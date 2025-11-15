Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Король Карл III нарушает ожидания: монарх живёт так, будто статус не способен диктовать правила

Карл III рисует, пишет сказки и ездит на старом автомобиле
3:48
Шоу-бизнес

Принц Чарльз — старший сын королевы Елизаветы II и принца Филиппа, сегодня известен всему миру как король Карл III, но за официальным титулом и строгими традициями скрывается личность с незаурядными привычками, редким чувством юмора и глубоким интересом к искусству и экологии.

Карл III
Фото: flickr.com by Dan Marsh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Карл III

Первый монарх с университетским дипломом

Карл III стал первым в истории британским монархом, получившим высшее образование. В юности он отличался застенчивостью и мягкостью, что не всегда соответствовало ожиданиям его строгого отца, принца Филиппа. Чтобы закалить характер сына, родители приняли беспрецедентное решение — отправить его не на домашнее обучение, а в обычную школу.

Позже Карл поступил в Кембриджский университет, где изучал антропологию, археологию и историю. Именно в студенческие годы у будущего монарха сформировалось увлечение искусством, архитектурой и природой — теми темами, которые станут центральными в его жизни.

Акварель, перо и принципы

Свободное время Карл III проводит не за охотой и пышными приёмами, а за мольбертом. Его картины, написанные акварелью, выставлялись в галереях и даже продавались на благотворительных аукционах. Кроме живописи, монарх пишет книги: среди них — детская сказка "Старик из Лохнагара", философские эссе об архитектуре и экологии, а также размышления о будущем человечества.

Машина на вине и сыре

Король Великобритании известен как один из самых последовательных защитников окружающей среды. Он не только публично выступает за сокращение выбросов и сохранение биоразнообразия, но и применяет экологические принципы на практике.

Например, его личный автомобиль Aston Martin работает на этаноле, произведённом из остатков винного и сырного производства. Эту необычную технологию разработали по личной инициативе монарха, чтобы сократить углеродный след. Примечательно, что на этой же машине он ездит уже более полувека — автомобиль был подарен ему на 21-летие.

Фонд, который изменил тысячи судеб

С 1976 года Карл III курирует благотворительный проект The Prince's Trust. Фонд помогает молодым людям из неблагополучных семей, поддерживая их в образовании, трудоустройстве и личностном развитии.

За десятилетия работы фонд помог более миллиону британцев получить профессию, начать бизнес или выйти из кризиса. Инициатива монарха стала образцом для аналогичных программ по всему миру.

Запонки Николая II и тайна кражи

В коллекции Карла III есть особая реликвия — запонки, принадлежавшие последнему русскому императору Николаю II. Это один из самых ценных предметов в его ювелирном собрании.

Однако в 1994 году украшения вместе с другими антикварными изделиями были похищены из Сент-Джеймсского дворца. Спустя четыре года коллекцию чудом нашли и вернули владельцу. С тех пор запонки императора король надевает лишь по особым случаям.

Король, который говорит с миром языком искусства

Карл III — редкий монарх, чьи убеждения совпадают с поступками. Он отказывается от излишеств, поддерживает ремесленников, защищает архитектурное наследие и с уважением относится к природе. Его жизнь — пример того, как даже в мире строгого этикета можно оставаться человеком с душой художника и эколога.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
