Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Листья лилии скручиваются при переувлажнении и жаре — агрономы
Участники The Hatters отреагировали на популярность Кадышевой
В Чехии обнаружен тайник с семью килограммами золота — археологи
Поза Полумесяца помогает развить координацию и концентрацию — тренеры
Ежедневное употребление манго улучшает уровень глюкозы — ученые
Старые рождественские украшения стоит хранить — дизайнер Кэрол Аппельбаум
МРОТ в России вырастет до 27 093 рублей с 2026 года — Госдума
Блогер Кривцова заявила об отсутствии информации о беременности Лерчек
СМИ: чипирование собак в Челябинской области сделали обязательным

Ничего не даётся легко: почему Анфисе Чеховой не стыдно попасть в кино через постель

Анфиса Чехова заявила, что пробилась в кино через постель
4:54
Шоу-бизнес

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, как необычные пути и личная поддержка помогли ей пробиться в кино и получить заметные роли.

Телеведущая Анфиса Чехова
Фото: ВК-аккаунт Анфисы Чеховой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущая Анфиса Чехова

Попасть в киноиндустрию редко бывает легко, даже для тех, кто обладает талантом и харизмой. Часто начинающим актёрам приходится преодолевать множество препятствий, доказывая, что они стоят внимания. Чехова рассказала о том, как строилась её карьера на церемонии награждения премии "Этичный блог" в Госдуме РФ.

Телеведущая отметила, что первые роли в кино были незначительными, и только со временем она получила более заметные проекты. По её словам, путь к успеху иногда бывает необычным.

"Я и до этого снималась в кино, но роли-то были маленькие, а сейчас роли побольше. Да, согласна, так получилось. Наконец-то в кои-то веки хоть что-то в моей жизни пришло через постель. И благо, что эта постель не с нелюбимым мужчиной, как это часто бывает у киноактрис, а с моим женихом и будущим мужем, которого я всем сердцем люблю", — цитирует слова звезды ТВ "Пятый канал".

Чехова подчеркнула, что её будущий муж, продюсер Александр Златопольский, стал первым человеком, который увидел в ней потенциал как драматической актрисы. Именно его поддержка позволила актрисе раскрыться в новых ролях и получить шанс показать свой талант на большой площадке.

"Мне в целом никогда ничего легко не доставалось. Я хорошо знаю свой гороскоп, и поэтому ничего неожиданного для меня нет. Мне нужно было всегда всем доказывать, что я чего-то из себя представляю. С самых первых дней своей жизни", — призналась актриса.

Советы шаг за шагом для начинающих актрис

  1. Находить людей, которые готовы видеть и поддерживать ваш талант.

  2. Участвовать в малобюджетных проектах и короткометражках, чтобы нарабатывать опыт.

  3. Учиться драматическому мастерству через курсы или мастер-классы.

  4. Строить собственный бренд через соцсети и публичные выступления.

  5. Не бояться нестандартных путей — иногда личные связи и поддержка близких играют решающую роль.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться исключительно на природный талант → Последствие: долгие годы незаметности → Альтернатива: искать наставников и поддерживающих людей.

  • Ошибка: игнорировать малые проекты → Последствие: отсутствие опыта и связей → Альтернатива: участие в независимых съемках и театральных постановках.

  • Ошибка: откладывать демонстрацию своих навыков → Последствие: упущенные возможности → Альтернатива: активно использовать соцсети и онлайн-платформы.

А что если…

Что если начинающая актриса решит инвестировать время и ресурсы в обучение и профессиональные связи? Такой подход может открыть неожиданные возможности, а иногда именно личная поддержка помогает раскрыть драматический потенциал и получить заметные роли.

FAQ

Как выбрать продюсера для сотрудничества?
Ищите людей с опытом в киноиндустрии, которые реально видят ваш потенциал и готовы поддерживать в сложных проектах.

Сколько времени обычно требуется, чтобы проявиться в кино?
Зависит от индивидуальных усилий, но поддержка опытного продюсера может сократить этот путь с нескольких лет до нескольких месяцев.

Что лучше: быть самостоятельной или иметь наставника?
Идеальный вариант — сочетание собственного труда и наставничества. Так можно развивать талант и использовать возможности профессионалов.

Мифы и правда

  • Миф: Только большие роли приносят успех.

  • Правда: Малые проекты помогают нарабатывать опыт и привлекать внимание.

  • Миф: Личная жизнь мешает карьере.

  • Правда: Иногда поддержка близких открывает новые возможности и помогает раскрыться в профессии.

Три интересных факта

  1. Многие известные актрисы начинали с малых ролей.

  2. Поддержка продюсера иногда является ключевым фактором, открывающим доступ к крупным проектам.

  3. Опыт работы на телевизионных шоу развивает навыки публичного выступления и уверенность перед камерой.

Исторический контекст

  1. В 1990-е годы независимые проекты становились стартовой площадкой для новичков в кино.

  2. Поддержка наставников всегда была важным элементом в развитии актёров, начиная с советской эпохи.

  3. Современные платформы позволяют демонстрировать талант онлайн, создавая новые возможности для карьерного роста.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эксперты рассказали, как ухаживать за стрижкой пикси
Красота и стиль
Эксперты рассказали, как ухаживать за стрижкой пикси
Шарфы, береты и кепки заменяют зимой шапки — стилисты
Красота и стиль
Шарфы, береты и кепки заменяют зимой шапки — стилисты
Медленное моргание у кошек связано с эмоциональной привязанностью
Домашние животные
Медленное моргание у кошек связано с эмоциональной привязанностью
Популярное
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур

Хотите, чтобы волосы росли быстрее и оставались здоровыми? Откройте для себя японский метод мытья головы, который помогает ускорить рост и сохранить блеск ваших локонов.

Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Шарфы, береты и кепки заменяют зимой шапки — стилисты
Голова остаётся тёплой, а образ — лёгким: эти аксессуары работают в мороз не хуже привычных шапок
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа
Секрет идеальной улыбки: как естественно приподнять уголки губ и вернуть лицу свежесть
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
Кошачья любовь без слов: 7 знаков того, что кошка вас любит и считает самым важным человеком
Если прав Гупта — полвека поисков были напрасны: космос обманул даже самых умных людей планеты
Если прав Гупта — полвека поисков были напрасны: космос обманул даже самых умных людей планеты
Последние материалы
Участники The Hatters отреагировали на популярность Кадышевой
В Чехии обнаружен тайник с семью килограммами золота — археологи
Поза Полумесяца помогает развить координацию и концентрацию — тренеры
Ежедневное употребление манго улучшает уровень глюкозы — ученые
Старые рождественские украшения стоит хранить — дизайнер Кэрол Аппельбаум
МРОТ в России вырастет до 27 093 рублей с 2026 года — Госдума
Блогер Кривцова заявила об отсутствии информации о беременности Лерчек
СМИ: чипирование собак в Челябинской области сделали обязательным
Collider назвал топ-3 рождественских фильмов всех времен
Стратегические ошибки ВСУ ведут к неизбежной капитуляции в 2026 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.