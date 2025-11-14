Сообщение на русском языке для Леди Гаги: что увидели зрители на концерте во Франции

На концерте Леди Гаги во французском Лионе зрители стали свидетелями неожиданного обращения к певице. На больших экранах появилось сообщение на русском языке, адресованное артистке.

Фото: commons.wikimedia.org by Justin Higuchi from Los Angeles, CA, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Леди Гага

Издание StarHit опубликовало фотографию с текстом: "Гага, ты вдохновение для нескольких поколений. Россия тебя любит!". Других подтверждений этого инцидента пока не поступало.

Известно, что концерт в LDLC Arena состоялся 13 ноября в рамках мирового турне "The Mayhem Ball Tour".

Новость появилась на фоне откровенного интервью певицы, где она рассказала о тяжёлом периоде своей жизни.

"Я пережила психический срыв, принимая стабилизаторы настроения из-за стресса", — призналась Гага в беседе с Rolling Stone.

Исполнительница пояснила, что во время съёмок "Звезда родилась" находилась под воздействием лития.