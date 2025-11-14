Конфликт журналистов: почему Собчак упрекнула Корчевникова в отсутствии этики

Собчак обвинила Корчевникова в паранойе и замалчивании проблем детства

Ксения Собчак публично упрекнула Бориса Корчевникова в игнорировании актуальных проблем российских граждан. В Telegram-канале журналистка подвергла критике позицию коллеги, сосредоточенную на осуждении детских праздничных костюмов.

Особое внимание Собчак уделила вопросу этики.

"Корчевников, который публикует фото и видео с несовершеннолетними на всю страну (наверняка без разрешения родителей), конечно, никому жизнь не портит", — отметила она в своём блоге.

Журналистка также обратилась к телеведущему с прямым вопросом о последствиях такой риторики.

"Борис, вам не кажется, что настоящая "пасть дьявола" — это как раз вот эта параноидальная атмосфера вечного страха?" — написала Собчак.

В завершение она призвала коллегу переключить внимание на реальные проблемы детства — буллинг в школах и вопросы психологического благополучия.