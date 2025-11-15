Никакого блеска, только тишина и китайская еда навынос: Леди Гага готовится к важному дню

Леди Гага и Майкл Полански могут пожениться в любой момент

2:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Слухи о скорой свадьбе 39-летней Леди Гаги и её возлюбленного, 42-летнего предпринимателя Майкла Полански наконец получили подтверждение. В свежем интервью Rolling Stone пара призналась, что узаконивание отношений — дело ближайшего будущего. По словам Полански, сомнений в том, что они поженятся, нет вообще.

Фото: flickr.com by Justin Higuchi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Леди Гага

"Мы всерьёз обсуждали это несколько раз", — сказал он, добавив, что церемония может состояться буквально "в любой момент".

Простая свадьба без шума и глянца

Сейчас Леди Гага находится в мировом турне, стартовавшем летом в Лас-Вегасе. Между концертными блоками у певицы предусмотрены короткие паузы, и именно в одну из них, как признался Майкл, они не раз подумывали провести свадьбу. Пара намекнула, что событие может произойти либо во время гастрольной передышки, либо сразу после завершения тура.

Однако поклонникам не стоит ждать масштабной церемонии в духе Голливуда. Гага уже давно говорила, что не хочет громкого торжества. Её мечта — простое, почти домашнее бракосочетание без посторонних глаз. Ещё в прошлом году певица признавалась, что могла бы ограничиться походом в бюро регистрации и ужином дома с китайской едой навынос.

Любовь без спектакля

Для артистки, известной своими экстравагантными сценическими образами, решение провести интимную церемонию — символ внутреннего равновесия и зрелости. По словам близких пары, Гага и Полански нашли ту самую гармонию, о которой она пела в своих балладах. Теперь звезда, привыкшая быть в центре внимания, хочет позволить себе немного тишины и настоящего счастья — без вспышек камер.

Интимная свадьба без роскоши и шума — это не просто модный тренд, а осознанный выбор. В такой обстановке пара может сосредоточиться не на декорациях и фотографиях, а на самом важном — на своих чувствах. Отсутствие посторонних глаз превращает церемонию в искренний и личный момент, без давления со стороны публики и прессы. Это возможность прожить событие «по-настоящему», а не по сценарию, что особенно ценно для звезды калибра Леди Гаги, чья жизнь обычно проходит под пристальным вниманием папарацци.