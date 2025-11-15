Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Максима Галкина* может ждать суровый итог проверки в Израиле: жест с флагом запустил опасный процесс

Галкина* могут наказать после инцидента с флагом Израиля
Шоу-бизнес

Министерство национальной безопасности Израиля начало проверку в отношении комика и телеведущего Максима Галкина* после неоднозначного эпизода, произошедшего на его концерте. Поводом стала ситуация с государственным флагом Израиля, которая вызвала бурные обсуждения среди зрителей и общественных деятелей. Об этом сообщает EADaily.

Максим Галкин*
Фото: commons.wikimedia.org by Vishnemalinovsk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Максим Галкин*

Как всё произошло

Инцидент случился во время выступления артиста в израильском городе Петах-Тиква. Одна из зрительниц подарила Галкину* флаг Израиля. Артист поблагодарил поклонницу и аккуратно положил флаг рядом с другими подарками. После этого концерт продолжился в привычном режиме — шутки, разговоры со зрителями, фрагменты программы.

Однако ближе к концу вечера, как утверждают очевидцы, Максим Галкин* взял из зала украинский флаг и накрыл им израильский. Этот момент, попавший на видео, вызвал неоднозначную реакцию.

Реакция общественности

Поступок артиста вызвал возмущение среди части израильской общественности. Некоторые активисты посчитали, что таким образом он проявил неуважение к национальному символу страны.

Несколько обращений были направлены в Министерство иностранных дел и Министерство национальной безопасности Израиля с просьбой разобраться в произошедшем. В жалобах говорится об осквернении государственного флага и недопустимых действиях по отношению к символам страны.

Что говорит закон

Израильское законодательство довольно строго относится к подобным случаям. В частности, в уголовном кодексе страны предусмотрено наказание за умышленное неуважительное обращение с флагом — до трёх лет тюрьмы или штраф в размере до 15 тысяч долларов. Однако ключевым моментом является именно намеренность действий.

Если следствие установит, что жест артиста не был сознательным оскорблением, уголовное преследование может быть исключено. Сейчас власти изучают записи концерта и свидетельства очевидцев, чтобы определить, имел ли поступок Галкина* оскорбительный подтекст.

Возможные последствия для артиста

Проверка Министерства национальной безопасности может занять несколько недель. Если действия Галкина* не сочтут преступлением, всё ограничится предупреждением. Однако если будет доказано, что артист осознанно нарушил закон, возможны более серьёзные последствия вплоть до судебного разбирательства и запрета на проведение концертов в Израиле.

Поклонники артиста уверены, что речь идёт о недоразумении. Многие отмечают, что на концертах Максим* часто импровизирует, активно взаимодействует со зрителями и вряд ли хотел задеть чьи-либо чувства. Другие, напротив, считают, что публичному человеку с международной известностью стоит внимательнее относиться к символике и жестам, особенно находясь за границей.

В центре нового скандала

Для Максима Галкина* этот эпизод стал новым поводом для обсуждений в СМИ. После начала специальной военной операции артист уехал из России и активно гастролирует за рубежом, выступая в Европе, Израиле и Северной Америке. Его концерты часто сопровождаются не только юмористическими номерами, но и резонансными высказываниями, которые вызывают споры в социальных сетях.

Инцидент с флагом уже стал одной из самых обсуждаемых тем последних дней в русскоязычном сегменте интернета. Сам Галкин* ситуацию пока никак не комментировал — ни в социальных сетях, ни через представителей.

Итоги

История с флагом на концерте в Петах-Тикве наглядно показывает, насколько любая деталь на сцене может вызвать бурю эмоций и правовых последствий, особенно когда речь идёт о человеке с громким именем. Сейчас внимание публики приковано к тому, как завершится проверка израильских властей и как сам артист отреагирует на обвинения.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
