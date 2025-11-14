У меня принцип: почему Дана Борисова отказалась помочь Глюкозе вылечиться от наркозависимости

Дана Борисова не стала помогать певице Глюкозе по просьбе дочери

Дочь певицы Глюкозы обратилась к дочери телеведущей Дены Борисовой за помощью для матери. Сама певица проходит этап переосмысления жизни и творчества после сложного периода.

Фото: Инстаграм Даны Борисовой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телеведущая Дана Борисова с дочкой

Борисова недавно дала откровенное интервью журналистке Елене Ханге, где затронула не только собственный опыт, но и истории других известных людей. В частности, разговор задел тему дочерей знаменитостей: после участия в шоу "Выживалити. Наследники" её дочь Полина подружилась с Рэй, дочкой певицы Глюкозы. Девочки обсуждали разные темы, включая своих матерей.

Дана Борисова не понаслышке знает, через что проходят люди с зависимостями. Телеведущая боролась с алкогольной и наркотической зависимостью многие годы, и значительную помощь ей оказал телеведущий Андрей Малахов. Сейчас Борисова иногда делится опытом с теми, кто ищет поддержку или советы по преодолению зависимостей.

"Например, дочка Глюкозы обращается к Полине: "Спроси, как твоя мама относится к тому, что мою маму видели употребляющей? Она может что-то для неё сделать?" Я ответила: "Доченька, у меня теперь принцип: все взрослые люди делают что хотят: употребляйте, занимайтесь своими делами, я теперь в жизни не лезу. Маме своей скажи — никаких советов, только если мама попросит, тогда да", — заявила Дана во время записи проекта "В гостях у Ханги".

Публично ни певица Наталья Ионова, ни её дочь не комментировали слухи о проблемах певицы в социальных сетях. Однако внимательные поклонники отмечали странное поведение артистки на некоторых концертах. Например, во время шоу в Красноярске она делала недвусмысленные движения телом, пела неуверенно и произносила странные реплики. Позже певица объяснила это потерей близкого человека — своей бабушки. Эти события спровоцировали у неё панические атаки и бессонницу, и ей пришлось обратиться к врачу, который назначил антидепрессанты.

"На том концерте я пережила такой стресс, что хотелось содрать с себя кожу или родиться заново. Такое со мной случилось впервые за всю мою профессиональную деятельность. Я могу вести себя на сцене совершенно по-разному, но там я оступилась. Мне было ужасно стыдно. Мне захотелось всё с себя содрать и все изменить. Просто всё перевернуть", — рассказала артистка телеведущему Дмитрию Диброву в шоу "Сессия".

После инцидента в Красноярске образ и творчество Ионовой изменились. Она стала носить бесформенные футуристические наряды и часто менять цвет волос. В музыкальной сфере певица перешла от привычного попа к электронной музыке, экспериментируя с ди-джей сетами в клубах. Она отмечает, что рядом с ней работают профессионалы, которые помогают искать новое звучание и реализовывать творческие идеи.

Советы шаг за шагом: поддержка близких при зависимостях

Сохраняйте границы: помогайте только тогда, когда вас просят. Предлагайте профессиональную помощь и проверенные ресурсы. Будьте рядом эмоционально, но не берите ответственность за чужие решения. Разговаривайте с детьми открыто, объясняя, что взрослые люди могут делать выбор самостоятельно. Поощряйте обращение к специалистам и не осуждайте прошлые ошибки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Навязывать помощь → Последствие: усиление конфликта и напряжения → Альтернатива: предлагать помощь только по просьбе.

Ошибка: Игнорировать эмоциональное состояние ребёнка → Последствие: чувство беспомощности → Альтернатива: открыто обсуждать чувства и переживания.

Ошибка: Оставлять зависимого без контроля → Последствие: риск повторного срыва → Альтернатива: поддержка специалистов и контроль безопасной среды.

А что если…

Если близкие пытаются решать проблемы зависимого человека без его согласия, это может усилить сопротивление и ухудшить отношения. Важно сочетать внимание с уважением к личной свободе.

FAQ

Как рассказать ребёнку о проблемах родителей с зависимостями?

Говорите простыми словами, без обвинений, и объясняйте, что взрослые люди могут искать помощь самостоятельно.

Сколько времени занимает восстановление после зависимости?

Индивидуально, но процесс может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет, включая психологическую и социальную адаптацию.

Что делать, если родственник не хочет помощи?

Важно предложить ресурсы, поддерживать эмоционально и дать понять, что помощь доступна при желании человека.

Мифы и правда

Миф: "Ребёнок может спасти зависимого родителя".

Правда: Только профессиональная помощь и осознанное решение взрослого дают результат.

Миф: "Публичные люди не подвержены зависимостям".

Правда: Известность не защищает от психических или химических зависимостей.

Миф: "После одного курса лечения зависимый человек полностью восстановлен".

Правда: Зависимость требует постоянной работы над собой, поддерживающей терапии и профессиональной поддержки.

Сон и психология

Нарушения сна и стресс напрямую влияют на эмоциональное состояние и уровень контроля над собой. Психологическая помощь и соблюдение режима сна помогают справляться с паническими атаками и тревожностью.

Три интересных факта

Дана Борисова помогла многим людям, включая знаменитостей, преодолеть зависимость. Публичные случаи артистов показывают, как важно сочетать лечение и поддержку близких. Эксперименты Глюкозы с музыкой и образом демонстрируют процесс творческого и личностного восстановления.

Исторический контекст

В истории шоу-бизнеса известные личности часто сталкиваются с зависимостями, что привлекает внимание СМИ. Со временем медиапространство стало инструментом не только для обсуждения проблем, но и для просвещения аудитории. Сегодня публичные признания о трудностях помогают разрушать стереотипы и вдохновляют на обращение за помощью.