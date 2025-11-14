Откровение Успенской: почему певица рассказала о личной трагедии в шоу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Певица Любовь Успенская в шоу Юлии Коваль "Sex Education" сообщила о перенесённом в молодости нелегальном аборте. По словам артистки, после этой процедуры она практически лишилась возможности стать матерью.

Любовь Успенская
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Любовь Успенская

Этот опыт, как объяснила Успенская, повлиял на её подход к воспитанию дочери.

"Именно поэтому с дочерью я всегда разговаривала о сексуальности максимально открыто", — пояснила певица.

Она привела пример, когда её дочь прямо сообщила ей о потере девственности.

Исполнительница также поделилась своим взглядом на интимные отношения, отметив, что важнее физиологических параметров являются уверенность и умение партнёра.

В ходе беседы Успенская вспомнила и о своей первой близости, которая произошла в 16 лет с мужчиной, значительно старше её.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
