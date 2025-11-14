Первый такой случай: за что Юрия Дудя* приговорили к тюремному заключению

Журналиста Юрия Дудя* приговорили к тюремному заключению

Журналист Юрий Дудь*, признанный "иностранным агентом", получил реальный срок за публикации без маркировки.

Известный блогер был заочно приговорён к одному году и десяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Его признали виновным в том, что он уклонился от исполнения обязанностей, налагаемых на статус "иностранного агента".

Процесс прошёл без физического присутствия Дудя*, поскольку он находится за пределами Российской Федерации — дело рассматривалось в его отсутствие.

Что именно послужило основанием для обвинения

Суд установил, что Дудь, признанный российскими властями "иностранным агентом", с 15 апреля 2022 года, дважды в течение одного года был привлечён к административной ответственности за нарушение порядка деятельности агента.

По версии следствия, он опубликовал материалы в одном из мессенджеров без указания маркировки "иностранный агент", как того требует законодательство.

"Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на один год 10 месяцев с отбыванием в колонии общего режима", — цитирует слова суди Газета. Ru

Срок будет отсчитываться с момента экстрадиции или задержания Дудя* в России.

Мифы и правда

• Миф: Если нет призывов к противоправным действиям, проблем не будет.

Правда: Закон о "иностранных агентах" охватывает даже оттенки нарушения маркировки и отчётности.

• Миф: Статус "иностранного агента" — лишь формальность.

Правда: На практике он может привести к административным и даже уголовным последствиям (как в данном случае).

• Миф: Заочное судебное производство — редкость.

Правда: В ситуации, когда фигурант находится за границей, заочное рассмотрение используется и может привести к реальному сроку.

Три интересных факта

Это первый известный случай в России, когда по статье о неисполнении обязанностей "иностранного агента" назначен реальный срок лишения свободы. Журналист Юрий Дудь был признан "иностранным агентом" вскоре после выражения своей критической позиции по поводу проведения СВО на Украине. В деле фигурируют административные штрафы, которые получили предупреждающие функции до уголовного преследования: 40 000 и 45 000 рублей за нарушение порядка.

Исторический контекст

В 2022 году российское законодательство об "иностранных агентах" было расширено — на физлиц, блогеров и журналистов, что увеличило число признаваемых агентов. Делу иноагентов и их уголовному преследованию уделяется повышенное внимание в медийном пространстве с 2020-х годов. Случай с Дудем отражает тенденцию к более жёсткому применению уголовной ответственности за административные нарушения медиа-деятельности.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом