Руководитель банка рекомендовал отправлять деньги только знакомым
Рост интереса к поездкам в КНДР после открытия Вонсана отметили турэксперты
Современный интерьер упростил организацию пространства — дизайнеры
Об отсутствии причин для роста цен на красную икру заявил Рыбный союз
Журналиста Юрия Дудя* приговорили к тюремному заключению
Удержать переходное знамя — дело чести лишенных свободы... — писала газета К трудовому общежитию 15 ноября 1932 года
В салонах навязывают кредиты с скрытыми условиями сообщил юрист Русяев
Меган Маркл и принц Гарри встретились с астрологом Анжелой Перл
Ряженка улучшает структуру бисквита в ПП-медовике — кулинары

Дочь Лазаревой* и Шаца** сбежала из России: вот что заставило её принять такое решение

Дочь Лазаревой* и Шаца** раскрыла подробности об эмиграции из России
Шоу-бизнес

Софья Шац, дочь телеведущих Татьяны Лазаревой* и Михаила Шаца**, раскрыла детали своего отъезда из России. 

Татьяна Лазарева
Фото: instagram by личный аккаунт Татьяны Лазаревой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Татьяна Лазарева

Блогерша и музыкант покинула страну в марте 2022 года. По её словам, решение далось не просто, но сомнений в его необходимости не возникало.

"Сомнений не было, была скорее надежда, что, может быть, не нужно будет уезжать. Я даже вещей особо не набрала", — заявила Шац в интервью проекту TV2Media на YouTube.

Ранее движение "Сорок сороков" обратилось в Минюст с просьбой признать Софью Шац иноагентом. Родители блогерши уже включены в соответствующий реестр.

* Татьяна Лазарева признана в России иностранным агентом по решению Минюста; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** Михаил Шац признан в России иностранным агентом по решению Минюста

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
