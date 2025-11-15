Юлия Высоцкая призналась в особом отношении к известному актёру: ради него она нарушила свой принцип

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая рассказала, что давно восхищается творчеством Юры Борисова и мечтала увидеть его в одном из проектов своего мужа, режиссёра Андрея Кончаловского. В интервью Fametime TV с Лаурой Джугелия артистка призналась, что буквально "влюбилась" в коллегу — как в актёра.
По словам Юлии, она с Борисовым давно знакома и очень тепло к нему относится и как к хорошему человеку, и как к талантливому актёру.
"Мы с Юрой подружились и приятельствуем. От всей души желаю, чтобы у него карьера складывалась так же хорошо, как сейчас", — сказала Высоцкая.
Она отметила, что восхищена харизмой и глубиной Борисова, поэтому сама показала мужу несколько фильмов с его участием. Артистка призналась, что именно после этого режиссёр решил пригласить актёра в сериал "Хроники русской революции".
Высоцкая подчеркнула, что обычно не вмешивается в рабочие процессы мужа и никогда не влияет на кастинг его проектов. Однако ради участия Юры Борисова она сделала исключение.
"Это редчайший случай, что я так настаивала, так уговаривала", — призналась актриса.
Юлия отметила, что ценит Борисова за профессионализм и искренность в кадре. Она считает его одним из лучших актёров своего поколения и подчеркнула, что рада видеть, как его талант развивается с каждым новым проектом.
Для Андрея Кончаловского участие Борисова стало точным попаданием в атмосферу эпохи и характера персонажа.
Маленький секрет поможет вашему холодильнику работать эффективнее и экономить электроэнергию.