Пара политических статей: Анжелика Агурбаш объяснила, почему вынуждена была отложить свою свадьбу

Анжелика Агурбаш отложила свадьбу из-за уголовного преследования

Певица Анжелика Агурбаш рассказала, почему она пересмотрела свои планы на замужество. Звезда находится в уязвимом положении.

История отношений Агурбаш давно вызывает у поклонников искренний интерес. Певица старается беречь свою личную жизнь и не раскрывает имени любимого человека, но недавно призналась, что свадьбу пришлось перенести.

Причина оказалась куда серьёзнее организационных хлопот: юридические ограничения, связанные с её делом в Белоруссии, не позволяют ей свободно передвигаться и оформлять документы. Именно из-за этого пара решила отложить торжество.

"Нет, свадьба ещё не состоялась, потому что есть кое-какие проблемы, связанные с моей жизнью в Белоруссии. Я ограничена в выездах, у меня ещё пара политических статей. Поэтому мы думали-думали и решили все-таки отложить торжество до того момента, пока у меня не будет уже нормальной, прекрасной и безопасной истории, чтобы я могла реально узаконить брак, любовь, показать своего жениха наконец-то", — цитирует слова звезды "СтарХит".

Что стоит за решением отложить свадьбу

Агурбаш уже несколько лет живёт в условиях давления, связанного с уголовным преследованием в Белоруссии. Артистка заочно арестована за публичную поддержку протестующих, и это напрямую влияет на её жизнь — от международных поездок до оформления документов. Для свадебной церемонии и последующей регистрации брака нужны безопасные условия, а они пока не гарантированы.

Она подчёркивает: решение было обдуманным и принималось вдвоём, без спешки. Певица не хочет подвергать избранника риску, поэтому предпочитает действовать осторожно. Имя мужчины она не раскрывает именно по этой причине, хотя внимание к их союзу только растёт.

Исторический контекст

В последние годы всё больше артистов сталкиваются с уголовным преследованием на родине и вынуждены жить за границей. Приватные свадьбы стали трендом с развитием соцсетей, когда известные пары попытались защититься от давления. Международные сервисы для оформления документов и виз стали ключевыми инструментами для публичных людей, живущих в миграции.