Юлия Высоцкая призналась в особом отношении к известному актёру: ради него она нарушила свой принцип

Юлия Высоцкая влюбилась в актёрский талант Юры Борисова

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая рассказала, что давно восхищается творчеством Юры Борисова и мечтала увидеть его в одном из проектов своего мужа, режиссёра Андрея Кончаловского. В интервью Fametime TV с Лаурой Джугелия артистка призналась, что буквально "влюбилась" в коллегу — как в актёра.

"Я показала мужу фильмы с его участием"

По словам Юлии, она с Борисовым давно знакома и очень тепло к нему относится и как к хорошему человеку, и как к талантливому актёру.

"Мы с Юрой подружились и приятельствуем. От всей души желаю, чтобы у него карьера складывалась так же хорошо, как сейчас", — сказала Высоцкая.

Она отметила, что восхищена харизмой и глубиной Борисова, поэтому сама показала мужу несколько фильмов с его участием. Артистка призналась, что именно после этого режиссёр решил пригласить актёра в сериал "Хроники русской революции".

"Это редчайший случай, когда я настаивала"

Высоцкая подчеркнула, что обычно не вмешивается в рабочие процессы мужа и никогда не влияет на кастинг его проектов. Однако ради участия Юры Борисова она сделала исключение.

"Это редчайший случай, что я так настаивала, так уговаривала", — призналась актриса.

Творческое совпадение

Юлия отметила, что ценит Борисова за профессионализм и искренность в кадре. Она считает его одним из лучших актёров своего поколения и подчеркнула, что рада видеть, как его талант развивается с каждым новым проектом.

Для Андрея Кончаловского участие Борисова стало точным попаданием в атмосферу эпохи и характера персонажа.