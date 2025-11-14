Бывший вокалист Deep Purple завершает музыкальную карьеру: почему легенда рока приняла такое решение

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экс-вокалист Deep Purple Ковердейл объявил о завершении карьеры
0:50
Шоу-бизнес

Дэвид Ковердейл официально объявил о завершении музыкальной карьеры после пяти десятилетий работы. Соответствующее заявление 74-летний фронтмен Whitesnake сделал на своём YouTube-канале.

Гитара и рояль
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гитара и рояль

Музыкант объяснил своё решение желанием насладиться заслуженным отдыхом. Он намерен полностью завершить профессиональную деятельность.

"Последние несколько лет сделали для меня очевидным, что мне пора повесить на гвоздь мои рок-н-ролльные туфли на платформе и обтягивающие джинсы", — пояснил Ковердейл.

После объявления музыкант исполнил для поклонников прощальную композицию.

Карьера Ковердейла включала работу в Deep Purple и создание Whitesnake, с которой было записано 13 студийных альбомов.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
