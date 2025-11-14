Появилось чудо: Кончаловский и Высоцкая раскрыли тайну о прибавлении в семье

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая стали приёмными родителями
Шоу-бизнес

Режиссёр Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая перестали скрывать, что приняли в семью ребёнка-сироту.

Актриса Юлия Высоцкая
Фото: ВК-аккаунт Юлии Высоцкой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Юлия Высоцкая

Решение пары принять в семью четырёхлетнюю девочку стало тем событием, о котором они всё-таки рассказали публично. Для обоих это важный шаг, к которому они подходили постепенно, обсуждая, сомневаясь, снова возвращаясь к мысли о том, чтобы дать ребёнку дом.

"Часто думали о том, чтобы усыновить/удочерить кого-то. И вот недавно у нас появилось такое чудо — Соня. Соне четыре года", — рассказала Высоцкая в интервью журналистке Лауре Джугелии.

Появление Сони завершило тот семейный круг, который супруги строили десятилетиями. Их путь был непростым: у пары уже есть двое детей, и судьба каждого сыграла роль в принятии решения подарить тепло ещё одному ребёнку.

Семейная история, которая формировала их выбор

Дочь Мария появилась на свет в 1999 году. Её жизнь изменилась после серьёзной автомобильной аварии во Франции в 2013 году. Девочка перенесла тяжёлую травму головы, несколько операций, а затем длительный период медикаментозного сна. Для семьи это время стало испытанием, заставившим по-новому взглянуть на хрупкость и ценность близких отношений.

Сын Пётр, родившийся в 2003 году, сейчас заканчивает обучение в МАРХИ и строит планы стать архитектором. Он вырос в творческой атмосфере, где кино, театр, литературные проекты, семейные путешествия и насыщенный ритм рабочих будней родителей переплетались с бытовыми мелочами.

История знакомства Юлии и Андрея тоже почти кинематографична. Они встретились в 1996-м на "Кинотавре", когда Высоцкой было 23 года, а Кончаловскому — 58. Разница в возрасте не помешала возникновению взаимной симпатии: первое свидание, быстрый роман, внезапное путешествие в Турцию, развод Кончаловского и затем — тихая регистрация брака в 1998 году. Их союз оказался крепким, зрелым, несмотря на большое количество внешних обстоятельств.

Сегодня появление в семье маленькой Сони — логичное продолжение их пути, выбор, отражающий опыт, боль, любовь, пережитые кризисы и желание дать кому-то шанс вырасти в спокойной, заботливой атмосфере.

Советы шаг за шагом: если вы рассматриваете удочерение

  1. Оцените ресурсы семьи — время, эмоциональную готовность, бытовые возможности.

  2. Изучите официальные сайты органов опеки, чтобы понять требования и список документов.

  3. Пройдите медицинские обследования и психологические консультации — это поможет избежать спонтанных решений.

  4. При выборе ребёнка учитывайте рекомендации специалистов, читайте заключения, знакомьтесь лично.

  5. Подготовьте дом: мебель, текстиль, удобный свет, игрушки, книги — всё, что создаёт ощущение безопасности.

  6. Продумайте поддержку: детский психолог, кружки, секции, развивающие игры, сервисы ранней помощи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Пытаться "заменить" ребёнку прошлую семью → усиливается тревожность → лучше создать спокойный, предсказуемый режим и мягкие правила.

  2. Перегружать подарками → формируется зависимость от внешних стимулов → подойдут настольные игры, творчество, совместные прогулки.

  3. Ожидать быстрой адаптации → возможны капризы, замкнутость → используйте сервисы семейных психологов и программы адаптации.

А что если ребёнок долго не привыкает?

У приёмных детей нередко бывает период, когда они проверяют границы, боятся доверять или держат дистанцию. Это нормальная реакция. В такие моменты помогают ритуалы: чтение перед сном, приготовление еды вместе, тёплая лампа-ночник, мягкий плед — простые вещи, которые ассоциируются с домом. Важно не торопить события.

FAQ

Как выбрать учреждение для знакомства с ребёнком?
Лучше обращаться в государственные центры опеки — там предоставляют достоверные данные и консультации.

Сколько стоит оформить удочерение?
Госпошлины минимальны. Основные траты — медицинские справки, подготовка жилья, покупка одежды, игрушек, мебели.

Что лучше: брать совсем маленького ребёнка или старше?
Возраст — не главный критерий. Важно, кто именно подойдёт вашей семье по характеру, темпераменту и особенностям развития.

Мифы и правда

Миф: приёмный ребёнок никогда не станет родным.
Правда: связь формируется через опыт, время и ежедневное участие.

Миф: адаптация всегда проходит тяжело.
Правда: многое зависит от поддержки семьи и сопровождения специалистов.

Миф: удочерение требуют роскошных условий.
Правда: важны безопасность, забота и стабильность.

Три интересных факта

• В России всё больше семей выбирают опеку и удочерение детей старше четырёх лет.
• Детские психологи отмечают, что раннее вовлечение ребёнка в творчество ускоряет адаптацию.
• Семейные ритуалы — от вечернего чтения до выбора игрушек — важнее дорогих покупок.

Исторический контекст

  1. С начала 2000-х в России активно развивались программы поддержки приёмных семей.

  2. В 2010-х появились центры сопровождения, которые помогают родителям на всех этапах.

  3. Сегодня удочерение стало более прозрачным: цифровые сервисы упростили документы и ускорили процесс.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Рынок подержанных автомобилей в России вырос на 17% в октябре — Автостат Инфо
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера
