Ничего не даётся легко: почему Анфисе Чеховой не стыдно попасть в кино через постель

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, как необычные пути и личная поддержка помогли ей пробиться в кино и получить заметные роли.
Попасть в киноиндустрию редко бывает легко, даже для тех, кто обладает талантом и харизмой. Часто начинающим актёрам приходится преодолевать множество препятствий, доказывая, что они стоят внимания. Чехова рассказала о том, как строилась её карьера на церемонии награждения премии "Этичный блог" в Госдуме РФ.
Телеведущая отметила, что первые роли в кино были незначительными, и только со временем она получила более заметные проекты. По её словам, путь к успеху иногда бывает необычным.
"Я и до этого снималась в кино, но роли-то были маленькие, а сейчас роли побольше. Да, согласна, так получилось. Наконец-то в кои-то веки хоть что-то в моей жизни пришло через постель. И благо, что эта постель не с нелюбимым мужчиной, как это часто бывает у киноактрис, а с моим женихом и будущим мужем, которого я всем сердцем люблю", — цитирует слова звезды ТВ "Пятый канал".
Чехова подчеркнула, что её будущий муж, продюсер Александр Златопольский, стал первым человеком, который увидел в ней потенциал как драматической актрисы. Именно его поддержка позволила актрисе раскрыться в новых ролях и получить шанс показать свой талант на большой площадке.
"Мне в целом никогда ничего легко не доставалось. Я хорошо знаю свой гороскоп, и поэтому ничего неожиданного для меня нет. Мне нужно было всегда всем доказывать, что я чего-то из себя представляю. С самых первых дней своей жизни", — призналась актриса.
Находить людей, которые готовы видеть и поддерживать ваш талант.
Участвовать в малобюджетных проектах и короткометражках, чтобы нарабатывать опыт.
Учиться драматическому мастерству через курсы или мастер-классы.
Строить собственный бренд через соцсети и публичные выступления.
Не бояться нестандартных путей — иногда личные связи и поддержка близких играют решающую роль.
Ошибка: полагаться исключительно на природный талант → Последствие: долгие годы незаметности → Альтернатива: искать наставников и поддерживающих людей.
Ошибка: игнорировать малые проекты → Последствие: отсутствие опыта и связей → Альтернатива: участие в независимых съемках и театральных постановках.
Ошибка: откладывать демонстрацию своих навыков → Последствие: упущенные возможности → Альтернатива: активно использовать соцсети и онлайн-платформы.
Что если начинающая актриса решит инвестировать время и ресурсы в обучение и профессиональные связи? Такой подход может открыть неожиданные возможности, а иногда именно личная поддержка помогает раскрыть драматический потенциал и получить заметные роли.
Как выбрать продюсера для сотрудничества?
Ищите людей с опытом в киноиндустрии, которые реально видят ваш потенциал и готовы поддерживать в сложных проектах.
Сколько времени обычно требуется, чтобы проявиться в кино?
Зависит от индивидуальных усилий, но поддержка опытного продюсера может сократить этот путь с нескольких лет до нескольких месяцев.
Что лучше: быть самостоятельной или иметь наставника?
Идеальный вариант — сочетание собственного труда и наставничества. Так можно развивать талант и использовать возможности профессионалов.
Миф: Только большие роли приносят успех.
Правда: Малые проекты помогают нарабатывать опыт и привлекать внимание.
Миф: Личная жизнь мешает карьере.
Правда: Иногда поддержка близких открывает новые возможности и помогает раскрыться в профессии.
Многие известные актрисы начинали с малых ролей.
Поддержка продюсера иногда является ключевым фактором, открывающим доступ к крупным проектам.
Опыт работы на телевизионных шоу развивает навыки публичного выступления и уверенность перед камерой.
В 1990-е годы независимые проекты становились стартовой площадкой для новичков в кино.
Поддержка наставников всегда была важным элементом в развитии актёров, начиная с советской эпохи.
Современные платформы позволяют демонстрировать талант онлайн, создавая новые возможности для карьерного роста.
Хотите, чтобы волосы росли быстрее и оставались здоровыми? Откройте для себя японский метод мытья головы, который помогает ускорить рост и сохранить блеск ваших локонов.