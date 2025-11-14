Попробуйте, это очень приятно: Ольга Орлова поделилась важным советом в свой 48-й день рождения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Орлова отпраздновала 48-й день рождения в Париже
Шоу-бизнес

Певица Ольга Орлова встретила свой 48-й день рождения во Франции. Артистка решила отпраздновать личный праздник в атмосфере красоты и уюта, пригласив в путешествие несколько близких друзей, среди которых была и блогер Ксения Бородина с супругом Николаем Сердюковым.

Ольга Орлова
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Плющев, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ольга Орлова

Прогулки по Парижу и праздничный ужин

Орлова поделилась серией снимков и видео из поездки в соцсетях. Новый год жизни певица начала с прогулки по Парижу, наслаждаясь архитектурой, уютными улочками и атмосферой французской столицы. Компания посетила несколько бутиков и экскурсионных маршрутов, узнав интересные факты о городе.

Завершением дня стал праздничный ужин в одном из парижских ресторанов. Ольга выбрала для вечера длинное элегантное платье в пол, дополнив образ лаконичным чокером и миниатюрной сумочкой. Ксения Бородина, появившаяся на празднике в чёрном платье без бретелек, уложила волосы в аккуратный пучок и сделала естественный макияж.

Личные размышления певицы

В свой день рождения Ольга поделилась откровенными мыслями о жизни и зрелости. В коротком послании в соцсетях артистка написала, что с возрастом пришло главное — умение быть собой и не стараться соответствовать чужим ожиданиям.

"Я уже многому научилась к этому возрасту. Но главное — позволять себе быть неидеальной и не стараться оправдывать чьи-то ожидания. Попробуйте, это очень приятно", — призналась певица.

Праздник по-французски

Отпраздновать день рождения в Париже — значит подарить себе настоящее эстетическое удовольствие. Этот город будто создан для праздников: он дышит красотой, вдохновением и романтикой. Здесь даже обычное утро с круассаном и чашкой кофе превращается в маленький праздник. Париж умеет создавать настроение — будь то прогулка по набережным Сены, вечер у Эйфелевой башни или ужин в уютном бистро, где время будто замедляется.

Кроме того, Париж — это место, где легко почувствовать себя главным героем собственного фильма. Атмосфера города наполняет ощущением значимости момента: здесь хочется надеть лучшее платье, сделать фото у Лувра и просто наслаждаться каждым мгновением. Для тех, кто ищет гармонию, вдохновение и немного волшебства, день рождения в Париже — идеальный способ отпраздновать жизнь красиво, со вкусом и по-настоящему по-французски.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
