Журналист Илья Варламов* показал Брюссель с другой стороны: районы с преступностью, панельные дома и городские контрасты, которые скрыты от туристов.
Варламов* недавно побывал в Брюсселе и поделился своими впечатлениями от европейской столицы, которая, по его словам, скрывает далеко не всегда приятные стороны жизни. Журналист не ограничился стандартными туристическими заметками, а показал город глазами человека, который внимательно наблюдает за городской средой и социальными процессами.
Варламов отметил, что Брюссель впечатляет своей контрастностью. С одной стороны — фасады старинных зданий и архитектура в стиле ар-нуво, с другой — районы, где царит хаос и беспокойство. Журналист особенно обратил внимание на районы с высокой преступностью, а также на состояние городской инфраструктуры, которое оставляет желать лучшего.
"А ещё тут в воде запрещённые вещества, и даже канализационные крысы под кайфом. Суровая реальность европейской столицы. Каждые четыре дня — перестрелка. Полиция, мигалки, бардак. И всё это под носом евробюррократов", — сказал журналист Илья Варламов.
Первое, что ощущает человек, оказавшийся на вокзале Брюссель-Миди — это запах, который трудно назвать приятным. По мнению Варламова, он перекрывает даже ароматы кофе из многочисленных кафетериев. Журналист подробно изучал районы, которые редко попадают в туристические гиды, включая Моленбек и Петербос.
В Моленбеке Варламов отметил активную слежку, необходимость прятаться и держаться настороже. В квартале Петербос журналист обращал внимание на панельные дома и социальные проблемы местных жителей. Одним из эпизодов стала фиксация того, сколько людей справляют нужду в общественных местах.
"Первое, что чувствуешь здесь — не кофе, а запах мочи на вокзале. Добро пожаловать на Брюссель-Миди", — отметил журналист.
Изучите районы заранее и избегайте известных неблагополучных зон в вечернее время.
Пользуйтесь официальными картами и навигационными приложениями для оценки безопасных маршрутов.
Держите при себе минимум ценных вещей и следите за сумкой или рюкзаком.
При необходимости обращайтесь к полицейским, которые дежурят в проблемных районах.
Ведите фото- и видеодневник для фиксации интересных и необычных деталей городской жизни.
• Ошибка: игнорировать предупреждения о криминальных районах → Последствие: высокий риск столкновения с преступностью → Альтернатива: избегать проблемных кварталов или посещать их только с гидом.
• Ошибка: пренебрегать безопасностью на вокзалах → Последствие: кражи и неприятные ситуации → Альтернатива: оставлять вещи под контролем, выбирать охраняемые зоны.
• Ошибка: доверять туристическим гиду в полной мере → Последствие: неожиданные неприятности → Альтернатива: дополнительно изучать отзывы и местные форумы.
А что если отправиться исследовать Брюссель не как турист, а как урбанистический наблюдатель? Можно увидеть скрытую жизнь города: районы с социальной напряжённостью, микрорайоны с проблемами инфраструктуры и необычные городские явления, которые обычно остаются за кадром.
Как безопасно гулять по Брюсселю?
Следуйте официальным маршрутам, избегайте неблагополучных районов в темное время, держите при себе документы и деньги.
Что лучше: туристический маршрут или урбанистическое исследование?
Для безопасного отдыха — туристический маршрут. Для изучения контрастов города — подготовленный урбанистический маршрут с гидом.
• Миф: Европа всегда безопасна.
Правда: даже в столицах есть районы с высокой преступностью.
• Миф: все европейские вокзалы чистые и ухоженные.
Правда: Брюссель-Миди показывает другую картину — запахи и антисанитария.
• Миф: преступность скрыта от глаз туристов.
Правда: при внимательном наблюдении она легко обнаруживается в повседневной жизни города.
Моленбек известен в медиа как один из самых проблемных районов Брюсселя.
Брюссель-Миди — крупнейший вокзал Бельгии, через который ежедневно проходят десятки тысяч пассажиров.
В некоторых кварталах Брюсселя сохраняются старые панельные дома, построенные в XX веке, которые контрастируют с архитектурой исторического центра.
Брюссель всегда был важным европейским центром, но не все районы развивались равномерно.
С начала XXI века в некоторых кварталах наблюдается рост социальной напряжённости и преступности.
Публичные расследования и блогерские материалы, подобные работе Варламова, помогают привлечь внимание к проблемным зонам и стимулируют изменения.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесён в перечень террористов и экстремистов в России
Спешка при запуске двигателя зимой может привести к сбросу настроек электроники и повреждению каталитического нейтрализатора.