибыльное и выгодное занятие для артистов, Алсу сделала выбор в пользу более важных ценностей. Для неё этот Новый год должен стать временем, проведённым в семье, с детьми.

"Не на работе. Не знаю, буду ли я дома или в ресторане, но это будет обязательно со своими родными и близкими. Не на работе. Я понимаю, что корпоративы — это прибыльно, но я в этом году хочу побыть со своими детками", — призналась певица в разговоре с журналистами.

Алсу готова жертвовать финансовыми возможностями ради того, чтобы быть рядом с теми, кто ей дорог. Для певицы это решение не является неожиданным, ведь она часто делает выбор в пользу своей семьи, а не работы.

Важность времени с детьми

Алсу не скрывает, что дети — это самое ценное, что у неё есть. В новогодний период, когда многие артисты гонятся за дополнительными выступлениями и доходами, певица намерена сделать паузу и посвятить этот важный праздник своей семье.

Алсу важно чувствовать гармонию и покой в такой праздничный момент, не тратя его на рабочие обязательства и выступления. Она признаётся, что подобное внимание к семье помогает ей чувствовать себя счастливой и наполненной, что, в свою очередь, способствует и её творческому развитию.

Алсу о звёздах музыкальной сцены

В ходе общения с журналистами Алсу поделилась множеством тёплых слов о своих коллегах по шоу-бизнесу, в частности, о певице Zivert и исполнителе Ване Дмитриенко.

"Ой, мне очень нравится эта песня Зиверт. "Банк". Классная, вообще офигенная", — рассказала она.

Кроме того, Алсу поделилась своими впечатлениями о Ване Дмитриенко, которого она назвала солнышком. По её словам, Ваня — это часть отечественного шоу-бизнеса, ведь он вырос на глазах у зрителей, и она очень гордится тем, как он развивается в своей карьере.