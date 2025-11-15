Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вред здоровью и гибель требуют разной оценки — позиция Конституционного суда
Новые рекордные размеры лягушки до 75 см и 3,3 кг зафиксировали биологи
Сок из квашеной капусты улучшает самочувствие в холода — grandipastaiitaliani.it
Булыкин призвал сборную России бороться за победу над Чили
Пробиотики улучшили усвоение пищи и снизили воспаление — врач
Рост числа российских пенсионеров зимующих в Азии подтвердили специалисты по туризму
Астрономы обнаружили экзопланету Gliese 251 c в обитаемой зоне
Горечавка ластовневая достигает 80 см и цветёт до конца лета
Регулярный сон снижает признаки старения кожи — врачи

Никакого блеска, только тишина и китайская еда навынос: Леди Гага готовится к важному дню

Леди Гага и Майкл Полански могут пожениться в любой момент
2:26
Шоу-бизнес

Слухи о скорой свадьбе 39-летней Леди Гаги и её возлюбленного, 42-летнего предпринимателя Майкла Полански наконец получили подтверждение. В свежем интервью Rolling Stone пара призналась, что узаконивание отношений — дело ближайшего будущего. По словам Полански, сомнений в том, что они поженятся, нет вообще.

Леди Гага
Фото: flickr.com by Justin Higuchi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Леди Гага

"Мы всерьёз обсуждали это несколько раз", — сказал он, добавив, что церемония может состояться буквально "в любой момент".

Простая свадьба без шума и глянца

Сейчас Леди Гага находится в мировом турне, стартовавшем летом в Лас-Вегасе. Между концертными блоками у певицы предусмотрены короткие паузы, и именно в одну из них, как признался Майкл, они не раз подумывали провести свадьбу. Пара намекнула, что событие может произойти либо во время гастрольной передышки, либо сразу после завершения тура.

Однако поклонникам не стоит ждать масштабной церемонии в духе Голливуда. Гага уже давно говорила, что не хочет громкого торжества. Её мечта — простое, почти домашнее бракосочетание без посторонних глаз. Ещё в прошлом году певица признавалась, что могла бы ограничиться походом в бюро регистрации и ужином дома с китайской едой навынос.

Любовь без спектакля

Для артистки, известной своими экстравагантными сценическими образами, решение провести интимную церемонию — символ внутреннего равновесия и зрелости. По словам близких пары, Гага и Полански нашли ту самую гармонию, о которой она пела в своих балладах. Теперь звезда, привыкшая быть в центре внимания, хочет позволить себе немного тишины и настоящего счастья — без вспышек камер.

Интимная свадьба без роскоши и шума — это не просто модный тренд, а осознанный выбор. В такой обстановке пара может сосредоточиться не на декорациях и фотографиях, а на самом важном — на своих чувствах. Отсутствие посторонних глаз превращает церемонию в искренний и личный момент, без давления со стороны публики и прессы. Это возможность прожить событие «по-настоящему», а не по сценарию, что особенно ценно для звезды калибра Леди Гаги, чья жизнь обычно проходит под пристальным вниманием папарацци.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Красота и стиль
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Поток солнечных нейтронов достиг поверхности Земли — НЭВОД МИФИ
Наука и техника
Поток солнечных нейтронов достиг поверхности Земли — НЭВОД МИФИ
Карстовые образования на Марсе хранят следы древней воды
Наука и техника
Карстовые образования на Марсе хранят следы древней воды
Популярное
Холодильник создаст гармонию холода и свежести: микроклимат поддержит один крошечный предмет

Маленький секрет поможет вашему холодильнику работать эффективнее и экономить электроэнергию.

Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Океан заговорил голосом разума: учёные раскрыли язык существ, чья речь пугающе похожа на нашу
Тёплая гавань для четвероногого друга: как утеплить будку, чтобы пёс легко пережил зиму
Камень из космоса меняет траекторию как сумасшедший: 2024 YR4 играет с Землёй в опасный чёрный ящик
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Картофель, который созревает в июне: с каждого куста до 20 крупных клубней — и минимум ухода
Нейтронный всплеск накрыл Москву внезапно — космическое излучение повело себя необычно
Тайна пирамид всплыла в архивах КГБ: за засекреченным следом стоит нечто несовместимое с логикой
Тайна пирамид всплыла в архивах КГБ: за засекреченным следом стоит нечто несовместимое с логикой
Последние материалы
Модели мощнее 160 л.с. подорожают из-за нового утильсбора
Принцип "золотого сечения" гарантирует кофе стабильный вкус — cnet.com
Дипладения укореняется из черенков даже поздней осенью
Торговые центры теряют позиции, но турагентства не уходят — Оксана Селезнева
Это мешает вам разбогатеть, даже если много зарабатываете — финдиректор Баранова
Старый угольный картридж усиливает затхлый запах — данные эксплуатации
Археологи разрушили части мумии Тутанхамона — исследователь Элеонора Добсон
Галкина* могут наказать после инцидента с флагом Израиля
Постепенное увеличение нагрузки зимой обосновали специалисты
Почему блохи появляются у домашних кошек — пояснили ветеринары
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.