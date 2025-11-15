Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
На Мосфильме рождается новогодняя сказка: как попасть на Огонёк и получить свой праздничный гонорар

Новогодний огонёк приглашает желающих сняться в массовке
Шоу-бизнес

В Москве стартует один из самых масштабных телевизионных сезонов года — начинаются съёмки новогодних телепередач, включая легендарный "Новогодний огонёк" на телеканале "Россия". Это отличная возможность не только увидеть звёзд вживую, но и попасть в кадр главного праздничного шоу страны.

Новогодняя ёлка

Где и когда проходят съёмки

Главные съёмки традиционно пройдут на "Мосфильме". В этом году телепразднику исполняется 64 года. Сцена и павильон будут утопать в ёлках, гирляндах и блестящих декорациях, а за праздничными столами разместятся артисты, герои СВО, деятели культуры, спорта и обычные зрители, которых набирают уже сейчас.

Как сообщает "КП", съёмки продлятся с 24 ноября по 3 декабря, а каждый день в павильоне выступают по пять-шесть артистов. В новогоднюю ночь зрители увидят готовый праздничный концерт с поздравлениями звёзд.

Как попасть в зрительный зал

Желающим нужно пройти строгий отбор по фото и видеовизитке — важно выглядеть опрятно и празднично.

Дресс-код:

  • Женщины: яркие вечерние платья, аккуратный макияж, укладка, туфли на каблуках.

  • Мужчины: костюм, рубашка, туфли (обязательно сменная обувь).

Возраст зрителей — от 18 до 65 лет.

Съёмочный день длится не менее 10 часов, поэтому перекус и воду советуют брать с собой. Во время пауз можно отдохнуть, но снимать происходящее категорически запрещено.

Что вас ждёт

Во время съёмок зрители аплодируют, поднимают бокалы с шампанским, жгут бенгальские огни и создают атмосферу настоящего праздника. Иногда удаётся увидеть звёзд за кулисами — если повезёт, можно даже сделать фото, хотя официально это запрещено.

Гонорар за участие — от 1200 до 1700 рублей в день. Более высокую оплату получают зрители, сидящие в первых рядах — так называемые "VIP-гости", которых определяют редакторы на площадке.

Кто выступит

На сцене появятся Григорий Лепс, Шаман, Лариса Долина, Николай Басков, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Дима Билан, Пелагея, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Ваня Дмитриенко, Олег Газманов и многие другие.

Почему стоит пойти

Участие в съёмках "Новогоднего огонька" — это шанс увидеть телемагию изнутри, познакомиться с закулисьем ТВ, стать частью самой праздничной программы страны и даже получить за это оплату.

Кроме того, ваши улыбки и аплодисменты могут попасть в кадр, а значит — появиться на экране в главную ночь года.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
