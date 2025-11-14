Евгения Кривцова прокомментировала слухи о беременности Лерчек: что она сказала

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Блогер Кривцова заявила об отсутствии информации о беременности Лерчек
0:53
Шоу-бизнес

Блогер Евгения Кривцова опровергла слухи о своей осведомлённости относительно возможной беременности Валерии Чекалиной (Лерчек)

Блогер Лерчек
Фото: Телеграм-канал блогера Лерчек by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Лерчек

В разговоре с Super она подчеркнула, что ничего не знает про возможную беременность звезды соцсетей.

"Я понятия не имею ничего [про беременность Лерчек]. Это враньё, что я что-то рассказала. Кто-то распускает грязные слухи", — категорично отметила Кривцова.

Поводом для заявления стали утверждения телеведущего Геры Иващенко. В эфире шоу "Духовка" он заявил, что именно Кривцова сообщила ему о беременности Чекалиной.

Ранее близкий к семье Лерчек источник подтвердил информацию о четвёртой беременности блогерши. При этом сама Евгения Кривцова настаивает на отсутствии у неё каких-либо сведений по этому вопросу.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
