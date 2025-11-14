Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Органическое выпрямление: безопасный способ для гладких волос
Климатические изменения влияют на формирование свеллов по оценке Ардуэна
Яна Поплавская получила 583 тыс рублей за обучение детей
Оптимальная жирность творога для сырников 9 процентов
Регионы повышают налог для мигрантов при их переизбытке — налоговый консультант
Заявления о восстановлении экономики России противоречивы — экономист Лежава
Анжелика Агурбаш отложила свадьбу из-за уголовного преследования
Джеймс Кэмерон установил хронометраж для "Аватара 3"
Сорт Бакчарский великан назван самым урожайным по данным садоводов

В России вам рады: почему радио MAXIMUM пригласило группу Limp Bizkit в РФ после отмены в Эстонии

Радио MAXIMUM пригласило легендарных Limp Bizkit выступить в России 
2:08
Шоу-бизнес

Команду радио MAXIMUM возмутило решение Эстонии об отмене концерта группы Limp Bizkit в Таллине на фоне поддержки российских властей солистом коллектива Фредом Дерстом.

Радио Максимум
Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы» by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Радио Максимум

На радиостанции считают, что музыка и искусство должны объединять людей, а не становиться заложниками политической конъюнктуры. Отмена концерта из-за высказываний, сделанных музыкантом почти десятилетие назад, — акт цензуры и дискриминации по политическому признаку, что неприемлемо в культурном пространстве.

"От имени миллионов российских фанатов радио MAXIMUМ заявляет: в России вам рады! Мы официально приглашаем группу Limp Bizkit с полноценным концертом в нашу страну. Мы не сомневаемся, что российские слушатели достойно встретят легенд рок-музыки", — заявил программный директор радио MAXIMUM Андрей Андреев.

Музыка Limp Bizkit оказала огромное влияние на развитие рок-культуры. На протяжении десятилетий композиции коллектива служили и служат источником вдохновения и заряжают на положительные эмоции поклонников по всему миру, включая Россию.

В Таллине отменили концерт LimpBizkit из-за высказываний вокалиста группы Фреда Дерста в поддержку российских властей, сообщили ERR со ссылкой на организаторов концерта.

Выступление было запланировано на 31 мая 2026 года. После его анонса в МИД Эстонии заявили, что "сторонникам государства-агрессора нет места ни в Эстонии, ни в эстонском культурном пространстве".

В 2014 году Дерст назвал президента России Владимира Путина "человеком с чёткими моральными принципами" и говорил, что хотел бы жить в Крыму, а в 2015-м музыкант во время концерта в Воронеже развернул на сцене плакат с надписью "Крым=Россия". Организаторы в Таллине отмечали, что с 2015 года группа не делала политических заявлений.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Представлены клички кошек по цвету шерсти и характеру — фелинологи
Домашние животные
Представлены клички кошек по цвету шерсти и характеру — фелинологи
Популярное
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур

Хотите, чтобы волосы росли быстрее и оставались здоровыми? Откройте для себя японский метод мытья головы, который помогает ускорить рост и сохранить блеск ваших локонов.

Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
Голова остаётся тёплой, а образ — лёгким: эти аксессуары работают в мороз не хуже привычных шапок
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
ВС РФ рвутся к Запорожью. Молниеносный прорыв Востока обескуражил ВСУ
Старые, но надёжные: вторичный рынок обошёл салоны — россияне делают ставку на проверенное
Пинается коробка-автомат? Время не тянет — как избежать рывков и не платить за дорогостоящий ремонт
Пинается коробка-автомат? Время не тянет — как избежать рывков и не платить за дорогостоящий ремонт
Последние материалы
Кроссфит повышает общую выносливость по данным спортивных тренеров
Подвешивание телевизора: выбор крепления и советы по размещению
Голубой, персиковый и мятный: цвета, которые освежают лицо
Любовь Успенская рассказала о нелегальном аборте в молодости
Совкомбанк заработал по МСФО 35 млрд руб. чистой прибыли за 9 мес. 2025 г.
Кофе вступает в конфликт с терапией: когда привычный глоток может снизить результат
Карстовые образования на Марсе могут хранить следы древней воды
Как специи и яблоки формируют вкус тушёной говядины
Мэтт Дэймон рассказал о сюжете "Одиссеи" Кристофера Нолана
Шаляпин извинился перед Канделаки за требование завышенного гонорара
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.