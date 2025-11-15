Кто отец ребёнка? Почему Мария Погребняк уверена, что блогер Лерчек не сядет в тюрьму

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Погребняк заявила, что беременная Лерчек избежит тюремного срока
5:40
Шоу-бизнес

Беременность блогера Валерии Чекалиной стала новым поворотом в громком уголовном деле.

Блогер Мария Погребняк
Фото: ВК-аккаунт Марии Погребняк by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Мария Погребняк

Новость о том, что Чекалина, известная как Лерчек, ждёт четвёртого ребёнка, сразу вызвала бурную реакцию в соцсетях. Многие стали обсуждать, как изменится ситуация вокруг её уголовного дела, и не станет ли беременность фактором, который смягчит её положение. Одной из первых публично высказалась блогер и мама троих детей Мария Погребняк.

Что сказала Погребняк 

Появление информации о беременности Лерчек стало неожиданностью даже для тех, кто внимательно следил за развитием дела. Погребняк в разговоре с журналистами предположила, что новая жизненная ситуация Валерии может сыграть роль в будущем судебном решении.

"Не знаю, кто отец, на каком она сроке, но однозначно то, что после этой новости, я думаю, у неё будут смягчающие обстоятельства. Она избежит тюремного срока", — цитирует слова Погребняк издание Super.ru

Комментарий прозвучал уверенно, и публика стала обсуждать, насколько реально влияние беременности на исход уголовного дела.

Контекст уголовного дела: как всё началось

История с Чекалиными тянется с осени 2024 года. Тогда следствие предъявило Валерии и её бывшему мужу, блогеру Артёму Чекалину обвинения в неуплате налогов на сумму около 300 миллионов рублей, а также в незаконном выводе средств за границу — свыше 250 миллионов. К делу присоединили и их партнёра по бизнесу Романа Вишняка.

С момента возбуждения дела Валерия находится под домашним арестом. В начале октября Мосгорсуд продлил ограничение свободы до 26 ноября. Её счета заблокированы, имущество арестовано, а по данным следствия, велика вероятность, что задолженность перед налоговой после проверки может увеличиться.

На одном из допросов Лерчек признала вину, однако позже на заседании от своих слов отказалась, объясняя это давлением. Сейчас сумма подтверждённой задолженности составляет 168 миллионов рублей.

Личная жизнь и семья: что было раньше

Валерия вышла замуж за Чекалина в 2012 году. Семья быстро стала популярной в соцсетях благодаря совместным проектам и образу успешной пары. В 2016 году родились двойняшки Богдан и Алиса, а в 2022 году появился третий ребёнок — сын Лев. Несмотря на крепкий публичный образ, спустя годы их отношения разладились, и пара рассталась.

На фоне всех событий беременность стала неожиданным новым поворотом, который может изменить не только её личную жизнь, но и юридическую траекторию.

Советы шаг за шагом: как обычно действуют в подобных случаях

  1. Собирать медицинские заключения из женской консультации.

  2. Своевременно подтверждать состояние здоровья официальными документами.

  3. Проводить регулярные визиты к врачу — это важно и для беременности, и для смягчения условий.

  4. Подаёт ходатайства о корректировке режима, если есть медицинские показания.

  5. Пользоваться разрешёнными юридическими инструментами для защиты: консультации юристов, подготовка документов, подтверждение семейных обстоятельств.

А что если…

Если беременность окажется на позднем сроке к моменту суда, тогда суд может назначить условное наказание или отсрочку исполнения до достижения ребёнком четырнадцати лет — это соответствует российской судебной практике.

Мифы и правда о беременности и уголовных делах

Миф: Беременная автоматически не может получить срок.
Правда: Суд лишь учитывает положение как смягчающее обстоятельство.

Миф: Домашний арест отменят, если будет беременность.
Правда: Его могут скорректировать, но не всегда смягчают.

Миф: Рождение ребёнка прекращает уголовное дело.
Правда: Дело продолжается, меняется только формат исполнения наказания.

Сон и психология

Стресс на фоне юридических проблем может влиять на сон, повышать тревожность и вызывать усталость. Врачи рекомендуют будущим мамам больше отдыхать, избегать лишней нагрузки, прибегать к дыхательным практикам и консультироваться со специалистами. Полезны мягкие процедуры вроде тёплых ванн, лёгкого СПА-ухода и регулярных прогулок.

Три интересных факта

  1. В делах, связанных с экономическими преступлениями, суды чаще учитывают беременность как серьёзный смягчающий фактор.

  2. Домашний арест может корректироваться по медицинским причинам, включая ведение беременности.

  3. В среднем по стране ежегодно около 200 женщин получают отсрочку исполнения наказания из-за рождения ребёнка.

Исторический контекст

• В начале 2000-х суды впервые начали регулярно применять отсрочку наказания женщинам с детьми до трёх лет.
• Позже практика распространилась на беременных, чтобы снизить нагрузку на тюремную систему и защитить здоровье матери.
• За последние пять лет количество подобных решений выросло: дела, связанные с налогами и экономическими схемами, нередко заканчиваются условными сроками или отсрочками.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
