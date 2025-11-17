Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экспорт сельхозпродукции Белоруссии вырастет до $9,2 млрд — вице-премьер Шулейко
Зубная паста удаляет налёт с автомобильных фар
Фастфуд ускоряет развитие сосудистых заболеваний — врачи
Не передавайте коды из СМС при разблокировке номера — операторы
На кухне нельзя ставить ТВ напротив окна и рядом с плитой — дизайнеры
Под церковью в Польше нашли захоронение с необычным слоем смолы — археологи
Популярность видео-тренировок среди россиянок зафиксировала LEVITA
Горечавка становится акцентом в ландшафтных садах
Агар-агар сделает холодец плотным без долгого охлаждения

Романтическое путешествие с мужем: чем Ксению Бородину впечатлил Париж

Ксения Бородина устроила фотосессию с мужем в Париже
4:53
Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина впервые с мужем посетила Париж, погрузилась в атмосферу кафе, музеев и уютных парков, где каждая минута становится памятной.

Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков
Фото: Инстаграм Ксении Собчак by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков

Бородина поделилась с подписчиками своим недавним путешествием в Париж, куда отправилась вместе с мужем, блогером Николаем Сердюковым. Для пары это было первое совместное посещение французской столицы, хотя оба не раз бывали там по отдельности. Город привлекал их по-разному: Николай давно влюблён в атмосферу Парижа, а Ксения всегда была поклонницей Италии, но столицу Франции она оценила по-новому.

"Мы впервые вместе в Париже, хоть по отдельности были тут очень много раз. Любимый город моего мужа, а я конечно фанатка Италии", — сказала телеведущая Ксения Бородина.

Она опубликовала романтические снимки, сделанные на фоне красот исторического города. Сзади супругов можно разглядеть даже Эйфелеву башню.

Атмосфера города

Бородина признала очарование столицы Франции. Париж невозможно представить без его уютных кафе. Здесь утренние часы наполнены ароматом свежесваренного кофе и хрустящего круассана, объяснила звезда ТВ. За столиками звучат непринужденные разговоры, а каждый визит превращается в маленькое событие. Даже простая прогулка по городу дарит новые впечатления — тихие улочки, солнечные террасы, витрины с изысканными товарами создают ощущение праздника каждый день.

Музеи Парижа, от Лувра до Орсе, поражают богатством коллекций. Картины и скульптуры, созданные великими мастерами, требуют времени и внимания. Ксения отмечает, что прогулка по музейным залам превращается в медитативное изучение истории искусства.

Советы шаг за шагом: как сделать путешествие по Парижу комфортным

  1. Начните день с завтрака в небольшом кафе — свежие круассаны и кофе задают настроение.

  2. Посетите хотя бы один музей, чтобы прикоснуться к шедеврам искусства.

  3. Прогуляйтесь по паркам и скверам, найдите лавочку под деревом для отдыха.

  4. Делайте фотографии не только достопримечательностей, но и повседневных мелочей: кофе, уличные сцены, архитектура.

  5. Не бойтесь заблудиться — маленькие улочки часто открывают самые уютные уголки города.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: пытаться обойти все достопримечательности за один день → Последствие: усталость и стресс → Альтернатива: планировать маршрут с перерывами на отдых.
• Ошибка: посещать только популярные кафе → Последствие: упущение локального шарма → Альтернатива: искать маленькие семейные кофейни.
• Ошибка: ограничиваться туристическим центром → Последствие: поверхностное знакомство с городом → Альтернатива: гулять по тихим кварталам и паркам.

А что если…

А что если остаться на вечер в одном из парковых уголков Парижа? Вечерняя тишина и мягкий свет фонарей создают атмосферу, в которой даже короткая прогулка превращается в запоминающийся момент.

FAQ

Как лучше планировать поездку в Париж с семьёй?
Рекомендуется заранее составить маршрут, включив музеи, прогулки по паркам и время на отдых в кафе.

Что лучше для романтической прогулки: центр или парковые зоны?
Для тихих и уютных моментов лучше парковые зоны и набережные, для культурного насыщения — центр с музеями.

Мифы и правда

Миф: Париж только для романтиков.
Правда: Город привлекателен и для любителей искусства, истории и кулинарии.
Миф: все кафе дорогие.
Правда: в маленьких кварталах можно найти уютные и доступные заведения.
Миф: Париж скучен вне туристических маршрутов.
Правда: тихие улочки и парки создают неповторимую атмосферу.

Три интересных факта

  1. Париж называют городом света не только из-за освещения улиц, но и за вклад в культуру и образование.

  2. В городе более 400 парков и садов, каждый из которых уникален.

  3. Лувр — крупнейший музей мира, где хранятся десятки тысяч экспонатов.

Исторический контекст

  1. Париж исторически был центром культуры и искусства Европы.

  2. В XIX веке город стал магнитом для художников, писателей и музыкантов со всего мира.

  3. Сегодня Париж остаётся одним из самых посещаемых городов мира, сохраняя богатое культурное наследие и романтическую атмосферу.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ледяные аномалии моря Росса связаны с подледной структурой
Наука и техника
Ледяные аномалии моря Росса связаны с подледной структурой
Глубина каньона Ярлунг Цангпо достигает 6009 метров — геологи
Наука и техника
Глубина каньона Ярлунг Цангпо достигает 6009 метров — геологи
Новые пучковые гибриды огурцов показывают рекордную урожайность — агрономы
Садоводство, цветоводство
Новые пучковые гибриды огурцов показывают рекордную урожайность — агрономы
Популярное
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания

Спешка при запуске двигателя зимой может привести к сбросу настроек электроники и повреждению каталитического нейтрализатора.

Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Томаты взбунтуются: вот что происходит, если поливать их неправильно
Огуречная революция 2026: новые пучковые гибриды обещают рекордные урожаи и меньше хлопот
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Кошка vs Мебель: как выиграть войну за 7 дней и сохранить интерьер как новый
Как вырастить много зелёного лука в обычном пакете: простой метод для быстрого результата
Тайны кошачьей души: эти 3 породы способны на безграничную преданность
Тайны кошачьей души: эти 3 породы способны на безграничную преданность
Последние материалы
Горечавка становится акцентом в ландшафтных садах
Популярность видео-тренировок среди россиянок зафиксировала LEVITA
Сочетание мини-юбки и сапог трендом сезона осени-2025 назвали стилисты
Агар-агар сделает холодец плотным без долгого охлаждения
Биологи зафиксировали группы приматов до 800 особей в парке Лопе в Габоне
Ксения Бородина устроила фотосессию с мужем в Париже
Зоопсихологи: одиночество кошки более 12 часов ведёт к проблемам поведения
Эти страны могут стать экономическими партнёрами России — "Вопросы экономики"
Учёные объяснили, как гены неандертальцев стали частью нас
Иридиевые свечи выдерживают более высокую температуру плавления
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.