Откровение Успенской: почему певица рассказала о личной трагедии в шоу

Певица Любовь Успенская в шоу Юлии Коваль "Sex Education" сообщила о перенесённом в молодости нелегальном аборте. По словам артистки, после этой процедуры она практически лишилась возможности стать матерью.
Этот опыт, как объяснила Успенская, повлиял на её подход к воспитанию дочери.
"Именно поэтому с дочерью я всегда разговаривала о сексуальности максимально открыто", — пояснила певица.
Она привела пример, когда её дочь прямо сообщила ей о потере девственности.
Исполнительница также поделилась своим взглядом на интимные отношения, отметив, что важнее физиологических параметров являются уверенность и умение партнёра.
В ходе беседы Успенская вспомнила и о своей первой близости, которая произошла в 16 лет с мужчиной, значительно старше её.
