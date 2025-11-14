Откровение Успенской: почему певица рассказала о личной трагедии в шоу

Любовь Успенская рассказала о нелегальном аборте в молодости

Певица Любовь Успенская в шоу Юлии Коваль "Sex Education" сообщила о перенесённом в молодости нелегальном аборте. По словам артистки, после этой процедуры она практически лишилась возможности стать матерью.

Этот опыт, как объяснила Успенская, повлиял на её подход к воспитанию дочери.

"Именно поэтому с дочерью я всегда разговаривала о сексуальности максимально открыто", — пояснила певица.

Она привела пример, когда её дочь прямо сообщила ей о потере девственности.

Исполнительница также поделилась своим взглядом на интимные отношения, отметив, что важнее физиологических параметров являются уверенность и умение партнёра.

В ходе беседы Успенская вспомнила и о своей первой близости, которая произошла в 16 лет с мужчиной, значительно старше её.