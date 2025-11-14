Кому вложил: почему Садальский раскритиковал награждение блогера Егора Шипа Госдумой РФ

Садальского возмутило правительственное награждение блогера Егора Шипа

Актёра Станислава Садальского возмутило решение государственных структур вручить награду блогеру Егору Шипу.

Фото: ВК-аккаунт Егора Шипа by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блогер Егор Шип

Актёр резко высказался о том, что молодой блогер получил признание "за вклад в работу с молодёжью". Его реакция вызвала бурные обсуждения в соцсетях, и вскоре к дискуссии присоединились другие представители шоу-бизнеса.

"Госдума наградила Егора Шипа (Кораблин) за вклад в молодёжь. Стесняюсь спросить? Подскажите, люди из Думы — кому он вложил? Хотелось бы узнать поподробнее", — написал актёр в соцсетях.

Высказывание быстро разошлось по медиа, и в защиту молодого блогера выступил шоумен Прохор Шаляпин, оставив под постом короткий комментарий.

"Хороший парень, кстати! Толковый", — отметил Прохор.

Егор Шип (Егор Владимирович Кораблин) — представитель нового поколения медийных артистов, совмещающий видеоблоги, музыку и участие в развлекательных проектах. Его путь в индустрии начался задолго до появления первых роликов: он занимался спортом, учился в академии популярной музыки и уже в подростковом возрасте выходил на сцену в прямых эфирах и телепроектах.

Основные факты и развитие карьеры

Егор родился в Москве, занимался футболом целых десять лет, но позже отказался от спортивного будущего. Он обучался в академии популярной музыки композитора Игоря Крутого и уже в 2018 году вместе с известными телеведущими участвовал в финале российского отбора на "Детское Евровидение". Параллельно он пробовал себя в других телепроектах, включая программу "Супер Дети Fest" на канале НТВ.

Карьера в интернете для него началась в 2019 году: сначала он появлялся на канале блогера Егора Декстера в образе "богатого школьника", затем открыл собственный канал. В 2023 году он стал победителем проекта "Фактор страха" на телеканале СТС.

Три интересных факта

Егор Шип освоил сразу три направления: блогинг, музыку и телевидение. Его первые публичные выступления начались ещё до эпохи молодёжных сосцетей. Он один из немногих блогеров, прошедших путь от тикток-дома до крупного музыкального лейбла.

Исторический контекст

Появление блогеров в 2010-х изменило медиапространство, сделав его более доступным. Со временем видеоблогинг стал полноценной профессией, сравнимой с телевидением. Государственные и культурные структуры начали учитывать влияние цифровых лидеров мнений.