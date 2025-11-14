Ничего не даётся легко: почему Анфисе Чеховой не стыдно попасть в кино через постель

Анфиса Чехова заявила, что пробилась в кино через постель

Шоу-бизнес

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, как необычные пути и личная поддержка помогли ей пробиться в кино и получить заметные роли.

Телеведущая Анфиса Чехова

Попасть в киноиндустрию редко бывает легко, даже для тех, кто обладает талантом и харизмой. Часто начинающим актёрам приходится преодолевать множество препятствий, доказывая, что они стоят внимания. Чехова рассказала о том, как строилась её карьера на церемонии награждения премии "Этичный блог" в Госдуме РФ.

Телеведущая отметила, что первые роли в кино были незначительными, и только со временем она получила более заметные проекты. По её словам, путь к успеху иногда бывает необычным.

"Я и до этого снималась в кино, но роли-то были маленькие, а сейчас роли побольше. Да, согласна, так получилось. Наконец-то в кои-то веки хоть что-то в моей жизни пришло через постель. И благо, что эта постель не с нелюбимым мужчиной, как это часто бывает у киноактрис, а с моим женихом и будущим мужем, которого я всем сердцем люблю", — цитирует слова звезды ТВ "Пятый канал".

Чехова подчеркнула, что её будущий муж, продюсер Александр Златопольский, стал первым человеком, который увидел в ней потенциал как драматической актрисы. Именно его поддержка позволила актрисе раскрыться в новых ролях и получить шанс показать свой талант на большой площадке.

"Мне в целом никогда ничего легко не доставалось. Я хорошо знаю свой гороскоп, и поэтому ничего неожиданного для меня нет. Мне нужно было всегда всем доказывать, что я чего-то из себя представляю. С самых первых дней своей жизни", — призналась актриса.

