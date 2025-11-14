Опасная информация: Лиза Моряк объяснила, как намерена спасать детей от интернета

Лиза Моряк заявила, что будет ограничивать своих детей от интернета

Актриса и блогер Лиза Моряк всерьёз задумалась о безопасности своих детей в Сети.

Фото: Телеграм-канал Сарика Андреасяна by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Режиссёр Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк

Воспитывая двух дочерей от режиссёра и продюсера Сарика Андреасяна, она уделяет особое внимание тому, чтобы интернет для них оставался безопасным пространством. На недавней Церемонии награждения премии "Этичный блог" в Госдуме РФ Лиза рассказала о мерах, которые планирует использовать для защиты дочерей.

Знаменитость отметила, что с появлением телефона или планшета у ребёнка обязательно будут активированы функции родительского контроля.

"Естественно, в тот момент, когда у моего ребёнка появится телефон или планшет в руках, я поставлю эти ограничения (блокирующие контент, не предназначенный для детей. — Прим. ред.)", — цитирует слова Моряк "Пятый канал".

Актриса поделилась, что сама сталкивалась с опасными материалами в интернете. Например, при поиске мультфильмов на сайтах она натыкалась на обучающие видео о включении газовых плит. Случайно наткнувшись на такие ролики, ребёнок может получить доступ к информации, потенциально опасной для жизни и здоровья. Именно родительский контроль позволяет предотвратить такие ситуации и оградить детей от нежелательного контента.

Советы шаг за шагом: безопасный интернет для детей

Включите функции родительского контроля на всех устройствах ребёнка. Настройте фильтры контента, чтобы блокировать опасные сайты и видео. Ограничьте время пользования гаджетами, чтобы ребёнок не проводил много часов онлайн. Мониторьте установленные приложения и скачиваемый контент. Проводите беседы о безопасности в интернете, объясняя, какие ресурсы опасны.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорирование опасного контента → Последствие: ребёнок случайно получает вредные инструкции → Альтернатива: установка фильтров и родительского контроля.

Ошибка: Длительное пребывание за гаджетами → Последствие: нагрузка на глаза и психику → Альтернатива: ограничение времени и регулярные перерывы.

Ошибка: Отсутствие диалога с ребёнком → Последствие: ребёнок скрывает проблемы → Альтернатива: объяснять правила и вести регулярные разговоры.

А что если…

Если ребёнок будет иметь доступ к интернету без контроля, это увеличивает риск столкнуться с опасной информацией, кибербуллингом и неподходящими ресурсами. Даже небольшой мониторинг и фильтры значительно снижают эти риски.

FAQ

Как выбрать подходящую программу родительского контроля?

Ищите приложения с фильтрацией контента, ограничением времени и мониторингом активности. Популярные варианты: Qustodio, Kaspersky Safe Kids, Norton Family.

Сколько стоит настройка родительского контроля?

Есть бесплатные базовые версии, а также платные подписки от 500 до 2000 рублей в месяц с расширенным функционалом.

Что лучше — ограничивать время или фильтровать контент?

Лучше сочетать оба метода: фильтры блокируют опасный материал, а лимиты времени помогают поддерживать баланс между онлайн- и офлайн-активностями.

Мифы и правда

Миф: "Дети сами разберутся, что опасно в интернете".

Правда: Без контроля ребёнок может случайно столкнуться с инструкциями или сайтами, опасными для здоровья.

Миф: "Родительский контроль полностью заменяет объяснения".

Правда: Важно сочетать фильтры с разговорами о безопасности.

Миф: "Функции контроля ограничивают свободу ребёнка".

Правда: Они защищают, а не ограничивают, формируя безопасные привычки.

Сон и психология

Правильное распределение времени перед гаджетами помогает сохранить сон ребёнка и психоэмоциональное здоровье. Чрезмерное использование смартфонов может привести к утомляемости, раздражительности и проблемам с концентрацией.

Три интересных факта

Лиза Моряк активно делится советами по воспитанию и безопасности детей в социальных сетях. Ребёнок может случайно попасть на видео с опасными инструкциями даже при просмотре мультфильмов. Родительский контроль помогает не только ограничивать доступ к нежелательному контенту, но и формировать цифровую грамотность у детей.

Исторический контекст

С развитием интернета в 2000-х родительский контроль стал важным инструментом защиты детей. В 2010-х появились приложения, позволяющие блокировать сайты и контролировать время онлайн. Сегодня технологии защиты дополняются образовательными программами по цифровой безопасности для детей.