Подействовало: как Олеся Иванченко отреагировала на признание в любви Прохора Шаляпина

Иванченко заявила, что влюбляет в себя мужчин с помощью астрологической воронки

Ведущая шоу "Натальная карта" Олеся Иванченко объяснила, почему все мужчины стали в неё влюбляться.

Астролог Олеся Иванченко

Астролог вновь оказалась в центре внимания после того, как в Сети появилось подборка видео с признаниями мужчин ей любви. Ведущая объяснила феномен своей притягательности и рассказала, почему вокруг неё постоянно возникает столько чувств.

Многие пользователи отмечают, что Иванченко обладает особым обаянием, которое сложно игнорировать. Её харизма проявляется не только на экране, но и в личном общении. Ведущая поделилась своими мыслями о том, почему она кажется представителям сильного пола такой притягательной.

На видео можно увидеть признания певца Прохора Шаляпина, который открыто выразил свои чувства к Олесе. Соведущий программы "Натальная карта" Дмитрий Журавлёв отмечал, то непременно бы захотел вступить в отношения с Олесей, если бы был свободен.

Не остался в стороне и продюсер Николай Картозия. Он признался, что изначально его Олеся привлекла как женщина, а позже он решил пригласить её в проект "Няня Оксана".

Рэпер Тимати тоже проявил интерес к Иванченко. После её высказывания о том, что рядом с ним она находится в "сексуальном страхе", артист начал звонить ведущей.

Олеся оценила проявления внимания и отметила эффект своего женских чар.

"О, вороночка моя подействовала", — написала Иванченко под видео.

Олеся Иванченко ведёт блог, где делится астрологическими прогнозами и советами по саморазвитию. Прохор Шаляпин и Тимати ранее не пересекались в проектах с Иванченко, что делает признания особенно заметными. Медийные личности отмечают: внимание публики часто усиливает личное обаяние.

