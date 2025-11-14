Леонардо ДиКаприо: как прошёл день рождения актёра с Витторией Черретти

Актёр Леонардо ДиКаприо отметил 51-й день рождения в кругу друзей. Его девушка, 27-летняя модель Виттория Черретти, присутствовала на мероприятии. Кадры из личного праздника появились в социальных сетях благодаря Франческе Скорсезе, дочери знаменитого режиссёра.

Фото: commons.wikimedia.org by Christopher William Adach, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Леонардо Ди Каприо

На видео, опубликованном 11 ноября, Черретти подносит торт с зажжёнными свечами. ДиКаприо, окружённый гостями, затем благодарит их жестом, поднеся руки к сердцу. Среди присутствовавших был и ведущий Джимми Фэллон, исполнивший песню.

"С годами приходит ощущение, что ты хочешь быть честнее и не растрачивать время попусту", — поделился актёр в интервью Esquire год назад.

Это высказывание отражает его текущий жизненный этап.

Отношения с Черретти, длящиеся с 2023 года, стали для ДиКаприо серьёзным шагом. Модель ранее заявляла, что искренние чувства не оставляют места для сомнений.

Сам актёр подчёркивает ценность честности и осмысленного выбора.