В России вам рады: почему радио MAXIMUM пригласило группу Limp Bizkit в РФ после отмены в Эстонии

Команду радио MAXIMUM возмутило решение Эстонии об отмене концерта группы Limp Bizkit в Таллине на фоне поддержки российских властей солистом коллектива Фредом Дерстом.

На радиостанции считают, что музыка и искусство должны объединять людей, а не становиться заложниками политической конъюнктуры. Отмена концерта из-за высказываний, сделанных музыкантом почти десятилетие назад, — акт цензуры и дискриминации по политическому признаку, что неприемлемо в культурном пространстве.

"От имени миллионов российских фанатов радио MAXIMUМ заявляет: в России вам рады! Мы официально приглашаем группу Limp Bizkit с полноценным концертом в нашу страну. Мы не сомневаемся, что российские слушатели достойно встретят легенд рок-музыки", — заявил программный директор радио MAXIMUM Андрей Андреев.

Музыка Limp Bizkit оказала огромное влияние на развитие рок-культуры. На протяжении десятилетий композиции коллектива служили и служат источником вдохновения и заряжают на положительные эмоции поклонников по всему миру, включая Россию.

В Таллине отменили концерт LimpBizkit из-за высказываний вокалиста группы Фреда Дерста в поддержку российских властей, сообщили ERR со ссылкой на организаторов концерта.

Выступление было запланировано на 31 мая 2026 года. После его анонса в МИД Эстонии заявили, что "сторонникам государства-агрессора нет места ни в Эстонии, ни в эстонском культурном пространстве".

В 2014 году Дерст назвал президента России Владимира Путина "человеком с чёткими моральными принципами" и говорил, что хотел бы жить в Крыму, а в 2015-м музыкант во время концерта в Воронеже развернул на сцене плакат с надписью "Крым=Россия". Организаторы в Таллине отмечали, что с 2015 года группа не делала политических заявлений.