Прошу не забывать: Даня Милохин загадочно прокомментировал слухи о возвращении в Россию

2:54
Шоу-бизнес

Блогер Даня Милохин привлёк внимание поклонников своим высказыванием о возможном возвращении в Россию. После того как его переписка с фанаткой была замечена в соцсетях, многие СМИ начали активно обсуждать его слова. В ответ на вопросы о его будущем Милохин заявил, что Россия останется его родиной, но в вопросе возвращения оставил интригу.

Даня Милохин
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Даня Милохин

Слухи о возвращении: переписка с фанаткой

Переписка с поклонницей, в которой Милохин пообещал скоро вернуться, стала поводом для слухов и множества спекуляций. Девушка напомнила ему о временах, когда он состоял в тиктокерском доме Dream Team House, и выразила тоску по этим моментам. В ответ на её слова Милохин написал, что скоро приедет. Это заявление привлекло внимание прессы, а журналисты сразу же начали интерпретировать слова блогера как намёк на его возвращение в Россию.

Милохин не говорит прямо

Однако в интервью с журналистами "КП" Милохин отказался точно отвечать на вопрос о возвращении. Он подчеркнул, что не собирается обсуждать свои планы в деталях. В то же время он выразил любовь и привязанность к своей родной стране.

"Прошу не забывать, что Россия — моя родина!" — заявил Милохин.

Такие слова лишь укрепили слухи, но окончательно не разрешили вопрос о его возвращении.

Жизнь в Дубае

Даня Милохин уехал из России в 2022 году, после чего поселился в Дубае, где продолжает развивать свою карьеру. С того времени он активно публикует контент в социальных сетях, общается с фанатами и продолжает музыкальную деятельность. Несмотря на успешную жизнь в эмиграции, Милохин не раз признавался, что скучает по России, по своему родному окружению и тем временам, когда он был частью одного из самых популярных тикток-домов.

Почему его возвращение вызывает вопросы?

Причины, по которым Милохин покинул Россию, остаются неизвестными для широкой публики, но многие считают, что его эмиграция была связана с политической ситуацией. С тех пор Даня активно работает за рубежом, что также могло повлиять на его решение остаться в Дубае. Однако его высказывания о России и связь с родиной, несмотря на проживание в другой стране, заставляют поклонников надеяться на его возвращение.

Будущее Милохина: что нас ждёт?

По словам самого блогера, его отношение к родной стране не изменилось. Но, как показывает ситуация, возвращение в Россию остаётся вопросом, который Милохин пока не спешит комментировать. Это вызывает интерес среди поклонников, которые ждут от него новых заявлений.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
