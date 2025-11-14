О детях подумал? В чём Мария Погребняк упрекнула оскандалившегося Диброва

Блогер Мария Погребняк прокомментировала нашумевшую историю вокруг телеведущего Дмитрия Диброва, попавшего в пикантный скандал.
История, связанная с видео, которое стремительно разлетелось по соцсетям и вызвало общественный резонанс, стала одной из самых обсуждаемых в последние дни. Дибров вновь оказался в центре внимания — и не по самым приятным поводам. На этот раз волна критики поднялась не только среди зрителей, но и среди публичных персон, которые предпочитают открыто говорить о репутации, этике и ответственности. Среди них — Мария Погребняк, высказавшаяся с непривычно жёсткой позицией.
Блогер призналась, что она решила не распространять видео, ставшее причиной бурных обсуждений. С её точки зрения, подобный контент выходит за рамки дозволенного — особенно когда речь идёт о человеке, которого знают миллионы.
"Не стала выставлять нашумевшее видео с Дибровым, для меня это за гранью", — сказала блогер Мария Погребняк.
Поведение телеведущего вызвало реакцию не только у неё. Мария поделилась, что актриса Яна Поплавская после увиденного и вовсе отказывается подавать звезда ТВ руку. А сама Погребняк призналась: пересматривать старые телепрограммы с его участием теперь не сможет.
Погребняк провела параллель между поведением Диброва и выходками другого скандального артиста — Алексея Панина*, который не раз попадал в новости за излишне откровенные жесты в публичных местах. По словам Марии, подобные выходы публичных людей далеко не безобидны: они оставляют след в восприятии общества и неизбежно влияют на семьи, близких и особенно детей.
Эмоции Марии были прямыми и однозначными.
"Яна не знает, как руку подавать, а я даже телепередачи с ним смотреть не смогу. Пусть человек о своей репутации не думает, но как же его дети? Об их психическом здоровье он тоже не думает?" — написала блогер в соцсетях.
Для многих её слова стали отражением позиции тех зрителей, которые считают, что известность накладывает особую ответственность за действия медийных персон.
Если в обществе перестанут реагировать на вызывающие поступки медийных лиц, нормы поведения неизбежно размоются. Это может привести к тому, что агрессивный или откровенный контент проникнет в массовые форматы, включая эфирные программы. Для детей это особенно опасно: восприятие нормы формируется через примеры взрослых.
Такой сценарий — повод задуматься о том, насколько важны этические стандарты для тех, кто выходит к миллионам зрителей.
Как защитить детей от скандальных видео?
Используйте родительский контроль, безопасные режимы приложений и просматривайте ленты вместе.
Сколько времени дети могут проводить в соцсетях?
Эксперты рекомендуют: до 1 часа для младших школьников и 1-2 часа для подростков.
Что лучше — объяснять видео или скрывать?
До подросткового возраста — скрывать. Позже — обсуждать и давать правильные ориентиры.
Миф: дети не понимают, что видят в интернете.
Правда: понимают больше, чем кажется, но интерпретируют искажённо.
Миф: скандалы подогревают интерес и ничего не меняют.
Правда: они формируют образ публичного человека на годы вперёд.
Миф: обсуждение известных людей детям безвредно.
Правда: постоянный негатив может увеличивать тревожность.
Психологи отмечают: дети, регулярно видящие агрессию или шок-контент, хуже спят, чаще испытывают внутреннее напряжение и страхи. Даже случайный просмотр вирусного скандального ролика может вызвать эмоциональный отклик, который они не смогут корректно объяснить взрослым.
Поэтому важно отслеживать не только то, что смотрит ребёнок, но и его состояние после — тревожность часто проявляется уже вечером перед сном.
• Алгоритмы соцсетей чаще продвигают именно скандальные видео.
• Репутационный удар для медийного человека может сохраняться годами.
• Чем выше известность, тем сильнее влияние поступков на психологию детей.
Ещё в начале 2000-х медийные скандалы ограничивались газетами и ТВ.
С приходом соцсетей скорость распространения компромата выросла в десятки раз.
Современная медиасреда делает любой промах публичного человека мгновенно видимым всей стране.
* внесён в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
