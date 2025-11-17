Мои дети и внуки вакцинированы: Елена Малышева объяснила, чем опасен отказ от прививок

Елена Малышева назвала вакцинацию ключом к здоровью детей

5:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Теледоктор Елена Малышева объяснила, почему вакцинация — залог здоровья детей и какие страшные последствия ждут тех, кто отказывается от прививок.

Фото: www.freepik.com by rawpixel.com is licensed under Free More info Прививка

В последние годы тема вакцинации стала одной из самых обсуждаемых в медиа и социальных сетях. Ежедневно появляются новые мнения, исследования и споры о пользе и рисках прививок. В таких условиях особенно важна экспертная позиция. Малышева не раз подчёркивала необходимость вакцинации и объясняла её значение для здоровья детей и взрослых.

В одной из программ "Жить здорово" Малышева подробно остановилась на последствиях отказа от прививок. Она отметила, что последствия могут быть крайне серьёзными: внутриутробные уродства, микроцефалия и другие тяжёлые патологии, которые напрямую связаны с отсутствием защиты от инфекционных болезней.

"Этот сюжет мы показали в программе "Жить здорово". В нём мы обсуждаем цену отсутствия вакцинации. Цена страшная — рождение детей с внутриутробными уродствами, микроцефалией и так далее", — сказала телеведущая.

Роль вакцинации в современном обществе

Елена Малышева подчёркивает: все компетентные врачи поддерживают вакцинацию. Она рассказала, что сама полностью вакцинирована, как и её дети, и внуки.

"Все грамотные врачи — абсолютные сторонники вакцинации. Я вакцинирована от всего сама, вакцинированы мои дети и, конечно, вакцинированы внуки", — добавила врач.

Вакцинация кардинально изменила демографическую ситуацию в мире. В прошлом смертность детей до пяти лет была крайне высокой: из десяти новорождённых доживали лишь четыре-шесть. Сегодня большинство детей растут здоровыми, а миллионы жизней спасены благодаря иммунизации.

Советы шаг за шагом: как правильно подходить к вакцинации

Обратитесь к педиатру или терапевту для составления индивидуального графика прививок. Ознакомьтесь с официальными рекомендациями Минздрава и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Проверяйте сертификаты вакцин, их сроки годности и условия хранения. Ведите календарь прививок для ребёнка и взрослых членов семьи. Следите за реакцией организма и при необходимости консультируйтесь с врачом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: отказ от прививок → Последствие: риск серьёзных инфекций и врождённых патологий → Альтернатива: соблюдение календаря вакцинации.

• Ошибка: доверие сомнительным источникам информации → Последствие: распространение мифов, паники → Альтернатива: проверка информации через официальные медицинские сайты и авторитетных врачей.

• Ошибка: пренебрежение повторными дозами → Последствие: недостаточный иммунитет → Альтернатива: соблюдение схемы ревакцинации.

А что если…

А что если отказаться от вакцинации на глобальном уровне? Это приведёт к вспышкам давно побеждённых болезней, росту детской смертности и увеличению числа инвалидизирующих заболеваний. История знает примеры эпидемий кори, полиомиелита и дифтерии в странах, где охват вакцинацией был низким.

FAQ

Как выбрать вакцинацию для ребёнка?

Следуйте национальному календарю прививок и консультируйтесь с педиатром.

Сколько стоит вакцинация?

Большинство прививок для детей включены в бесплатный национальный календарь; частные клиники предлагают дополнительные вакцины по разной стоимости.

Что лучше: комбинированные вакцины или отдельные?

Комбинированные вакцины сокращают количество уколов, но решение зависит от состояния ребёнка и рекомендаций врача.

Мифы и правда

• Миф: вакцинация опасна для здоровья.

Правда: серьёзные осложнения крайне редки, пользу вакцинации подтверждают десятки лет исследований.

• Миф: естественный иммунитет лучше прививок.

Правда: естественное заражение может привести к тяжёлым последствиям и смертности.

• Миф: дети сегодня уже здоровы, вакцины не нужны.

Правда: без вакцинации возможно возвращение эпидемий давно побеждённых болезней.

Сон и психология

Забота о здоровье ребёнка через вакцинацию снижает тревожность родителей, даёт ощущение безопасности и улучшает качество сна. Психологи отмечают, что уверенность в защите детей позитивно влияет на эмоциональное состояние всей семьи.

Три интересных факта

Всемирная организация здравоохранения оценивает вакцинацию как одно из важнейших достижений медицины XX века. Вакцины ежегодно предотвращают миллионы случаев тяжёлых заболеваний у детей. В странах с высоким охватом вакцинацией эпидемии практически не происходят.

Исторический контекст

До массовой вакцинации детская смертность достигала 50-60 % в первых пяти годах жизни. Появление вакцин в XX веке резко снизило уровень смертности и инвалидизации детей. Современные программы иммунизации позволяют практически полностью контролировать многие инфекционные заболевания.