Билет в мир женских судеб я приобрела в семь лет: Погребняк открыла необычный факт своей биографии

Погребняк собирается создать иконописную мастерскую для помощи женщинам

Блогер и многодетная мать Мария Погребняк объяснила, где с детства черпала мудрость жизни, сталкиваясь с поломанными женскими судьбами.

Многие знают Марию Погребняк как медийную персону и активную защитницу прав женщин. Но далеко не всем ясно, откуда у неё такой интерес к теме женских судеб. Истоки, как оказалось, тянутся к её детству, когда она впервые столкнулась с непростыми историями тех, кто приходил за утешением и надеждой. Тогда она была слишком маленькой, чтобы полностью это осознать, но эти встречи во многом сформировали её сегодняшние взгляды.

О чём рассказала Мария

Поводом для откровений стал вопрос подписчиков: почему она так часто поднимает темы, связанные с положением женщин в обществе. И почему говорит о проблемах, которых у неё самой, казалось бы, нет. Ответ оказался гораздо глубже, чем ожидали многие.

История, которая началась в семь лет

Когда Марии было всего семь, она была настолько активным ребёнком, что мама решила направить энергию дочери в русло творчества и отвела её в школу иконописи. Детской группы не существовало, и её приняли в занятия для взрослых — исключительно благодаря настойчивости матери. Занятия длились по несколько часов, и маленькая Мария оказалась в окружении женщин, которые приходили туда не просто учиться писать иконы.

"Дорогие мои, мой билет в сложный мир женских судеб был приобретён в семь лет!" — написала Мария в соцсетях.

Это были женщины с непростыми переживаниями, травмами, сложными отношениями, попытками восстановить внутренний баланс. Иконопись становилась для них возможностью хоть ненадолго выдохнуть. Между красок, тишины и запаха ладана зарождалось доверие — и взрослые невольно делились тем, что болело. Так Мария впервые увидела, насколько разным бывает женский опыт.

Чудеса, которые происходили на глазах

Мария вспоминает множество историй, которые поражали даже взрослых. Одна из них — о женщине, отчаявшейся забеременеть. Шесть безуспешных попыток ЭКО, годы ожиданий и неожиданная беременность после написания иконы Девы Марии. Подобных историй, по словам Марии, было несколько. Женщины переживали перемены не только внешние, но и внутренние: в них возвращалась вера, появлялась сила продолжать путь.

Почему воспоминания ожили именно сейчас

Недавно, находясь в здании Государственной думы, Мария поймала себя на мысли, что всё чаще думает о системных изменениях — о том, что может повлиять на женскую жизнь в России. Она честно признаётся: пока у неё нет возможности участвовать в создании законов. Но есть другое — желание создать пространство, которое станет для женщин таким же источником поддержки, каким была её детская школа иконописи.

Новая идея: современная мастерская иконописи

Мария поделилась планами создать место в Москве, где женщина может не только заниматься творчеством, но и рассказывать о своём, находить поддержку, тепло и общий язык. Чтобы это стала не просто творческая студия, а пространство света, где возможно внутреннее исцеление.

"Идея создать такую же мастерскую иконописи для женщин. Место света и тепла, где можно поговорить по душам и сотворить что-то прекрасное", — сказала блогер.

Сейчас она находится на стадии поиска подходящего помещения. Главное условие — атмосфера. Светлое пространство с хорошей энергетикой, где каждая женщина сможет почувствовать спокойствие и безопасность.

Как можно организовать такую мастерскую: пошаговое руководство

Определить формат: творческие занятия, мастер-классы, встречи. Найти помещение: светлое, с хорошей акустикой и удобной транспортной доступностью. Подобрать материалы: качественные краски, кисти, подготовленные доски, лампы. Создать тёплую атмосферу: мягкий свет, чайный уголок, удобные столы. Разработать расписание: групповые уроки, тихие часы, тематические студии. Привлечь наставников: мастеров, которые умеют работать бережно и поддерживающе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбирать помещение только исходя из цены.

Последствие: женщины не будут чувствовать себя комфортно.

Альтернатива: смотреть креативные пространства с арендой — лофты, мастерские, студии. Ошибка: экономить на материалах.

Последствие: работы получаются хуже, творческий процесс вызывает раздражение.

Альтернатива: бренды художественных материалов среднего ценового сегмента. Ошибка: отсутствие расписания.

Последствие: участницам сложно встроить занятия в график.

Альтернатива: заранее составленный план на месяц.

А что если мастерская станет больше, чем просто студия?

Возможно, пространство разовьётся в женский клуб поддержки, станет местом встреч, лекций, мастер-классов по психологии, художественному ремеслу, благополучию. В будущем проект может перерасти в социальную инициативу, поддерживающую женщин в сложных обстоятельствах.

Мифы и правда

Миф: творческая мастерская — это только про искусство.

Правда: чаще всего это пространство про общение, здоровье и поддержку.

Миф: такие проекты окупаются быстро.

Правда: они больше про смысл, чем про бизнес.

Миф: этим занимаются только профессионалы.

Правда: многие приходят впервые — и остаются надолго.

Три интересных факта

• Практика ручного творчества снижает уровень стресса.

• Женские сообщества повышают уверенность и улучшают коммуникацию.

• Совместная работа с красками развивает эмоциональный интеллект.

Исторический контекст

В старину женские мастерские существовали при монастырях. Иконопись была способом медитации для многих поколений. Творческие кружки XIX века стали началом культурных женских объединений в России.