Евгения Кривцова прокомментировала слухи о беременности Лерчек: что она сказала

Блогер Евгения Кривцова опровергла слухи о своей осведомлённости относительно возможной беременности Валерии Чекалиной (Лерчек).

Блогер Лерчек

В разговоре с Super она подчеркнула, что ничего не знает про возможную беременность звезды соцсетей.

"Я понятия не имею ничего [про беременность Лерчек]. Это враньё, что я что-то рассказала. Кто-то распускает грязные слухи", — категорично отметила Кривцова.

Поводом для заявления стали утверждения телеведущего Геры Иващенко. В эфире шоу "Духовка" он заявил, что именно Кривцова сообщила ему о беременности Чекалиной.

Ранее близкий к семье Лерчек источник подтвердил информацию о четвёртой беременности блогерши. При этом сама Евгения Кривцова настаивает на отсутствии у неё каких-либо сведений по этому вопросу.