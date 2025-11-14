Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Об отсутствии причин для роста цен на красную икру заявил Рыбный союз
Журналиста Юрия Дудя* приговорили к тюремному заключению
Удержать переходное знамя — дело чести лишенных свободы... — писала газета К трудовому общежитию 15 ноября 1932 года
В салонах навязывают кредиты с скрытыми условиями сообщил юрист Русяев
Ряженка улучшает структуру бисквита в ПП-медовике — кулинары
Ходьба помогает поддерживать активность мозга в пожилом возрасте — учёные Гарварда
На ярком солнце листья сенполий становятся темнее и насыщеннее — цветоводы
Бизнес предложил снизить НДС для микрокомпаний до 1–3% — Опора России
Перекаты таза во время работы уменьшают застой крови — врачи

Благодарственное письмо и селфи: раскрыт неожиданный визит Меган Маркл и принца Гарри к российскому астрологу

Меган Маркл и принц Гарри встретились с астрологом Анжелой Перл
0:56
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри провели частную встречу с астрологом Анжелой Перл. Российская предсказательница опубликовала соответствующие фотографии в своём Instagram*-аккаунте.

Принц Гарри, Меган Маркл и Анжела Перл
Фото: instagram by личный аккаунт Анжелы Перл в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Принц Гарри, Меган Маркл и Анжела Перл

В публикации представлены общие снимки и селфи с принцем Гарри. Также Перл продемонстрировала благодарственное письмо от герцогов Сассекских.

"Всё ещё в восторге от этого особенного вечера. Спасибо, принц Гарри и Меган, за тёплое приглашение и вдохновляющую беседу", — отметила астролог в подписи к публикации.

По информации источников, встреча могла быть связана с недавним скандалом на вечеринке Крис Дженнер.

Анжела Перл, ранее проживавшая в России и на Украине, сейчас ведёт успешную практику в Австралии.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
