Ширинка раздора: Анфиса Чехова встала на защиту Дмитрия Диброва – почему

Чехова призвала не судить Диброва за инцидент с ширинкой
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова прокомментировала ситуацию с Дмитрием Дибровым, появившимся на публике с расстёгнутой ширинкой.

Анфиса Чехова
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov/Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Анфиса Чехова

В беседе с корреспондентами Life.ru Чехова призвала не преувеличивать значимость частного случая. По её словам, подобные инциденты не должны становиться предметом всеобщего обсуждения.

"Я вообще против высокой морализации. Все, кто громче всех кричат о морали, обычно оказываются самыми аморальными людьми", — отметила Чехова.

Телеведущая также подчеркнула, что не поддерживает культуру отмены. Она напомнила, что публичные люди постоянно находятся под наблюдением камер, что увеличивает вероятность подобных конфузов.

Чехова добавила, что сознательно не стала знакомиться с видеоматериалами инцидента. По её мнению, каждый человек имеет право на ошибку и случайную оплошность.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
