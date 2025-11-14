Образовательный проект Поплавской: как актриса заработала полмиллиона на курсах для детей

Яна Поплавская получила 583 тыс рублей за обучение детей

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Яна Поплавская заработала 583 тысячи рублей за проведение культурно-досуговой программы для детей. Проект был посвящён обучению ораторскому искусству и сценическому мастерству.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Яна Поплавская

Как сообщает Telegram-канал "Звездач", в рамках курсов артистка учила детей уверенности во время публичных выступлений, работе над дикцией и актёрскими навыками. Программа стала одним из профессиональных проектов Поплавской в сфере дополнительного образования.

Накануне телеведущая также обратила на себя внимание резкой оценкой поведения коллеги. Она отказалась пожимать руку Дмитрию Диброву после инцидента с расстёгнутой ширинкой, назвав его поступок "мерзким трешем".