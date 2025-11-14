Дочь Лазаревой* и Шаца** сбежала из России: вот что заставило её принять такое решение

Софья Шац, дочь телеведущих Татьяны Лазаревой* и Михаила Шаца**, раскрыла детали своего отъезда из России.
Блогерша и музыкант покинула страну в марте 2022 года. По её словам, решение далось не просто, но сомнений в его необходимости не возникало.
"Сомнений не было, была скорее надежда, что, может быть, не нужно будет уезжать. Я даже вещей особо не набрала", — заявила Шац в интервью проекту TV2Media на YouTube.
Ранее движение "Сорок сороков" обратилось в Минюст с просьбой признать Софью Шац иноагентом. Родители блогерши уже включены в соответствующий реестр.
* Татьяна Лазарева признана в России иностранным агентом по решению Минюста; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** Михаил Шац признан в России иностранным агентом по решению Минюста
