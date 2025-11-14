Билет в мир женских судеб я приобрела в семь лет: Погребняк открыла необычный факт своей биографии

Блогер и многодетная мать Мария Погребняк объяснила, где с детства черпала мудрость жизни, сталкиваясь с поломанными женскими судьбами.
Многие знают Марию Погребняк как медийную персону и активную защитницу прав женщин. Но далеко не всем ясно, откуда у неё такой интерес к теме женских судеб. Истоки, как оказалось, тянутся к её детству, когда она впервые столкнулась с непростыми историями тех, кто приходил за утешением и надеждой. Тогда она была слишком маленькой, чтобы полностью это осознать, но эти встречи во многом сформировали её сегодняшние взгляды.
Поводом для откровений стал вопрос подписчиков: почему она так часто поднимает темы, связанные с положением женщин в обществе. И почему говорит о проблемах, которых у неё самой, казалось бы, нет. Ответ оказался гораздо глубже, чем ожидали многие.
Когда Марии было всего семь, она была настолько активным ребёнком, что мама решила направить энергию дочери в русло творчества и отвела её в школу иконописи. Детской группы не существовало, и её приняли в занятия для взрослых — исключительно благодаря настойчивости матери. Занятия длились по несколько часов, и маленькая Мария оказалась в окружении женщин, которые приходили туда не просто учиться писать иконы.
"Дорогие мои, мой билет в сложный мир женских судеб был приобретён в семь лет!" — написала Мария в соцсетях.
Это были женщины с непростыми переживаниями, травмами, сложными отношениями, попытками восстановить внутренний баланс. Иконопись становилась для них возможностью хоть ненадолго выдохнуть. Между красок, тишины и запаха ладана зарождалось доверие — и взрослые невольно делились тем, что болело. Так Мария впервые увидела, насколько разным бывает женский опыт.
Мария вспоминает множество историй, которые поражали даже взрослых. Одна из них — о женщине, отчаявшейся забеременеть. Шесть безуспешных попыток ЭКО, годы ожиданий и неожиданная беременность после написания иконы Девы Марии. Подобных историй, по словам Марии, было несколько. Женщины переживали перемены не только внешние, но и внутренние: в них возвращалась вера, появлялась сила продолжать путь.
Недавно, находясь в здании Государственной думы, Мария поймала себя на мысли, что всё чаще думает о системных изменениях — о том, что может повлиять на женскую жизнь в России. Она честно признаётся: пока у неё нет возможности участвовать в создании законов. Но есть другое — желание создать пространство, которое станет для женщин таким же источником поддержки, каким была её детская школа иконописи.
Мария поделилась планами создать место в Москве, где женщина может не только заниматься творчеством, но и рассказывать о своём, находить поддержку, тепло и общий язык. Чтобы это стала не просто творческая студия, а пространство света, где возможно внутреннее исцеление.
"Идея создать такую же мастерскую иконописи для женщин. Место света и тепла, где можно поговорить по душам и сотворить что-то прекрасное", — сказала блогер.
Сейчас она находится на стадии поиска подходящего помещения. Главное условие — атмосфера. Светлое пространство с хорошей энергетикой, где каждая женщина сможет почувствовать спокойствие и безопасность.
Определить формат: творческие занятия, мастер-классы, встречи.
Найти помещение: светлое, с хорошей акустикой и удобной транспортной доступностью.
Подобрать материалы: качественные краски, кисти, подготовленные доски, лампы.
Создать тёплую атмосферу: мягкий свет, чайный уголок, удобные столы.
Разработать расписание: групповые уроки, тихие часы, тематические студии.
Привлечь наставников: мастеров, которые умеют работать бережно и поддерживающе.
Ошибка: выбирать помещение только исходя из цены.
Последствие: женщины не будут чувствовать себя комфортно.
Альтернатива: смотреть креативные пространства с арендой — лофты, мастерские, студии.
Ошибка: экономить на материалах.
Последствие: работы получаются хуже, творческий процесс вызывает раздражение.
Альтернатива: бренды художественных материалов среднего ценового сегмента.
Ошибка: отсутствие расписания.
Последствие: участницам сложно встроить занятия в график.
Альтернатива: заранее составленный план на месяц.
Возможно, пространство разовьётся в женский клуб поддержки, станет местом встреч, лекций, мастер-классов по психологии, художественному ремеслу, благополучию. В будущем проект может перерасти в социальную инициативу, поддерживающую женщин в сложных обстоятельствах.
Миф: творческая мастерская — это только про искусство.
Правда: чаще всего это пространство про общение, здоровье и поддержку.
Миф: такие проекты окупаются быстро.
Правда: они больше про смысл, чем про бизнес.
Миф: этим занимаются только профессионалы.
Правда: многие приходят впервые — и остаются надолго.
• Практика ручного творчества снижает уровень стресса.
• Женские сообщества повышают уверенность и улучшают коммуникацию.
• Совместная работа с красками развивает эмоциональный интеллект.
В старину женские мастерские существовали при монастырях.
Иконопись была способом медитации для многих поколений.
Творческие кружки XIX века стали началом культурных женских объединений в России.
