Последний урок принца Филиппа: как Кейт Миддлтон готовится к роли, которую ей предрекли

Герцог Эдинбургский уделял особое внимание подготовке Кейт Миддлтон к будущей роли. Его советы, зафиксированные в книге Джайлса Брандрета "Филипп: Последний портрет", были даны незадолго до его смерти в апреле 2021 года.

Кейт Миддлтон

Согласно данным, обнародованным RadarOnline, центральной идеей наставлений было чёткое разделение личности и должности. Филипп подчёркивал, что публичное внимание направлено исключительно на роль представителя короны, а не на личность.

"Если ты будешь думать, что внимание обращено лично на тебя, у тебя возникнут проблемы. Фокус направлен на твою роль… Ты не знаменитость. Ты представляешь королевскую семью", — цитирует слова принца Филиппа автор книги Брандрет.

Как отмечает придворный источник, Кейт Миддлтон демонстрирует исключительное самообладание и строго следует этим принципам. Именно это, по мнению осведомителя, заставляет короля Карла III и принца Уильяма видеть в ней центральную фигуру будущего монархии.