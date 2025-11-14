Сообщение на русском языке для Леди Гаги: что увидели зрители на концерте во Франции

На концерте Леди Гаги во французском Лионе зрители стали свидетелями неожиданного обращения к певице. На больших экранах появилось сообщение на русском языке, адресованное артистке.
Издание StarHit опубликовало фотографию с текстом: "Гага, ты вдохновение для нескольких поколений. Россия тебя любит!". Других подтверждений этого инцидента пока не поступало.
Известно, что концерт в LDLC Arena состоялся 13 ноября в рамках мирового турне "The Mayhem Ball Tour".
Новость появилась на фоне откровенного интервью певицы, где она рассказала о тяжёлом периоде своей жизни.
"Я пережила психический срыв, принимая стабилизаторы настроения из-за стресса", — призналась Гага в беседе с Rolling Stone.
Исполнительница пояснила, что во время съёмок "Звезда родилась" находилась под воздействием лития.
