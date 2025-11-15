Филипп Киркоров не скрывает грусти по умершему отцу: почему певцу сейчас особенно тяжело

Филипп Киркоров откровенно поделился с Super.ru своими переживаниями после утраты отца Бедроса Киркорова, который ушёл из жизни весной этого года. Певец рассказал, что смерть отца оставила в его жизни огромную пустоту, особенно тяжело ему вспоминать о покойном в преддверии новогодних выступлений, когда тот всегда был рядом и сидел в первом ряду на его концертах.
"Отца не хватает мне очень сейчас. Особенно сейчас, в канун своих концертов, которые в Москве. Он всегда был в первом ряду", — поделился Киркоров.
Артист признался, что ему тяжело представить, как он будет выступать в Москве, зная, что его отца больше не будет рядом. Филипп также отметил, что странные ощущения возникли перед гастролями, ведь раньше отец поддерживал его на протяжении многих лет.
По словам Киркорова, Бедрос всегда сопровождал его на гастролях и поддерживал как на сцене, так и за кулисами. Он не только сидел в первом ряду, но и общался с коллективом, помогая артисту морально и создавая атмосферу поддержки и уверенности.
"Поддерживал меня в гастрольных турах. Всегда сидел, разговаривал с коллективом. Сейчас его нет. Я вот об этом грущу", — отметил певец.
Филипп Киркоров признался, что утрата отца выбила его из строя, но он нашёл силы вернуться к творчеству, несмотря на личную боль. Артист подчеркнул, что, как и подобает профессионалу, он продолжает работать, не показывая своих переживаний зрителям.
"Такова доля артиста, всё это мы оставляем за пределами сцены, работаем, потому что народ не должен ни о чём не подозревать", — отметил он, продолжая вдохновлять своих поклонников.
