Анфиса Чехова раскрыла неожиданную проблему в отношениях: об этом не догадывался даже её жених

Анфиса Чехова устаёт постоянно быть со Златопольским
3:32
Шоу-бизнес

Телеведущая Анфиса Чехова и актёр Александр Златопольский считаются одной из самых ярких пар шоу-бизнеса. Они поучаствовали в проекте "Ставка на любовь", и, казалось бы, их любовь развивались по классическому сценарию — роман, признание, предложение руки и сердца. Однако сама Анфиса недавно призналась: несмотря на помолвку, им с Александром приходится учиться жить в разных ритмах и с разными взглядами на личное пространство.

Анфиса Чехова
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov/Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Анфиса Чехова

Разные характеры — одна любовь

В свежем выпуске реалити-шоу на телеканале "Пятница!", где Влад Топалов и Регина Тодоренко выступают ведущими, зрителям показали ранее не вошедшие кадры. Именно в них Чехова впервые заговорила о том, что привыкла к одиночеству и с трудом переносит постоянное присутствие партнёра рядом.

Кроме того, Чехова призналась, что всегда испытывала противоречивые чувства, когда ей делали предложение.

"Самое ужасное в моей жизни — ощущение, что есть кто-то лучше, а вдруг я его упускаю. Почему я на этом должна остановиться? Мне шесть раз делали предложение. Я сбежавшая невеста. Когда мне делают предложение, думаю: "И всё? И это последний мужчина в моей жизни?" Почему-то у меня есть ощущение, что брак — это на всю жизнь", — поделилась Анфиса.

"Мне нужно время для себя"

Чехова подчеркнула, что никогда не стремилась к браку и привыкла быть независимой. Даже после предложения руки и сердца, сделанного Александром летом у Эйфелевой башни, телеведущая не изменила своим убеждениям.

Она долгое время предпочитала гостевой формат отношений, позволяющий каждому сохранять свою территорию.

По словам Анфисы, Александр — полная противоположность. Он считает, что любовь требует постоянного присутствия, совместного времени и внимания.

"Саша — первый в моей жизни русский мужчина. Всегда были отношения с иностранцами, потому что они живут там, а я — здесь. Прилетаю — я с ним, улетаю — одна. Мне так комфортно. Мне важно, чтобы я какое-то время одна жила. Я не могу 24 часа с человеком. А Саша наоборот — всегда рядом, всегда рядом, всегда за ручку. А мне ужасно!" — сказала Чехова.

Топалов и Тодоренко стали свидетелями откровений

Неожиданное признание Анфисы стало сюрпризом не только для зрителей, но и для самих ведущих шоу.

"Есть одно видео, которое не вошло в эфир. Мы хотим, чтобы Александр обязательно его увидел. Саша, смотри внимательно. Ну это так, на всякий случай", — сказал Топалов, представляя видео.

Регина Тодоренко, улыбаясь, добавила, что она не хотела показывать эти откровения.

Учиться быть вместе

Несмотря на разницу в характерах, Чехова уверена: Златопольский стал для неё тем самым человеком. Телеведущая призналась, что именно рядом с ним впервые почувствовала спокойствие, даже если их взгляды на отношения не совпадают.

Пока пара не спешит назначать дату свадьбы, предпочитая наслаждаться моментом. По словам Анфисы, в её жизни впервые появился мужчина, который не пытается переделать её, а принимает такой, какая она есть.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
