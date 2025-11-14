Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Питание и лёгкая активность улучшают метаболизм зимой — эксперт Петров
Проверку техосмотра через камеры назвал ростом штрафов автоюрист Радько
Смесь уксуса и мыла эффективно удаляет грязь с плинтусов
Цены на продукты в Башкирии играют на повышение и понижение — Росстат
Черепа и челюсти мумий оказались от разных людей — по данным исследователей
Сериал "Слово пацана" получил награду на международном фестивале
Страховщики предложили отслеживать по камерам наличие техосмотра
Рецепт салата Гирлянда универсален для любого праздника
Кошки избегают переносок из-за страха смены среды — ветеринары

Опасная информация: Лиза Моряк объяснила, как намерена спасать детей от интернета

Лиза Моряк заявила, что будет ограничивать своих детей от интернета
Шоу-бизнес

Актриса и блогер Лиза Моряк всерьёз задумалась о безопасности своих детей в Сети.

Режиссёр Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк
Фото: Телеграм-канал Сарика Андреасяна by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Режиссёр Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк

Воспитывая двух дочерей от режиссёра и продюсера Сарика Андреасяна, она уделяет особое внимание тому, чтобы интернет для них оставался безопасным пространством. На недавней Церемонии награждения премии "Этичный блог" в Госдуме РФ Лиза рассказала о мерах, которые планирует использовать для защиты дочерей.

Знаменитость отметила, что с появлением телефона или планшета у ребёнка обязательно будут активированы функции родительского контроля.

"Естественно, в тот момент, когда у моего ребёнка появится телефон или планшет в руках, я поставлю эти ограничения (блокирующие контент, не предназначенный для детей. — Прим. ред.)", — цитирует слова Моряк "Пятый канал".

Актриса поделилась, что сама сталкивалась с опасными материалами в интернете. Например, при поиске мультфильмов на сайтах она натыкалась на обучающие видео о включении газовых плит. Случайно наткнувшись на такие ролики, ребёнок может получить доступ к информации, потенциально опасной для жизни и здоровья. Именно родительский контроль позволяет предотвратить такие ситуации и оградить детей от нежелательного контента.

Советы шаг за шагом: безопасный интернет для детей

  1. Включите функции родительского контроля на всех устройствах ребёнка.

  2. Настройте фильтры контента, чтобы блокировать опасные сайты и видео.

  3. Ограничьте время пользования гаджетами, чтобы ребёнок не проводил много часов онлайн.

  4. Мониторьте установленные приложения и скачиваемый контент.

  5. Проводите беседы о безопасности в интернете, объясняя, какие ресурсы опасны.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорирование опасного контента → Последствие: ребёнок случайно получает вредные инструкции → Альтернатива: установка фильтров и родительского контроля.

  • Ошибка: Длительное пребывание за гаджетами → Последствие: нагрузка на глаза и психику → Альтернатива: ограничение времени и регулярные перерывы.

  • Ошибка: Отсутствие диалога с ребёнком → Последствие: ребёнок скрывает проблемы → Альтернатива: объяснять правила и вести регулярные разговоры.

А что если…

Если ребёнок будет иметь доступ к интернету без контроля, это увеличивает риск столкнуться с опасной информацией, кибербуллингом и неподходящими ресурсами. Даже небольшой мониторинг и фильтры значительно снижают эти риски.

FAQ

Как выбрать подходящую программу родительского контроля?
Ищите приложения с фильтрацией контента, ограничением времени и мониторингом активности. Популярные варианты: Qustodio, Kaspersky Safe Kids, Norton Family.

Сколько стоит настройка родительского контроля?
Есть бесплатные базовые версии, а также платные подписки от 500 до 2000 рублей в месяц с расширенным функционалом.

Что лучше — ограничивать время или фильтровать контент?
Лучше сочетать оба метода: фильтры блокируют опасный материал, а лимиты времени помогают поддерживать баланс между онлайн- и офлайн-активностями.

Мифы и правда

  • Миф: "Дети сами разберутся, что опасно в интернете".
    Правда: Без контроля ребёнок может случайно столкнуться с инструкциями или сайтами, опасными для здоровья.

  • Миф: "Родительский контроль полностью заменяет объяснения".
    Правда: Важно сочетать фильтры с разговорами о безопасности.

  • Миф: "Функции контроля ограничивают свободу ребёнка".
    Правда: Они защищают, а не ограничивают, формируя безопасные привычки.

Сон и психология

Правильное распределение времени перед гаджетами помогает сохранить сон ребёнка и психоэмоциональное здоровье. Чрезмерное использование смартфонов может привести к утомляемости, раздражительности и проблемам с концентрацией.

Три интересных факта

  1. Лиза Моряк активно делится советами по воспитанию и безопасности детей в социальных сетях.

  2. Ребёнок может случайно попасть на видео с опасными инструкциями даже при просмотре мультфильмов.

  3. Родительский контроль помогает не только ограничивать доступ к нежелательному контенту, но и формировать цифровую грамотность у детей.

Исторический контекст

  1. С развитием интернета в 2000-х родительский контроль стал важным инструментом защиты детей.

  2. В 2010-х появились приложения, позволяющие блокировать сайты и контролировать время онлайн.

  3. Сегодня технологии защиты дополняются образовательными программами по цифровой безопасности для детей.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Представлены клички кошек по цвету шерсти и характеру — фелинологи
Домашние животные
Представлены клички кошек по цвету шерсти и характеру — фелинологи
Эксперты рассказали, как ухаживать за стрижкой пикси
Красота и стиль
Эксперты рассказали, как ухаживать за стрижкой пикси
Медленное моргание у кошек связано с эмоциональной привязанностью
Домашние животные
Медленное моргание у кошек связано с эмоциональной привязанностью
Популярное
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур

Хотите, чтобы волосы росли быстрее и оставались здоровыми? Откройте для себя японский метод мытья головы, который помогает ускорить рост и сохранить блеск ваших локонов.

Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Шарфы, береты и кепки заменяют зимой шапки — стилисты
Голова остаётся тёплой, а образ — лёгким: эти аксессуары работают в мороз не хуже привычных шапок
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Секрет идеальной улыбки: как естественно приподнять уголки губ и вернуть лицу свежесть
Кошачья любовь без слов: 7 знаков того, что кошка вас любит и считает самым важным человеком
Санкции против российских компаний поставили под угрозу мировой энергорынок
Санкции против российских компаний поставили под угрозу мировой энергорынок
Последние материалы
Лиза Моряк заявила, что будет ограничивать своих детей от интернета
Учёные назвали какао простым способом защитить сердце
Плющ обеспечивает птиц кормом в середине зимы по данным ботаников
Российская спортсменка Анастасия Макарова была включена в базу Миротворца
Траншевая ипотека возвращает квартиры в продажу — IRN.Ru
Запечённая свинина удержит гостей праздничного стола
Эксперты: увеличить участок можно через прирезку, выкуп или уточнение границ
Отшелушивающие перчатки уменьшают риск раздражения кожи — дерматологи
Увеличение туристического спроса на Китай в 2,7 раза зафиксировали аналитики
В Башкирии повысят налог для трудовых мигрантов на 23%
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.