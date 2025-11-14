Рудковская готовит грандиозный проект: дача Фаберже и забытые усадьбы стали частью её плана

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Рудковская хочет сделать из старинных усадеб бутик-отели
Продюсер и предприниматель Яна Рудковская поделилась новой амбициозной идеей — заняться восстановлением исторических усадеб России. В своём блоге она призналась, что мечтает превратить полуразрушенные поместья в бутик-отели с богатой историей и особой атмосферой.

Яна Рудковская
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яна Рудковская

История как вдохновение

По словам Яны, в путешествиях она предпочитает останавливаться не в стандартных гостиницах, а в местах, где сохранился дух времени. Именно такие дома, по её мнению, способны подарить уникальный опыт и вдохновить людей.

"Исторические отели меня очень вдохновляют, очень хочется быстрее реализовать мою мечту и открыть бутики-отели, восстанавливая старинные полуразрушенные усадьбы, тем самым давая им новую жизнь и новую историю", — поделилась Рудковская.

Первый проект — дача Фаберже

Продюсер уже рассматривает конкретные объекты для реализации своей идеи. Как стало известно ранее, первым проектом может стать дача Фаберже в посёлке Левашово под Санкт-Петербургом. Здание, построенное в начале XX века, находится в аварийном состоянии, однако Яна уверена, что усадьба заслуживает возрождения.

По предварительным оценкам, на реставрацию объекта понадобится не менее 500 миллионов рублей. Рудковская считает, что такие вложения оправданы, ведь речь идёт не просто о бизнесе, а о сохранении культурного наследия.

Новый взгляд на туризм

Деятельность Рудковской может стать частью более широкой тенденции — развития внутреннего туризма в России. Интерес к уникальным локациям с историей сегодня растёт: путешественники всё чаще выбирают атмосферные места с культурной ценностью, где можно прикоснуться к прошлому. Подобные проекты могут стать альтернативой безликим сетевым отелям, объединяя комфорт, искусство и просвещение. Кроме того, они способны оживить малые города, создавая рабочие места и развивая локальную инфраструктуру.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
