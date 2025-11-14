Евгения Кривцова прокомментировала слухи о беременности Лерчек: что она сказала

Блогер Евгения Кривцова опровергла слухи о своей осведомлённости относительно возможной беременности Валерии Чекалиной (Лерчек).
В разговоре с Super она подчеркнула, что ничего не знает про возможную беременность звезды соцсетей.
"Я понятия не имею ничего [про беременность Лерчек]. Это враньё, что я что-то рассказала. Кто-то распускает грязные слухи", — категорично отметила Кривцова.
Поводом для заявления стали утверждения телеведущего Геры Иващенко. В эфире шоу "Духовка" он заявил, что именно Кривцова сообщила ему о беременности Чекалиной.
Ранее близкий к семье Лерчек источник подтвердил информацию о четвёртой беременности блогерши. При этом сама Евгения Кривцова настаивает на отсутствии у неё каких-либо сведений по этому вопросу.
