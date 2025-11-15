Давайте поясню: Владимир Пресняков раскрыл правду о сыне Никите и его возвращении в Россию

Известный российский певец Владимир Пресняков объяснил свои слова о возвращении сына Никиты из США, где тот на данный момент строит свою карьеру. В интервью Super он подчеркнул, что не говорил, что Никита планирует свою дальнейшую жизнь в России, а лишь выразил надежду на это. Пресняков также отметил, что намерен с нетерпением ждать возвращения сына, но пока эта информация не подтверждена официально.
Пресняков сказал, что был бы рад, если бы его сын вернулся в Россию, но при этом уточнил, что это всего лишь его личная надежда.
"Давайте ещё раз я поясню. Это пресса почему-то пишет. Зачем? Я бы хотел, чтобы он вернулся. Очень буду ждать", — прокомментировал Пресняков.
Этот комментарий был реакцией на недавние публикации в СМИ, где сообщалось, что Никита Пресняков якобы планирует вернуться в Россию после завершения контракта в США. Стоит отметить, что пока официального подтверждения этих планов от самого Никиты Преснякова не было. Он переехал в США в 2022 году, чтобы начать новую жизнь и развивать свою карьеру с нуля.
Путь Никиты Преснякова в США не был лёгким. В первые годы ему пришлось столкнуться с множеством сложностей, так как он начинал карьеру в новой стране практически без поддержки и связей. Однако несмотря на трудности, Никита смог найти свою нишу, а также наладить связи в музыкальной и актёрской индустрии.
По мнению Владимира Преснякова, его сын имеет все возможности для того, чтобы сделать успешную карьеру как в России, так и за рубежом.
Поклонники Никиты Преснякова с нетерпением ожидают его возвращения в Россию. Всё больше людей задаются вопросом, когда и как он снова появится на отечественной сцене. Владимир Пресняков надеется, что этот момент всё же наступит.
Неопределённость в вопросе возвращения Никиты в Россию делает его историю интересной для поклонников, и, возможно, в будущем он станет не только частью российской сцены, но и сможет продолжить свою карьеру на международной арене.
Пока Никита Пресняков не сделал официальных заявлений о возвращении в Россию, отец и поклонники продолжают ожидать этого события с надеждой. Владимир Пресняков, несмотря на свои желания и предположения, остаётся поддержкой для сына в любой ситуации.
