Мои дети и внуки вакцинированы: Елена Малышева объяснила, чем опасен отказ от прививок

Теледоктор Елена Малышева объяснила, почему вакцинация — залог здоровья детей и какие страшные последствия ждут тех, кто отказывается от прививок.
В последние годы тема вакцинации стала одной из самых обсуждаемых в медиа и социальных сетях. Ежедневно появляются новые мнения, исследования и споры о пользе и рисках прививок. В таких условиях особенно важна экспертная позиция. Малышева не раз подчёркивала необходимость вакцинации и объясняла её значение для здоровья детей и взрослых.
В одной из программ "Жить здорово" Малышева подробно остановилась на последствиях отказа от прививок. Она отметила, что последствия могут быть крайне серьёзными: внутриутробные уродства, микроцефалия и другие тяжёлые патологии, которые напрямую связаны с отсутствием защиты от инфекционных болезней.
"Этот сюжет мы показали в программе "Жить здорово". В нём мы обсуждаем цену отсутствия вакцинации. Цена страшная — рождение детей с внутриутробными уродствами, микроцефалией и так далее", — сказала телеведущая.
Елена Малышева подчёркивает: все компетентные врачи поддерживают вакцинацию. Она рассказала, что сама полностью вакцинирована, как и её дети, и внуки.
"Все грамотные врачи — абсолютные сторонники вакцинации. Я вакцинирована от всего сама, вакцинированы мои дети и, конечно, вакцинированы внуки", — добавила врач.
Вакцинация кардинально изменила демографическую ситуацию в мире. В прошлом смертность детей до пяти лет была крайне высокой: из десяти новорождённых доживали лишь четыре-шесть. Сегодня большинство детей растут здоровыми, а миллионы жизней спасены благодаря иммунизации.
Обратитесь к педиатру или терапевту для составления индивидуального графика прививок.
Ознакомьтесь с официальными рекомендациями Минздрава и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Проверяйте сертификаты вакцин, их сроки годности и условия хранения.
Ведите календарь прививок для ребёнка и взрослых членов семьи.
Следите за реакцией организма и при необходимости консультируйтесь с врачом.
• Ошибка: отказ от прививок → Последствие: риск серьёзных инфекций и врождённых патологий → Альтернатива: соблюдение календаря вакцинации.
• Ошибка: доверие сомнительным источникам информации → Последствие: распространение мифов, паники → Альтернатива: проверка информации через официальные медицинские сайты и авторитетных врачей.
• Ошибка: пренебрежение повторными дозами → Последствие: недостаточный иммунитет → Альтернатива: соблюдение схемы ревакцинации.
А что если отказаться от вакцинации на глобальном уровне? Это приведёт к вспышкам давно побеждённых болезней, росту детской смертности и увеличению числа инвалидизирующих заболеваний. История знает примеры эпидемий кори, полиомиелита и дифтерии в странах, где охват вакцинацией был низким.
Как выбрать вакцинацию для ребёнка?
Следуйте национальному календарю прививок и консультируйтесь с педиатром.
Сколько стоит вакцинация?
Большинство прививок для детей включены в бесплатный национальный календарь; частные клиники предлагают дополнительные вакцины по разной стоимости.
Что лучше: комбинированные вакцины или отдельные?
Комбинированные вакцины сокращают количество уколов, но решение зависит от состояния ребёнка и рекомендаций врача.
• Миф: вакцинация опасна для здоровья.
Правда: серьёзные осложнения крайне редки, пользу вакцинации подтверждают десятки лет исследований.
• Миф: естественный иммунитет лучше прививок.
Правда: естественное заражение может привести к тяжёлым последствиям и смертности.
• Миф: дети сегодня уже здоровы, вакцины не нужны.
Правда: без вакцинации возможно возвращение эпидемий давно побеждённых болезней.
Забота о здоровье ребёнка через вакцинацию снижает тревожность родителей, даёт ощущение безопасности и улучшает качество сна. Психологи отмечают, что уверенность в защите детей позитивно влияет на эмоциональное состояние всей семьи.
Всемирная организация здравоохранения оценивает вакцинацию как одно из важнейших достижений медицины XX века.
Вакцины ежегодно предотвращают миллионы случаев тяжёлых заболеваний у детей.
В странах с высоким охватом вакцинацией эпидемии практически не происходят.
До массовой вакцинации детская смертность достигала 50-60 % в первых пяти годах жизни.
Появление вакцин в XX веке резко снизило уровень смертности и инвалидизации детей.
Современные программы иммунизации позволяют практически полностью контролировать многие инфекционные заболевания.
