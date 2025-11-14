Новогодний бум Кадышевой: как The Hatters относятся к возросшей популярности певицы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Участники The Hatters отреагировали на популярность Кадышевой
0:48
Шоу-бизнес

Участники группы The Hatters Юрий Музыченко и Павел Личадеев позитивно оценили возросший интерес молодёжи к творчеству Надежды Кадышевой.

Надежда Кадышева
Фото: commons.wikimedia.org by Владимир Швец, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Надежда Кадышева

Поводом для комментариев стал факт массового приглашения певицы на новогодние корпоративы. Артисты не видят в этом явлении конкурентной угрозы для себя.

"Так это же наоборот замечательно, это прекрасно! Тётя работает. Пожалуйста! Вряд ли она наши корпоративы заберёт", — передает kp. ru слова Павла Личадеева.

Юрий Музыченко добавил, что музыкальный рынок достаточно велик для разных исполнителей.

Кадышева стала одной из самых высокооплачиваемых артисток после новой волны популярности её песни "Веночек".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
