Король Карл III нарушает ожидания: монарх живёт так, будто статус не способен диктовать правила

Принц Чарльз — старший сын королевы Елизаветы II и принца Филиппа, сегодня известен всему миру как король Карл III, но за официальным титулом и строгими традициями скрывается личность с незаурядными привычками, редким чувством юмора и глубоким интересом к искусству и экологии.
Карл III стал первым в истории британским монархом, получившим высшее образование. В юности он отличался застенчивостью и мягкостью, что не всегда соответствовало ожиданиям его строгого отца, принца Филиппа. Чтобы закалить характер сына, родители приняли беспрецедентное решение — отправить его не на домашнее обучение, а в обычную школу.
Позже Карл поступил в Кембриджский университет, где изучал антропологию, археологию и историю. Именно в студенческие годы у будущего монарха сформировалось увлечение искусством, архитектурой и природой — теми темами, которые станут центральными в его жизни.
Свободное время Карл III проводит не за охотой и пышными приёмами, а за мольбертом. Его картины, написанные акварелью, выставлялись в галереях и даже продавались на благотворительных аукционах. Кроме живописи, монарх пишет книги: среди них — детская сказка "Старик из Лохнагара", философские эссе об архитектуре и экологии, а также размышления о будущем человечества.
Король Великобритании известен как один из самых последовательных защитников окружающей среды. Он не только публично выступает за сокращение выбросов и сохранение биоразнообразия, но и применяет экологические принципы на практике.
Например, его личный автомобиль Aston Martin работает на этаноле, произведённом из остатков винного и сырного производства. Эту необычную технологию разработали по личной инициативе монарха, чтобы сократить углеродный след. Примечательно, что на этой же машине он ездит уже более полувека — автомобиль был подарен ему на 21-летие.
С 1976 года Карл III курирует благотворительный проект The Prince's Trust. Фонд помогает молодым людям из неблагополучных семей, поддерживая их в образовании, трудоустройстве и личностном развитии.
За десятилетия работы фонд помог более миллиону британцев получить профессию, начать бизнес или выйти из кризиса. Инициатива монарха стала образцом для аналогичных программ по всему миру.
В коллекции Карла III есть особая реликвия — запонки, принадлежавшие последнему русскому императору Николаю II. Это один из самых ценных предметов в его ювелирном собрании.
Однако в 1994 году украшения вместе с другими антикварными изделиями были похищены из Сент-Джеймсского дворца. Спустя четыре года коллекцию чудом нашли и вернули владельцу. С тех пор запонки императора король надевает лишь по особым случаям.
Карл III — редкий монарх, чьи убеждения совпадают с поступками. Он отказывается от излишеств, поддерживает ремесленников, защищает архитектурное наследие и с уважением относится к природе. Его жизнь — пример того, как даже в мире строгого этикета можно оставаться человеком с душой художника и эколога.
