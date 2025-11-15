Пела с Кругом, стала крёстной его сына: почему Вика Цыганова больше не общается с семьёй легенды

Многие до сих пор помнят Вику Цыганову по знаменитому дуэту с Михаилом Кругом. Их песня "Приходите в мой дом", написанная мужем певицы Вадимом Цыгановым, стала одной из самых пронзительных и узнаваемых композиций русского шансона начала 2000-х. После трагической гибели Михаила Круга в 2002 году в Твери певица поддерживала связь с его родными, но со временем, как она призналась, их пути разошлись.

Как сложились отношения с семьёй Круга

В беседе с "КП" Вика Цыганова рассказала, что после смерти Круга старалась быть рядом с его близкими, особенно с сыном Александром, который в тот момент был совсем младенцем — ему не исполнилось и трёх месяцев. Артистка стала его крёстной, хотя, как уточняет она сама, "заочно", так как не присутствовала на самом обряде.

"Когда родился Саша, он был ещё младенцем, и когда всё это случилось с Мишей, то я, конечно, приняла его всем сердцем. У меня нет детей, и для меня каждый ребёнок очень дорог. Я могу быть наставником, помочь в чём-то… Но в случае этой семьи все дороги разошлись", — призналась певица.

Почему крёстная оказалась "не нужна"

По словам Вики, когда Александр был подростком и учился в кадетском корпусе, он производил на неё совсем иное впечатление — спокойный, рассудительный, открытый мальчик. Однако, повзрослев, он изменился.

"Когда Саша был ещё кадетом, он был другим ребёнком. Потом он поступил в театральный институт, и пошло зарабатывание денег. Я поняла, что крёстная там уже не нужна", — поделилась артистка.

О свадьбе узнала из новостей

Недавно в СМИ появилась новость о свадьбе 23-летнего Александра Круга со стилистом Ульяной Сытиновой. Вика Цыганова призналась, что о важном событии узнала из публикаций в интернете.

"Если бы Саша хотел, он бы мог меня оповестить о важном событии", — сказала певица.

"Приходите в мой дом" — песня, соединившая судьбы

Песня "Приходите в мой дом" стала символом не только творческого сотрудничества, но и человеческой близости между Михаилом Кругом и Викой Цыгановой. Композиция, написанная Вадимом Цыгановым, звучала как призыв к добру, теплу и простому человеческому участию. После выхода она обрела народную популярность и до сих пор считается одной из самых душевных песен русского шансона.

Вместо заключения

Сегодня Вика Цыганова продолжает выступать и активно поддерживает русскую песенную традицию. Несмотря на то что связь с семьёй Круга давно прервалась, певица признаётся: память о Михаиле жива в её сердце, а их творческое наследие — это часть истории, которая навсегда останется в русском музыкальном наследии.