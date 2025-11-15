Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Давайте поясню: Владимир Пресняков раскрыл правду о сыне Никите и его возвращении в Россию

Пресняков опроверг слухи о возвращении сына в Россию
2:43
Шоу-бизнес

Известный российский певец Владимир Пресняков объяснил свои слова о возвращении сына Никиты из США, где тот на данный момент строит свою карьеру. В интервью Super он подчеркнул, что не говорил, что Никита планирует свою дальнейшую жизнь в России, а лишь выразил надежду на это. Пресняков также отметил, что намерен с нетерпением ждать возвращения сына, но пока эта информация не подтверждена официально.

Владимир Пресняков
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Владимир Пресняков

Прежние высказывания Преснякова о Никите

Пресняков сказал, что был бы рад, если бы его сын вернулся в Россию, но при этом уточнил, что это всего лишь его личная надежда.

"Давайте ещё раз я поясню. Это пресса почему-то пишет. Зачем? Я бы хотел, чтобы он вернулся. Очень буду ждать", — прокомментировал Пресняков.

Этот комментарий был реакцией на недавние публикации в СМИ, где сообщалось, что Никита Пресняков якобы планирует вернуться в Россию после завершения контракта в США. Стоит отметить, что пока официального подтверждения этих планов от самого Никиты Преснякова не было. Он переехал в США в 2022 году, чтобы начать новую жизнь и развивать свою карьеру с нуля.

Почему Никита не вернулся в Россию сразу?

Путь Никиты Преснякова в США не был лёгким. В первые годы ему пришлось столкнуться с множеством сложностей, так как он начинал карьеру в новой стране практически без поддержки и связей. Однако несмотря на трудности, Никита смог найти свою нишу, а также наладить связи в музыкальной и актёрской индустрии.

По мнению Владимира Преснякова, его сын имеет все возможности для того, чтобы сделать успешную карьеру как в России, так и за рубежом.

Слушатели ждут возвращения Никиты Преснякова

Поклонники Никиты Преснякова с нетерпением ожидают его возвращения в Россию. Всё больше людей задаются вопросом, когда и как он снова появится на отечественной сцене. Владимир Пресняков надеется, что этот момент всё же наступит.

Неопределённость в вопросе возвращения Никиты в Россию делает его историю интересной для поклонников, и, возможно, в будущем он станет не только частью российской сцены, но и сможет продолжить свою карьеру на международной арене.

Заключение

Пока Никита Пресняков не сделал официальных заявлений о возвращении в Россию, отец и поклонники продолжают ожидать этого события с надеждой. Владимир Пресняков, несмотря на свои желания и предположения, остаётся поддержкой для сына в любой ситуации.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
