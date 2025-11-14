О детях подумал? В чём Мария Погребняк упрекнула оскандалившегося Диброва

Мария Погребняк отказалась смотреть программы Диброва после скандала

Блогер Мария Погребняк прокомментировала нашумевшую историю вокруг телеведущего Дмитрия Диброва, попавшего в пикантный скандал.

История, связанная с видео, которое стремительно разлетелось по соцсетям и вызвало общественный резонанс, стала одной из самых обсуждаемых в последние дни. Дибров вновь оказался в центре внимания — и не по самым приятным поводам. На этот раз волна критики поднялась не только среди зрителей, но и среди публичных персон, которые предпочитают открыто говорить о репутации, этике и ответственности. Среди них — Мария Погребняк, высказавшаяся с непривычно жёсткой позицией.

Мария отказалась публиковать вирусный ролик

Блогер призналась, что она решила не распространять видео, ставшее причиной бурных обсуждений. С её точки зрения, подобный контент выходит за рамки дозволенного — особенно когда речь идёт о человеке, которого знают миллионы.

"Не стала выставлять нашумевшее видео с Дибровым, для меня это за гранью", — сказала блогер Мария Погребняк.

Поведение телеведущего вызвало реакцию не только у неё. Мария поделилась, что актриса Яна Поплавская после увиденного и вовсе отказывается подавать звезда ТВ руку. А сама Погребняк призналась: пересматривать старые телепрограммы с его участием теперь не сможет.

Что именно возмутило — и почему речь зашла о репутации

Погребняк провела параллель между поведением Диброва и выходками другого скандального артиста — Алексея Панина*, который не раз попадал в новости за излишне откровенные жесты в публичных местах. По словам Марии, подобные выходы публичных людей далеко не безобидны: они оставляют след в восприятии общества и неизбежно влияют на семьи, близких и особенно детей.

Эмоции Марии были прямыми и однозначными.

"Яна не знает, как руку подавать, а я даже телепередачи с ним смотреть не смогу. Пусть человек о своей репутации не думает, но как же его дети? Об их психическом здоровье он тоже не думает?" — написала блогер в соцсетях.

Для многих её слова стали отражением позиции тех зрителей, которые считают, что известность накладывает особую ответственность за действия медийных персон.

А что если скандалы станут нормой?

Если в обществе перестанут реагировать на вызывающие поступки медийных лиц, нормы поведения неизбежно размоются. Это может привести к тому, что агрессивный или откровенный контент проникнет в массовые форматы, включая эфирные программы. Для детей это особенно опасно: восприятие нормы формируется через примеры взрослых.

Такой сценарий — повод задуматься о том, насколько важны этические стандарты для тех, кто выходит к миллионам зрителей.

Сон и психология

Психологи отмечают: дети, регулярно видящие агрессию или шок-контент, хуже спят, чаще испытывают внутреннее напряжение и страхи. Даже случайный просмотр вирусного скандального ролика может вызвать эмоциональный отклик, который они не смогут корректно объяснить взрослым.

Поэтому важно отслеживать не только то, что смотрит ребёнок, но и его состояние после — тревожность часто проявляется уже вечером перед сном.

* внесён в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга