Благодарственное письмо и селфи: раскрыт неожиданный визит Меган Маркл и принца Гарри к российскому астрологу

Меган Маркл и принц Гарри провели частную встречу с астрологом Анжелой Перл. Российская предсказательница опубликовала соответствующие фотографии в своём Instagram*-аккаунте.
В публикации представлены общие снимки и селфи с принцем Гарри. Также Перл продемонстрировала благодарственное письмо от герцогов Сассекских.
"Всё ещё в восторге от этого особенного вечера. Спасибо, принц Гарри и Меган, за тёплое приглашение и вдохновляющую беседу", — отметила астролог в подписи к публикации.
По информации источников, встреча могла быть связана с недавним скандалом на вечеринке Крис Дженнер.
Анжела Перл, ранее проживавшая в России и на Украине, сейчас ведёт успешную практику в Австралии.
* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ
