Филипп Киркоров не скрывает грусти по умершему отцу: почему певцу сейчас особенно тяжело

Филипп Киркоров признался, что тоскует по умершему отцу

1:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров откровенно поделился с Super.ru своими переживаниями после утраты отца Бедроса Киркорова, который ушёл из жизни весной этого года. Певец рассказал, что смерть отца оставила в его жизни огромную пустоту, особенно тяжело ему вспоминать о покойном в преддверии новогодних выступлений, когда тот всегда был рядом и сидел в первом ряду на его концертах.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Трудности без отца перед концертами

"Отца не хватает мне очень сейчас. Особенно сейчас, в канун своих концертов, которые в Москве. Он всегда был в первом ряду", — поделился Киркоров.

Артист признался, что ему тяжело представить, как он будет выступать в Москве, зная, что его отца больше не будет рядом. Филипп также отметил, что странные ощущения возникли перед гастролями, ведь раньше отец поддерживал его на протяжении многих лет.

Поддержка на гастролях и за кулисами

По словам Киркорова, Бедрос всегда сопровождал его на гастролях и поддерживал как на сцене, так и за кулисами. Он не только сидел в первом ряду, но и общался с коллективом, помогая артисту морально и создавая атмосферу поддержки и уверенности.

"Поддерживал меня в гастрольных турах. Всегда сидел, разговаривал с коллективом. Сейчас его нет. Я вот об этом грущу", — отметил певец.

Трагедия и возвращение к работе

Филипп Киркоров признался, что утрата отца выбила его из строя, но он нашёл силы вернуться к творчеству, несмотря на личную боль. Артист подчеркнул, что, как и подобает профессионалу, он продолжает работать, не показывая своих переживаний зрителям.

"Такова доля артиста, всё это мы оставляем за пределами сцены, работаем, потому что народ не должен ни о чём не подозревать", — отметил он, продолжая вдохновлять своих поклонников.